Lima tendrá sol desde el amanecer hasta el atardecer este martes 6 de mayo, según informó el Senamhi

Temperaturas suaves y constantes durante la jornada

Cielos sin lluvias y escasa nubosidad

Vientos moderados desde el sur y suroeste

Once horas de sol para este martes en Lima

La predicción del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

amaneció con una ligera neblina que se disipará conforme avance la mañana. El otoño limeño continúa mostrando su rostro más apacible, con cielos mayormente claros y una atmósfera estable. No se esperan lluvias durante toda la jornada, mientras que los vientos soplarán con intensidad leve a moderada desde el sur y suroeste. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante los niveles de radiación solar al mediodía. Así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) , entidad encargada del monitoreo climático en el país.una variación térmica leve, típica del otoño costero. El Senamhi informó que la temperatura mínima será de 17 °C en las primeras horas de la mañana y por la noche, mientras que la máxima alcanzará los 21 °C alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde.El ambiente se mantendrá fresco por la mañana debido a la humedad residual de la madrugada, pero hacia el mediodía se experimentará una leve sensación cálida, producto del incremento del índice UV,. La humedad relativa descenderá gradualmente desde el 85 % en la madrugada hasta el 73 % en el momento más caluroso del día,hacia la noche.No se prevén precipitaciones a lo largo del día. El Senamhi ha confirmado una probabilidad de lluvia del 0 %, consolidando una racha de jornadas secas en la capital. Las precipitaciones en la región costera, por lo que el pronóstico sigue en línea con las condiciones normales del periodo otoñal.La cobertura nubosa será variable, con mayor presencia en la madrugada y noche —alcanzando hasta un 61 %—, mientras que. Esto permitirá una importante entrada de radiación solar directa,, especialmente entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m.Los vientos, aunque suaves, marcarán presencia durante gran parte del día. Según el Senamhi , la velocidad del viento oscilará entre los 6 y 13 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h, especialmente durante el mediodía y la tarde.El flujo proviene predominantemente del sur y suroeste, con direcciones registradas entre los 171° y 208°,y la estabilidad del cielo despejado. Estas condiciones ayudan también a mantener una sensación térmica estable, sin extremos de frío ni bochorno.Aunque la velocidad del viento es baja, se recomienda tener precaución en espacios abiertos yy el anochecer, cuando la brisa marina se vuelve más perceptible.Este martes, el astro rey se hará sentir con fuerza en la capital. El Senamhi ha estimado una, con un amanecer a las 06:16 a.m. y una puesta de sol prevista para las 5:54 p.m. Esta ventana de luz solar favorecerá las actividades al aire libre, aunque también exige medidas de cuidado ante la exposición directa.La visibilidad se mantendrá óptima durante todo el día, con una estimación constante de 10 kilómetros. Esto, sumado a la escasa nubosidad,y el trabajo en exteriores. Sin embargo, los especialistas recomiendan evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación, debido a los niveles elevados del índice UV.Las condiciones actuales también permitirán a los residentes y visitantes de Lima disfrutar de un cielo despejado hacia el oeste durante el atardecer, un espectáculo natural que, aunque cotidiano,en medio del bullicio urbano.

En el departamento de Lima se reportan una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad en todas las estaciones de año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.