En estos lugares podrás tramitar gratis el DNI electrónico este 8 y 9 de mayo: conoce quiénes acceden

Un funcionario del Reniec toma la foto de forma gratuita a una persona adulta mayor para la tramitación de su DNI electrónico. (Midis)

Durante los días jueves 8 y viernes 9 de mayo, diversas municipalidades del país, con ayuda del personal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), organizarán campañas gratuitas para la tramitación del DNI electrónico, un documento esencial para acceder a servicios y trámites digitales.

Si aún no cuentas con este documento moderno, ¡es la oportunidad perfecta para obtenerlo sin costo alguno! Aquí te proporcionamos los detalles sobre las localidades, horarios y requisitos para aprovechar estas jornadas de trámite gratuito de DNI electrónico.

8 y 9 de mayo: Jesús Nazareno (Ayacucho)

En el distrito de Jesús Nazareno (región Ayacucho), la Municipalidad Distrital junto al Reniec han organizado una jornada gratuita para la obtención del DNI electrónico. Las fechas y horarios para participar en esta campaña son:

Fecha : 8 y 9 de mayo .

Horario : Desde las 8:30 a. m. .

Ubicación: Auditorio de la Municipalidad de Jesús Nazareno.

Requisitos:

Menores de 17 años y personas mayores de 60 años pueden acceder a este servicio sin costo alguno.

No se especifica la necesidad de presentar el DNI físico en la información oficial. Se recomienda confirmarlo directamente con la municipalidad antes de asistir.

8 de mayo: Calquis (Apurímac)

En el distrito de Calquis (región Apurímac), la Municipalidad Distrital en conjunto con el Reniec y el Programa Nacional PAIS también ofrecerán la tramitación gratuita del DNI electrónico el 8 de mayo. Los detalles son los siguientes:

Fecha : 8 de mayo .

Horario : Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Ubicación: Tambo de Suchapampa.

Requisitos:

Esta campaña está dirigida a los pobladores de la jurisdicción de Calquis .

No se permitirá el cambio de domicilio, por lo que los interesados deben acudir con la información correspondiente para mantener la misma dirección.

El personal del Reniec asiste a un adulto mayor en la tramitación gratuita de su DNI electronico. (Crédito: Municipalidad Provincial del Callao)

7 y 8 de mayo: Santa Rosa (VRAEM)

En el distrito de Santa Rosa (VRAEM), la Municipalidad Distrital y el Reniec brindarán la oportunidad de tramitar el DNI electrónico de manera gratuita los días 7 y 8 de mayo. La campaña se llevará a cabo de la siguiente manera:

Fechas : 7 y 8 de mayo .

Horario : Desde las 8:30 a. m. .

Ubicación: Municipalidad Distrital de Santa Rosa.

Requisitos:

Será necesario presentar el DNI físico de la persona que desea tramitar el DNI electrónico .

Esta campaña está abierta a personas de todas las edades.

DNI electrónico y sus ventajas

El DNI electrónico (DNIe) es una tarjeta inteligente que contiene un chip criptográfico, el cual almacena dos certificados digitales. Estos permiten acreditar tu identidad de forma presencial y electrónica. Aquí te contamos algunas de sus principales ventajas.

Ventajas del DNI electrónico

Identificación digital: El DNIe te permite acreditar tu identidad digitalmente, lo que facilita la realización de trámites y gestiones en línea con total seguridad. Firma digital: El DNIe permite generar una firma digital con la misma validez legal que una firma manuscrita, asegurando que los documentos firmados electrónicamente sean auténticos y legales. Acceso a servicios digitales: Con el DNI electrónico, puedes acceder a diversos servicios proporcionados por el Estado de forma virtual, como el voto electrónico o la obtención de copias certificadas de documentos oficiales. Trámites más rápidos: El DNIe facilita la realización de muchos trámites en línea, eliminando la necesidad de desplazarse a las oficinas y ahorrando tiempo valioso.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

El DNI electrónico está disponible para todos los ciudadanos peruanos mayores de edad. No obstante, cada campaña de tramitación puede tener requisitos específicos, como la edad mínima o la necesidad de presentar el DNI físico. Asegúrate de revisar los detalles de cada jornada y verificar los requisitos antes de asistir.

Si aún no cuentas con el DNI electrónico, no dejes pasar la oportunidad de tramitarlo de forma gratuita este 8 y 9 de mayo. Consulta las fechas y los requisitos de cada campaña para asegurarte de cumplir con todo lo necesario y aprovecha esta oportunidad para obtener este documento vital. El DNI electrónico no solo facilita la realización de trámites digitales, sino que te prepara para un futuro más conectado y eficiente.

¿Cuánto cuesta el trámite de DNI electrónico?

De acuerdo con la información proporcionada en el portal del Reniec, el costo del DNI Electrónico varía según ciertas condiciones. Para las personas de 17 años en adelante, la primera vez que se emite el DNIe tiene un costo de S/41. Sin embargo, este precio puede aumentar en ciertos casos, como se detalla a continuación:

El DNIe para personas de 17 años o más cuesta S/41 .

En el caso de las personas mayores de 20 años que no hayan tenido un DNI previamente, el costo es de S/47 .

Las personas naturalizadas peruanas (con título de naturalización) pueden obtener el DNI electrónico por S/44.

En los próximos meses, según precisó el Reniec, solo será posible obtener esta versión del documento de identidad. Cabe recordar que el DNI azul, que inicialmente tenía un costo de S/30, dejará de imprimirse de manera definitiva.