Pedro Aznar: “La verdadera democracia alcanza lo político, lo social, lo económico y lo cultural”

Pedro Aznar se presentará en Bogotá y Medellín en mayo cantando los éxitos de Serú Girán y toda su carrera de 50 años

― “Te presento a Pedro Aznar, el mejor bajista del mundo”

Tras lanzarse intempestivamente a la piscina y dejar empapados a quienes tranquilamente conversaban a su alrededor, Jaco Pastorius, bajista imposible de los extraordinarios Weather Report, fue quien sintió recibir un baño frío con esa frase. “¿El mejor bajista del mundo? ¿Pero acaso ese no era yo?”, debe haberse preguntado, al menos por una mínima fracción de segundo, mientras le daba la mano al avergonzado músico que le estaba siendo presentado, un funambulista del bajo de solo 20 años que respondía al nombre de Pedro Aznar. Los artistas compartían hotel en Río de Janeiro, la ciudad a la que habían llegado para un festival de jazz. El entonces integrante de Serú Girán (junto a David Lebón, Óscar Moro y Charly García), pudo conocer de cerca la bonhomía y excentricidades de uno de los ídolos musicales que inspiraría su carrera. No por muy conocida, la anécdota de su encuentro deja de ser parte nuclear del mito: el momento en el que Prometeo roba el fuego de los dioses para entregárselo a la humanidad. El público es un Zeus que no castiga, sino aplaude.

Con Serú Girán grabó cinco discos, joyas del rock argentino que marcaron a generaciones de músicos y fans. Hace más de 40 años inició una carrera solista en la que pudo mostrar su versatilidad instumental y la magia de su talento creativo. Tocó con Pat Metheny, Cerati, Spinetta o Roger Waters. Este sábado 3 de mayo se presenta junto a su banda para recorrer los mejores temas de su carrera. Con ustedes, Pedro Aznar.

− Tras 50 años de su debut como artista, ¿Cómo siente hoy su vínculo con los instrumentos y con la creación musical? ¿Qué clase de desafío siguen representando para usted?

El desafío sigue siendo el mismo, el de emocionar e inspirar a través de la música. Mi foco se ha ido refinando en todos estos años, y siento que me he ido quedando con lo más esencial. Mi relación con los instrumentos sigue siendo de amor, y con la creación musical, de asombro constante. Buscar la próxima canción es un hermoso reto, que se renueva cada vez.

− Después de haber explorado tantos ritmos y géneros en estos años, ¿Siente que es cada vez mayor el reto de hacer cosas originales? ¿Qué lo hace sentirse satisfecho con una canción o un disco propios?

Todo creador verdaderamente comprometido con su trabajo consolida, con el tiempo, un lenguaje propio con el que expresarse. Eso, en sí, ya es un gran logro, y representa un grado de originalidad notable. Los cambios que va haciendo después, son más pequeños y graduales.

− En medio de la soledad de la pandemia, hizo transmisiones o conciertos en streamin’, y de ese modo se acercó más a su público. ¿Qué siente que fue lo mejor de establecer esa comunicación con sus seguidores?

Esos conciertos establecieron un nivel de intimidad muy grande con la gente. Eso se ve reflejado hoy en cada concierto y cada aparición pública. No dejo de recibir cariñosos saludos y agradecimientos por aquellas transmisiones. Respondo siempre con un enorme gracias de mi parte al acompañamiento que la gente también me hizo a mí. Fue un poco como pensar en voz alta y reflexionar a través de canciones sobre lo que nos estaba pasando en aquel momento de aislamiento tan difícil. Salimos todos distintos de aquella experiencia. En mi caso personal, el compromiso con quienes me escuchan se hizo más hondo.

− “El mundo no se hizo en dos días” es su más reciente álbum solista de estudio, con temas compuestos antes y durante la pandemia. En ese disco habla de derechos humanos, medio ambiente, conservación, igualdad, la reivindicación de la mujer en la sociedad, etc, temas que hoy son criticados por ciertos sectores, que los tildan de “woke” o los atacan como “agenda progre”. ¿Qué piensa de esas opiniones y de quienes suelen minimizar u oponerse a los temas que defiende?

Esos valores los defendí toda mi vida, y lo seguiré haciendo. Esos sectores críticos son una reacción a la ampliación de derechos de las últimas décadas, que no son otra cosa que una profundización de la democracia para que vaya más allá del hecho de poner un voto en una urna. La verdadera democracia alcanza lo político, lo social, lo económico y lo cultural. La libertad desprovista de igualdad no existe. Y tampoco hay igualdad cuando falta libertad. Alguna gente parecería estar olvidándolo.

− En ese disco tiene un tema llamado “Corpoland”, en el que habla del poder de las corporaciones y los megamillonarios que arruinan al mundo con la complicidad de los medios. Fue compuesto el 2018, pero aun hoy todos los días nos despertamos con algún acto de prepotencia de un poderoso. En EE. UU., en Gaza, en Argentina o en el Perú. Y la tendencia parece ir a peor. ¿Qué cree que debe ocurrir para que esta situación global cambie? Usted hizo música en tiempos de dictadura y sabe a lo que el mundo puede enfrentarse.

En el final del texto introductorio de esa canción digo “nuestra mejor herramienta, como siempre, es la conciencia”. Lo creo firmemente. El poder que tenemos como pueblo es el de discernir entre la verdad y la mentira, y actuar en consecuencia. Cada día se hace más difícil, por supuesto, porque vivimos en la era de la posverdad, donde se propaga el absurdo y las noticias falsas están por todas partes. Pero es nuestra responsabilidad seguir estando atentos, si queremos vivir en un mundo al que no lo devore la tiranía.

− Algo que ha hecho también hace poco es participar directamente en la remasterización de dos álbumes de Serú Girán, el primero, que lleva el nombre del grupo, y La grasa de las capitales, que además es un disco con muchos códigos y lecturas. ¿Qué sensaciones le ha dejado volver a estar tan cerca de música que hizo siendo tan joven y cuyos temas son considerados himnos por millones de seguidores de todas las edades? ¿Ha experimentado algún tipo de sorpresa distinto al oírse, al oír a Oscar Moro, al Lebón de entonces o a aquel Charly? Ahí está, por ejemplo, Paranoia y soledad, una canción especial para usted y totalmente vigente.

Es un orgullo y un honor haber sido parte de esa banda y colaborar en la creación de música que acompañó a la gente en épocas tan oscuras. Hace pocas semanas hicimos un homenaje a Serú Girán liderado por David Lebon y yo, con un excelente grupo de músicos, en el festival Quilmes Rock, ante 60.000 personas. Fue una emoción muy grande volver a llevar esa música al escenario y percibir lo conmovida que estaba la gente. Esas canciones, como bien dices, siguen totalmente vigentes y alertan, desde cinco décadas atrás, sobre los peligros de las ideologías autoritarias.

− No quería terminar esta entrevista sin preguntarle por su participación en uno de mis grupos argentinos favoritos, Pastoral. Justo hoy, 30 de abril, es considerado el día central de Pastoral, que se celebra con diversos tributos. ¿Qué recuerdos tiene de su participación en el grupo del fallecido Alejandro DeMichelle?

Toqué con ellos durante un breve tiempo, y en ese momento forjé mi lazo de amistad con Oscar Moro, que se desempeñó como su baterista en ese momento (antes de que ambos formáramos Serú Girán). Fue un lindo período, tocando buena música y haciendo nuevos amigos.

− Finalmente, ha explorado casi todos los ritmos posibles en su carrera, como en su más reciente disco; ha publicado más de 20 discos como solista, compuesto hermosas canciones, colaborado con artistas como Pat Metheny, Charly, Spinetta, Cerati o Roger Waters. Ahora que cumple 50 años de carrera, ¿Qué siente que tiene aún pendiente de hacer, como músico y como ser humano?

Sigo jugando a la música como cuando era niño, solo que con un oficio que se ha ido desarrollando a lo largo de mucho tiempo. Lo que me mueve hoy a hacer música es lo mismo que en mi infancia y adolescencia: buscar esa energía contagiosa y emocionante de una canción bien lograda, y a la vez, es distinto, porque hoy sé que las canciones tienen el poder de cambiar la realidad comunicando ideas que inspiren y motiven a seguir buscando un mundo más justo. Esas dos cosas me guían hoy, y son mi norte para el futuro.