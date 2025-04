Exalcalde denuncia robo de su camioneta en El Agustino| RPP Noticias/Facebook

El exalcalde de Santa Anita, José Luis Nole Palomino, fue víctima de un violento asalto mientras transitaba en su camioneta por el puente Las Lomas, en el distrito de El Agustino. Según relató, tres delincuentes armados lo interceptaron, lo amenazaron con armas de fuego y lo despojaron de su vehículo.

En declaraciones con RPP Noticias, señaló que fue sorprendido por tres sujetos de nacionalidad peruana. Estos llegaron en un auto y le cerraron el pase para que no continuara su camino.

“Tres bajan de un auto de la parte de adelante y me apuntan con la pistola. Me bajan de la camioneta, me golpean, buscan todo, me rebuscan todo y se llevan la camioneta“, manifestó la exautoridad.

Asaltan a exalcalde de Santa Anita: lo amenazaron, golpearon y se llevaron su camioneta| Municipalidad de Santa Anita

Además, los delincuentes realizaron disparos al aire tras el robo, aparentemente con la intención de intimidar y evitar que los siguieran. El incidente ocurrió en una zona donde se han instalado cámaras de seguridad.

Frente a ello, tomó un taxi para dirigirse a la comisaría de Zárate, pero fue derivado a la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) con la finalidad de que se investigue el caso con los agentes especializados. Hasta el momento, no se tiene noticia de su camioneta.

Por otro lado, pidió a la Municipalidad de Lima facilitar las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en la zona, pero también precisó que buscará otros aparatos que cuenten con algunas de las viviendas cercanas.

Asaltan a exalcalde de Santa Anita: lo amenazaron, golpearon y se llevaron su camioneta| Municipalidad de Santa Anita

Robo de camionetas: otro de los negocios de las bandas

Las organizaciones criminales continúan extendiendo su accionar delictivo y obteniendo ganancias de manera ilícita para que se sigan manteniendo en el mercado. Una de las modalidades que cada vez más crece en el país es el robo de vehículos para luego venderlos o usarlos como una herramienta para cometer su fechoría.

Hace casi dos meses, en febrero, la PNP realizó un operativo donde logró incautar autopartes que estarían relacionadas con vehículos que fueron robados. Esta intervención se realizó en el mercado San Jacinto, ubicado en El Agustino.

De acuerdo con la información policial, se han reportado 1,500 vehículos robados en Lima hasta febrero de este año, de los cuales 650 fueron recuperados. De esta cifra, un mayor registro de asaltos se da en San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín de Porres, Los Olivos, Ate Vitarte, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.

¿Qué pasos seguir luego del robo de mi vehículo?

Puedes seguir los siguientes pasos, recuerda que es importante presentar tu denuncia lo más pronto posible.

El primer paso es realizar la denuncia ante la PNP y así puedan iniciar la ubicación del auto. Puedes hacerlo presencialmente en la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el robo.

En caso de que el robo esté ocurriendo en ese momento o haya ocurrido hace poco, llama inmediatamente a la Central de Emergencias de la PNP marcando el número 105, que está disponible las 24 horas del día.

Si tu vehículo está registrado con el SAT (Servicio de Administración Tributaria), es recomendable notificar el robo para que no se sigan generando deudas por papeletas o tributos. Puedes hacerlo a través de su sitio web: https://www.sat.gob.pe.

Si cuentas con un seguro vehicular, contacta cuanto antes a tu aseguradora. Normalmente, exigen la denuncia policial y tienen un plazo determinado para reportar siniestros o robos, que suele ser de 24 a 48 horas.

También es recomendable comunicar el hecho a la SUNARP (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos), para evitar que el vehículo sea transferido o vendido de forma irregular. Puedes hacerlo a través de su página web: https://www.sunarp.gob.pe.