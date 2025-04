Paul Michel pierde los 15 mil soles en EVDLV: Polígrafo lo desenmascara tras negar colgarse de la fama de Pamela López

Paul Michael pierde todo en El Valor de la Verdad tras negar colgarse de la fama de Pamela López. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Paul Michael, el salsero que recientemente se hizo conocido por su relación con la expareja de Christian Cueva, Pamela López, sorprendió con su anunciada participación en el programa El Valor de la Verdad este 27 de abril.

Y es que el joven, dejó el set del concurso de manera sorpresiva al mentir en la pregunta 15. En esta ocasión, el cantante intentó negar un tema controversial que había estado rondando su vida personal: su relación con Pamela y la supuesta intención de aprovecharse de su fama.

El cantante fue cuestionado sobre si realmente se estaba colgando de la fama de Pamela López, y aunque inicialmente negó rotundamente esta afirmación, el polígrafo detectó que no estaba siendo sincero. La máquina de la verdad reveló que Paul Michael no dijo la verdad, lo que provocó su eliminación inmediata del programa y la pérdida de los 15 mil soles que ya había acumulado durante su participación.

A los pocos segundos de que se revelara la respuesta falsa de Michael, Beto Ortiz reaccionó rápidamente. “La respuesta es falsa”, dijo en voz alta, dejando en claro que no había margen de error en el juego. Con el polígrafo validando que el concursante no había sido sincero, la eliminación fue inmediata.

“No es algo que podamos discutir porque es el resultado del polígrafo. Yo pensé que con cuatro acompañantes, alguno de los cuatro iba a tocar el botón, pero nadie lo tocó. Pero yo no me acuerdo. Era una pregunta complicada. No podemos discutir nada porque así son las reglas del programa”, mencionó el periodista.

Ambos, Paul y Pamela, quedaron atónitos ante los resultados del polígrafo, ya que el cantante había dejado claro previamente que su relación con la ex de Christian Cueva no era un intento de ganar notoriedad. Sin embargo, la revelación puso fin a su paso por el concurso y, como estipulan las reglas del programa, Paul Michael no tuvo oportunidad de defenderse ni de impugnar el resultado del polígrafo. La eliminación de Paul fue un golpe duro tanto para él como para la ex de Christian Cueva, que en ningún momento imaginó que su vínculo con el cantante podría haber sido tan polémico.

“Yo te agradezco porque has sido un gran concursante y lamento mucho que seas el primer perdedor de esta temporada”. Con una atmósfera densa y un tanto solemne, Beto prosiguió: “Nos ponemos de pie para despedir el programa, por favor. Paul, vas a tener muchísimo éxito. Tienes mucho carisma, tienes mucho talento y has sido un gran concursante esta noche”, expresó, reconociendo el esfuerzo del salsero.

Al final, el programa concluyó con un tono respetuoso y emotivo, con todos los presentes expresando su agradecimiento por el esfuerzo de Paul Michael, pero sin perder de vista que, tal como indicó Beto Ortiz, “así son las reglas del juego”, concluyó el periodista en El Valor de la Verdad.

¿Cuáles fueron las razones de Paul Michel de mentir?

El misterio sobre las razones detrás de la mentira de Paul Michael sigue siendo tema de especulación. Mientras se espera su próxima aparición en el programa La Noche Habla, se espera que el cantante ofrezca su versión de los hechos y pueda explicar por qué el polígrafo detectó que estaba colgándose de la fama de Pamela López, una acusación que sorprendió tanto a su público como a sus allegados.

