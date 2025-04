Juan Silva, exministro de Pedro Castillo, reaparece en programa de recompensas: prófugo regresó a lista de los más buscados

Exministro de Transportes y Comunicaciones permanece prófugo desde junio del 2022. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / MTC

Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, reapareció en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter). A tres días de advertirse del retiro del exintegrante del gobierno de Pedro Castillo, acusado de presuntos delitos de colusión y organización criminal, retornó al listado en el que se ofrecen 50 mil soles por cualquier dato o información sobre su paradero.

El regreso de quien permanece prófugo desde junio del 2022 se dio luego de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria informara que renovó las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional de Silva y sin explicaciones por parte del ministro Julio Díaz Zulueta, sucesor del cuestionado Juan José Santiváñez, ni del viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Maxfredid Félix Pérez Rodríguez, quien preside la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad, encargada de explicar dichos retiros.

Lo último que se supo sobre el exintegrante del Ejecutivo fue que presentó un recurso ante el Poder Judicial con el objetivo de anular las órdenes de ubicación y captura dictadas en su contra, tanto a nivel nacional como internacional. Su defensa sostuvo que el plazo de prisión preventiva de 36 meses ya venció y solicitó que afronte la investigación en libertad. No obstante, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró “improcedente” la solicitud.

El magistrado determinó que la documentación presentada por la defensa legal de Juan Francisco Silva no constituye nuevos elementos de convicción que permitan variar la situación legal de su patrocinado, y remarcó que el mandato de prisión todavía no ha sido ejecutado.

“Conforme al artículo 283° inciso 4 del CPP, es necesario en esta evaluación indicar las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde su privación de libertad y el estado de la causa; en el caso del imputado Silva Villegas, se desconoce su paradero ya que la medida coercitiva impuesta y cuyo cese se solicita no fue ejecutada, toda vez que las autoridades policiales no lograron su captura, a pesar de los mandatos judiciales existentes. Por lo tanto, hasta la fecha, no se cumple con la materialización de dicha medida, la que fue dictada en marzo de 2023 (esto es hace dos años aproximadamente); en consecuencia, por los fundamentos expuestos la solicitud de la defensa de cese de prisión preventiva debe desestimarse”, precisó el Checkley Soria en su resolución.

Cabe mencionar que no es la primera vez que presenta dicha solicitud. La defensa de Silva lo ha hecho en reiteradas ocasiones entre diciembre de 2024 y enero de 2025, con el argumento de que la medida de detención ya no tiene vigencia.

Abogado presentará un habeas corpus

Pese a la reafirmación del Poder Judicial, el abogado de Juan Silva mencionó que su cliente no cometió ningún delito relacionado con el caso conocido como “Puente Tarata”, en el que se le vincula con una presunta organización criminal y despotricó contra el juez Juan Carlos Checkley, a quien calificó como “fujimorista” por las medidas dispuestas contra su representado.

“Eso lo han puesto ahora (las órdenes en su contra). El señor tiene 42 meses de captura, cuando son solo 36. Ese juez ha sido un funcionario de confianza del exministro Torres y Torres Lara, ¿y quién lo ha puesto ahí?, Miki Torres”, indicó en diálogo con Exitosa, sin presentar prueba alguna.

En ese sentido, se negó a dar detalles sobre su paradero y adelantó que presentaría un habeas corpus. “Él no es responsable de nada, no puede ir (a la cárcel) una persona que es inocente con una orden de captura de los fujimoristas. No puede ser”, insistió.