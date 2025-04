Mario Hart envía importante mensaje a Alejandra Baigorria antes de su matrimonio con Said Palao: “Toda la vida”

Mario Hart impacta con sentidas palabras a Alejandra Baigorria a un día de su matrimonio con Said Palao. | América TV.

A tan solo horas de que Alejandra Baigorria y Said Palao se den el “sí, acepto” en una esperada boda en la histórica Iglesia San Pedro, en el Centro de Lima, el nombre de Mario Hart volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática. Y es que el expiloto y ahora conductor de televisión sorprendió al pronunciarse sobre el matrimonio de su expareja, enviándole un emotivo mensaje a los futuros esposos.

En declaraciones para el programa ‘Mande quien mande’, espacio que coanima junto a María Pía Copello, Hart se mostró tranquilo y positivo respecto a esta nueva etapa en la vida de la empresaria de ‘Gamarra’. “Que sean felices para toda la vida”, expresó el exchico reality, deseando lo mejor a la pareja que, tras varios años de relación y convivencia, está a punto de consolidar su amor frente al altar.

Pese a sus buenos deseos, el también cantante confirmó que no ha sido invitado a lo que ha sido catalogado como el “evento del año” por muchos seguidores del espectáculo local. Sin embargo, lejos de incomodarse, Mario Hart aseguró que respeta completamente la decisión de los novios. “No me incomoda. Ellos están libres y en el derecho de invitar a quienes ellos quieran. Es su matrimonio, puede ser la noche más importante de sus vidas”, comentó.

Asimismo, destacó que mantiene una relación cordial con ambos, a pesar de no ser parte del círculo más íntimo. “Con Said me llevo bien, con Ale también, no tengo ningún problema. Ellos están en toda la libertad de invitar a quienes crean que se van a divertir más”, agregó el exintegrante de ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, realitys en los que compartió pantalla con Alejandra.

Por otro lado, Mario Hart también fue consultado sobre su participación en la cobertura del matrimonio desde el programa donde trabaja. Afirmó que no tendría reparos en comentar sobre el evento, entendiendo que es parte del entorno mediático al que pertenece. “Es parte de pertenecer a este medio, de trabajar en el programa que estoy, y sí, normal, lo hago sin ningún problema”, concluyó.

Mientras tanto, Alejandra Baigorria y Said Palao ultiman detalles para uno de los momentos más importantes de sus vidas, rodeados de familiares, amigos y figuras del entretenimiento.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casan: ¿Dónde y a qué hora será el matrimonio civil y religioso?

¿Qué programa brindará todos los detalles de la boda?

Este sábado, el programa ‘Esta Noche’, conducido por la ‘Chola Chabuca’, presentará un esperado especial dedicado a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, la cual ha sido bautizada como el “matrimonio del año” por sus seguidores y la prensa de espectáculos. Ernesto Pimentel, creador del popular espacio, confirmó que se revelarán todos los momentos íntimos y emocionantes de la ceremonia y la posterior celebración.

Previo al gran día, Alejandra Baigorria expresó su entusiasmo por este nuevo capítulo en su vida. “Va a ser el mejor día de nuestras vidas, seremos solo uno y vamos a formar una familia hermosa, feliz y contenta, le pese a quien le pese”, manifestó la empresaria, dejando en claro que nada empañará su felicidad junto a Said Palao.

Cabe resaltar que ‘Esta Noche’ viene gozando de gran sintonía, logrando liderar el rating el último fin de semana con 13.9 puntos. Agradecido por la confianza de los novios, Ernesto Pimentel también anunció que ese mismo día se despedirá la temporada de verano de ‘El Reventonazo’, con un show especial que incluirá música en vivo y muchas sorpresas para el público fiel.