Tenchy Ugaz responde a denuncia de Sara Manrique contra Magaly Medina y él: “Por qué no se denunció en 2021”

Tenchy Ugaz rompe su silencio en Magaly TV La Firme: “Mi hija quería que se sepa la verdad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El exdeportista Tenchi Ugaz se pronunció este martes 22 de abril en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para responder a la carta notarial enviada por su expareja, Sara Manrique, y a las acusaciones sobre la supuesta exposición de la identidad de su hija menor en medios de comunicación.

En la misiva, firmada por la abogada Lucy Cabrera, también se incluye una denuncia contra Magaly Medina y su productor Patrick Llamo.

Durante la entrevista con Medina, Ugaz aclaró que el documento fue enviado a una dirección equivocada. “Esa carta la mandan a una casa donde no vivo. Ahí vive mi suegra, que tiene 89 años y está delicada de salud. Yo resido en Trujillo y la señora lo sabe. Está actuando con dolo”, afirmó.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Respecto a la acusación de haber vulnerado la identidad de su hija al hablar de ella en televisión, el exdeportista sostuvo que su intención no fue exponerla sin consentimiento.

“Yo no he salido a hablar antes porque no estaba autorizado por mi hija. En el transcurso de los meses ella me pidió que hable. Me dijo: ‘Papá, quiero que se sepa lo que pasó‘. Yo, como padre, tengo la obligación de protegerla”, declaró.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Sara Manrique intentó impedir difusión de la denuncia

Además, denunció que Sara Manrique habría intentado impedir la difusión de sus declaraciones en otros programas.

“Hace dos semanas me senté en el programa de Ernesto Pimentel. Tengo entendido que la señora llamó a la producción para que no sacaran esa parte de la entrevista”, señaló.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Magaly Medina le responde a Sara Manrique

Durante la conversación, Magaly Medina también se dirigió a la abogada de Manrique y defendió el proceder de su equipo. “Nosotros conocíamos esta denuncia desde febrero, cuando te comunicaste con nuestra producción. No lo hicimos público hasta ahora, porque tú nos pediste esperar”, explicó.

La conductora cuestionó que no se haya hecho una denuncia formal en su momento. “¿Por qué no se denunció cuando pasó, entre 2021 y 2022? Cuando un niño denuncia abuso, lo primero que hace un padre responsable es llevarlo a la comisaría, denunciar. No se encubre al agresor, no se guarda silencio”, señaló Medina.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La periodista reforzó esta versión. “Si mi hija me cuenta que alguien abusó de ella, lo primero que hago es denunciar. Pero la señora no hizo nada. Encubrió el hecho”, dijo.

Añadió que su hija intentó contar lo ocurrido varias veces, pero que la madre reaccionaba emocionalmente. “Mi hija me decía que su mamá se ponía a llorar, le pedía que piense en sus hermanos, que si hablaba se quedarían sin papá. Eso es manipular emocionalmente a una menor”, sostuvo.

Tenchy Ugaz revela abuso sufrido por su hija a manos del esposo de Sara Manrique. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Finalmente, el exfutbolista aseguró que su única motivación es proteger a su hija: “Yo siempre he pensado en la salud mental de mi hija. Ella me ha escrito diciéndome que se siente con ansiedad, con depresión. ¿Cómo no voy a actuar?”.

Hasta el momento, Sara Manrique no ha respondido públicamente a las declaraciones emitidas por Ugaz en el programa de Magaly Medina.

Tenchy Ugaz revela abuso sufrido por su hija a manos del esposo de Sara Manrique. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

¿Qué dijo Sara Manrique?

La abogada Lucy Cabrera, representante legal de Sara Manrique, se pronunció en un reciente podcast para defender a la exvedette tras la denuncia pública hecha por Tenchi Ugaz, quien acusó a la actual pareja de Manrique, José Yovera, de presuntos tocamientos indebidos contra su hija menor.

La letrada criticó duramente al exfutbolista por hacer pública la acusación en un programa de espectáculos, afirmando que lo hizo con un “afán de salir en televisión”.

Durante su intervención, Cabrera sostuvo que Sara Manrique sí tomó medidas desde el ámbito privado y familiar para proteger a su hija, aunque no detalló qué tipo de acciones concretas emprendió. Asimismo, negó que la denuncia haya sido encubierta y enfatizó que su clienta se encuentra divorciada de Yovera.

Tenchy Ugaz rompe su silencio en Magaly TV La Firme: “Mi hija quería que se sepa la verdad”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

“¿Dónde vas a conseguir justicia? ¿Magaly es el juez, va a resolver, va a sentenciar?”, cuestionó Cabrera en referencia a la participación de Ugaz en Magaly TV La Firme, donde el exdeportista dio a conocer el caso tras asegurar que fue su hija quien le pidió que hablara públicamente.

La abogada también defendió la integridad de su representada, asegurando que “Sara es una excelente madre, excelente persona y buena amiga”. En ese sentido, adelantó que todos los hechos que involucran acusaciones contra Manrique serán denunciados formalmente, aunque no especificó qué cargos se interpondrán.

Cabrera también aprovechó su aparición pública para referirse a una deuda por pensión de alimentos. Afirmó que Tenchi Ugaz mantiene una deuda de aproximadamente S/ 50,000 desde 2018 por concepto de pensión para su hija: “No creas que por hacer esta denuncia se te va a perdonar lo que debes”, afirmó.

Finalmente, cuestionó la denuncia de violación contra José Yovera, afirmando que hasta el momento no existe una sentencia judicial que confirme la acusación: “No hay sentencia, solo declaraciones. Hay que tener cuidado con lo que se dice públicamente”, advirtió.

Lucy Cabrera | difusión