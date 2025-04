¿Nuevo paro de transportistas en mayo? Esto dijeron los dirigentes gremiales de Lima y Callao

Cientos de pasajeros varados y afectados por el paro de transportistas que se lleva a cabo este 10 de abril | Foto: Agencia Andina

A menos de una semana para que se vaya el mes de abril, la pregunta relacionada a si en mayo se llevará a cabo un paro nacional en Perú se ha intensificado. Los gremios de transportistas ya anunciaron la posibilidad de realizar una nueva medida de protesta, debido a la creciente inseguridad que afecta a su sector.

Si bien aún no se ha confirmado esto oficialmente, el miércoles 14 de mayo —según conoció Infobae Perú— se perfila como una fecha tentativa para una nueva paralización de las empresas que pertenecen al gremio, como respuesta a la falta de acciones concretas por parte del gobierno para frenar los ataques y extorsiones que sufren los trabajadores del transporte.

Aunque convocado por otros grupos, este nuevo paro sería una continuación de las acciones tomadas el pasado 10 de abril, cuando los transportistas de Lima y Callao se unieron a la medida, lo que dejó a miles de ciudadanos varados y afectó gravemente la movilidad urbana. En esa ocasión se logró una reunión entre los transportistas y los parlamentarios, pero a la fecha la situación parece no haber mejorado.

Paro de transportistas de este 10 de abril. (Foto: Infobae Perú / Andina)

“El Estado nos ha dejado solos. Nos extorsionan, nos amenazan y nadie hace nada”, expresó Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, para dejar claro el malestar generalizado dentro de su gremio.

¿Qué dicen los gremios?

El pasado 11 de abril, los líderes del gremio de transportistas tomaron una decisión crucial durante una asamblea. Según Miguel Palomino, otro de los dirigentes, “hay posibilidad de convocar un paro indefinido si es que no se atienden nuestras demandas”.

Esto refleja la creciente desesperación de los trabajadores del sector, quienes aseguran que las soluciones ofrecidas hasta el momento no son suficientes para frenar la ola de violencia que afecta a conductores y pasajeros.

Algunos vehículos de transporte no acatan el paro en las primeras horas de 10 de abril | Foto: Agencia Andina

El principal reclamo de los gremios es la falta de seguridad frente a los constantes actos de extorsión, cobro de cupos y asesinatos de transportistas. En los primeros tres meses de 2025, más de 2.600 denuncias por extorsión fueron registradas, según el Sistema de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol). Los distritos más afectados son Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho, donde la violencia ha alcanzado niveles alarmantes.

Una medida que crece

El paro de transportistas del 10 de abril no fue aislado. En esa ocasión, más rutas se sumaron al reclamo, lo que aumentó la magnitud del impacto en Lima y Callao. Entre ellas, estuvieron las rutas de Ancón a Ventanilla, Huaycán al Callao y varias que cubren zonas de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y otras partes de la capital. A medida que los días avanzan, la posibilidad de que el paro se convierta en una medida a nivel nacional parece ser cada vez más concreta.

La participación de otros sectores en la protesta también está siendo considerada. En la asamblea del 11 de abril, además de los transportistas, estuvieron presentes representantes de otros gremios como profesores, bodegueros y comerciantes. Esta ampliación de la protesta busca presionar aún más al gobierno para que tome medidas urgentes frente a la violencia y la falta de respuesta a los problemas del sector.

Paro de transportistas del 6 de febrero durará 24 horas en Lima y Callao. (Foto: Difusión)

El paro de mayo

El 14 de mayo ha sido señalado como la fecha tentativa para el inicio de este paro a nivel nacional. El presidente de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), Walter Carrera, deslizó que esta protesta involucraría transportistas de todo el país, desde mototaxistas hasta organizaciones sociales como la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022-2023.

Carrera señaló que la convocatoria busca visibilizar la gravedad de la situación que enfrentan los transportistas y, en general, los ciudadanos. “Necesitamos un plan integral contra la criminalidad. No solo en las ciudades, sino también en las carreteras”, afirmó el dirigente.

El gobierno, por su parte, ha declarado su disposición para tomar acciones más estrictas. La presidenta Dina Boluarte anunció que se reforzará la lucha contra la delincuencia mediante el uso de drones y la presencia de policías en unidades de transporte público.

Dirigente del paro de transportistas desliza la posibilidad que la medida de fuerza se extienda hasta mañana. Canal N

Sin embargo, muchos transportistas consideran que estas medidas son insuficientes. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la violencia sigue creciendo, y los transportistas temen que las respuestas oficiales no logren frenar la escalada de inseguridad. Esta falta de confianza en las medidas del gobierno ha incrementado la tensión, alimentando la posibilidad de un paro nacional que podría paralizar no solo el transporte, sino también otras actividades comerciales esenciales en perjuicio de la ciudadanía no solo capitalina.