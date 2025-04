Pamela López se luce cariñosa con Paul Michael y salsero le dedica una canción: “De mí enamórate Kittypam”

Pamela López se luce cariñosa con Paul Michael y salsero le dedica una canción. TikTok.

Pamela López no ha dudado en mostrar cómo vive su romance junto al salsero Paul Michael, y en esta ocasión sorprendió a sus seguidores al lucirse de manera cariñosa con él en sus redes sociales. Después de varias declaraciones en las que aseguraba no estar enamorada del cantante, la esposa de Christian Cueva compartió un video que deja claro que disfruta de la compañía del salsero, aunque aún no se encuentra en una relación profunda.

A través de sus historias de Instagram, Pamela compartió un video en el que se ve a Paul cantándole al oído mientras la abraza por la cintura.

Pamela, por su parte, responde el abrazo recostándose en su pecho y acariciando su rostro, dejando ver la complicidad y cercanía que ambos comparten. La canción que Paul dedicó a Pamela fue “De mí, enamórate”, cuyo verso dice: “Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más, y me duele al pensar que nunca mía serás, de mí enamórate”.

Estas imágenes fueron suficientes para generar gran revuelo en las redes sociales, donde muchos seguidores no tardaron en comentar sobre la evidente química entre ellos.

Pamela López se luce cariñosa con Paul Michael y salsero le dedica una canción. TikTok.

Pamela López asegura no estar enamorada

A pesar de la evidente química y los gestos románticos que ha mostrado en público con Paul Michael, Pamela López ha dejado claro que no está enamorada de él. En una reciente entrevista en ‘Magaly TV La Firme’ el 10 de abril, la trujillana sorprendió a todos al confesar con sinceridad que, aunque disfruta de los besos y abrazos compartidos, no ha llegado a enamorarse del cantante de salsa.

La declaración de la influencer se dio en el marco de una conferencia de prensa en la que anunció una nueva denuncia contra su expareja, Christian Cueva, por violencia económica. Fue allí cuando un reportero de Magaly Medina le preguntó directamente sobre su relación con Paul Michael.

“No, no estoy enamorada, pero estoy bastante contenta. Estoy feliz, estoy tranquila”, respondió sin titubeos, dejando claro que, aunque disfruta del momento, no tiene la intención de entrar en una relación profunda o comprometida en este momento.

Estas palabras fueron una sorpresa para muchos, ya que los besos y gestos cariñosos entre Pamela y Paul Michael parecían sugerir lo contrario. Sin embargo, la influencer dejó claro que está en una etapa en la que prefiere disfrutar del presente sin presiones ni expectativas de una relación seria.

Pamela López niega estar enamorada de Paul Michael. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Un enfoque en el bienestar personal

Pamela López se ha mostrado muy clara en cuanto a su enfoque en esta nueva etapa de su vida. Tras el polémico final de su relación con Christian Cueva, que incluyó varias acusaciones públicas, la trujillana ha priorizado su bienestar emocional y la tranquilidad de su entorno.

A pesar de los rumores y las expectativas sobre su relación con el salsero de 26 años, Pamela prefiere centrarse en lo que realmente importa en este momento: su paz y felicidad.

Aunque los gestos de afecto hacia el cantante de salsa podrían dar la impresión de un romance en ciernes, Pamela ha decidido mantener una postura madura y realista. “No estoy buscando un compromiso serio. Estoy disfrutando el momento y me hace feliz”, comentó en su entrevista, demostrando que no tiene prisa por encajar en las expectativas ajenas sobre su vida amorosa.

Pamela López niega estar enamorada de Paul Michael. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme