Yape se solidariza con víctimas de extorsión y exige a las autoridades medidas: “Los peruanos no pueden vivir con miedo”

Yape exige a las autoridades tomar medidas contra la inseguridad en el país. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

El último jueves 10 de abril, diversos gremios de transporte formal e informal paralizaron sus actividades en protesta contra la creciente inseguridad y los casos de extorsión que han cobrado la vida de varios trabajadores. El paro, que fue respaldado por organizaciones civiles y una amplia parte de la ciudadanía, quienes exigen soluciones urgentes frente al aumento del crimen en el país.

En este contexto, la billetera digital Yape, del Banco de Crédito del Perú (BCP), publicó un comunicado en su plataforma dirigido a sus usuarios, expresando su solidaridad con las víctimas de los extorsionadores. Además, la empresa manifestó su preocupación por el creciente número de casos de inseguridad que se reportan a diario.

“Hoy más que nunca, el Perú necesita estar unido. La violencia que vivimos nos duele y preocupa. Cada vida perdida, cada familia afectada, cada negocio golpeado, nos recuerda que los peruanos no podemos acostumbrarnos al miedo”, se lee al inicio del comunicado.

Además, exigió a las autoridades que tomen medidas urgentes hacerle frente a las bandas criminales que han acabado con la vida de miles de peruanos. “Desde Yape, nos sumamos al pedido de millones: que las autoridades actúen con firmeza, transparencia y urgencia. Hoy nos toca cuidarnos, apoyarnos y no dejar que el miedo defina quiénes somos. Solo un Perú más seguro hará un Perú para todos”, finaliza el mensaje.

Yape exige a las autoridades tomar medidas contra las extorsiones y asesinatos. (Foto: Yape)

Paro de transportistas fue total

La medida de fuerza comenzó a hacerse efectiva desde las primeras horas de la mañana del 10 de abril, cuando los transportistas de Lima y Callao acataron el paro convocado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Miles de unidades, incluyendo buses, cústeres y combis, suspendieron sus actividades en protesta por la creciente inseguridad que afecta al sector, especialmente debido a los atentados y extorsiones cometidos por bandas criminales.

El paro cuenta con el respaldo de diversos gremios del transporte urbano formal. Martín Valeriano, presidente de Anitra, explicó que esta decisión responde a la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno ante las constantes amenazas y asesinatos de choferes, un problema que ha empeorado en los últimos meses. Valeriano destacó que desde septiembre de 2024, más de 15 choferes han sido asesinados a manos de organizaciones criminales que extorsionan a las empresas de transporte.

Paro de transportistas de este 10 de abril. (Foto: Infobae Perú / Andina)

¿Quiénes participaron en el paro?

El paro de transportistas convocado tuvo un impacto significativo en Lima y Callao, siendo uno de los más grandes en lo que va del año. Más de 460 empresas y 12 gremios de transporte se sumaron a la paralización, entre ellas líneas conocidas como Tumi, que opera desde Puente Piedra hasta Puente Alipio, y Sol de Oro, que cubre rutas en Zapallal hasta Atocongo. También se unió Etuchisa, destacando la magnitud de la protesta.

Las unidades de transporte público que participaron en la paralización incluyeron una amplia variedad de vehículos, desde combis hasta buses. Los conductores decidieron no cirularon en medida de protesta por el incremento de la inseguridad de la que sean visto víctimas.

Miles de personas se unieron al paro de transportistas este jueves 10 de abril. Desde distintos puntos de la ciudad marcharon hacia el Centro de Lima. Andina

Este paro del 10 de abril fue el segundo en lo que va del año, después de una protesta similar el lunes 7 del mismo mes. Sin embargo, esta vez la paralización tuvo un mayor impacto, afectando de manera significativa a gran parte de la población sin acceso a las rutas habituales que usan para movilizarse a su centro de estudios y trabajo.

Cabe señalar que los gremios de transporte señalaron que a pesar de las promesas de más seguridad por parte del gobierno, los transportistas aseguran que no han visto resultados satisfactorios en la reducción del crimen. El presidente de Anitra, criticó la inacción de las autoridades, destacando que el estado de emergencia declarado por la gestión de Dina Boluarte no ha sido efectivo, ya que no se ha logrado capturar a los responsables de los crímenes ni reducir los casos de extorsión en la ciudad.