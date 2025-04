Congreso cita a Alberto Otárola por cirugías y Rolex de Dina Boluarte en medio de su disputa con Gustavo Adrianzén

Gustavo Adrianzén defendió a Dina Boluarte de las críticas de Alberto Otárola, calificándolas de “bajeza” y reafirmando el respaldo al trabajo del gobierno. Foto: Composición Infobae Perú

Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros de Dina Boluarte, deberá comparecer nuevamente ante el Congreso de la República. La Comisión de Fiscalización lo citó para el próximo 15 de abril a las 9:00 a.m. En esta sesión, el exfuncionario deberá responder por las cirugías a las que se sometió la presidenta en junio y julio de 2023, además de otros temas relacionados con su desempeño en el gobierno.

Esta citación ocurre en medio del enfrentamiento público entre Otárola y su sucesor, el actual presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, además de las tensiones que mantiene con la propia presidenta Boluarte.

Adrianzén calificó a Otárola de desleal y lo acusó de intentar desviar la atención de las investigaciones que enfrenta. Esta declaración surgió tras una entrevista que el exabogado de la jefa de Estado ofreció a Infobae Perú, en la que tildó a Adrianzén de “fantasma”.

“Los insultos solo ofenden a quien los profiere, y yo no voy a hacer lo mismo. No voy a responder. Me sorprende que hable de lealtad, algo que, en mi opinión, no tiene, pues, en su condición de expremier, creo que su conducta actual está muy alejada de esa palabra”, señaló Adrianzén.

A esta confrontación se suman las acusaciones reiteradas por Otárola contra la presidenta y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), sobre un supuesto seguimiento y presiones en su contra.

¿Sobre qué hablará Alberto Otárola?

Otárola deberá ofrecer explicaciones sobre sus acciones durante el periodo en que asumió funciones en ausencia de la presidenta, entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2023. Cabe recordar que no es la primera vez que el exministro se pronuncia sobre los procedimientos estéticos de la mandataria.

De hecho, fue su declaración ante la Comisión de Fiscalización la que dio pie a la apertura de una nueva carpeta fiscal contra Dina Boluarte por presunto abandono de cargo, después de que se confirmara que efectivamente se realizó una intervención quirúrgica, algo que la presidenta había negado en ocasiones anteriores.

Desde aquella comparecencia, se han revelado nuevos detalles, como el hecho de que Otárola fue quien presentó a Mario Cabani ante la mandataria, y que, supuestamente, las operaciones habrían sido parte de un intercambio de favores. Otra de las incógnitas que deberá aclarar es si realmente Cabani envió un correo detallando una lista de puestos de trabajo para sus amigos y allegados.

Además, Otárola deberá explicar los pormenores de una reunión con Dina Boluarte celebrada tras su salida del cargo, en la que, según se ha señalado, se discutió su implicación en el caso Rolex, así como el presunto seguimiento por parte de personal de la DINI, del cual él afirmó ser víctima.

El congresista Juan Burgos, presidente de la comisión, subrayó que Otárola tiene un compromiso con el país y debe comparecer ante la sesión. La Comisión de Fiscalización busca respuestas sobre presuntas contrataciones vinculadas a cirugías estéticas que podrían haber beneficiado a la presidenta.

“Espero que el señor Otárola, quien ha sido el principal responsable del gobierno de la señora Boluarte, concurra a la sesión de la Comisión de Fiscalización, porque tiene un compromiso con el Perú”, afirmó el parlamentario.

Estas declaraciones fueron realizadas después de la presentación de Mario Cabani ante la Comisión de Fiscalización. El grupo de trabajo está preparando el preinforme sobre el caso de las cirugías y espera recolectar más información tras las nuevas declaraciones de Otárola.

Aunque el exministro no ha confirmado su asistencia, en intervenciones previas siempre manifestó su disposición para colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Precisamente, esta postura podría haber sido lo que originó su enemistad con la presidenta Dina Boluarte, a quien en el pasado defendió fervientemente y, como él mismo recuerda, con lealtad.