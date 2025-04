Novia de Mauricio Diez Canseco llora mientras habla sobre la familia del empresario: “Es muy fuerte para mí”

Novia de Mauricio Diez Canseco rompe en llanto tras hablar de la familia del empresario. | Amor y Fuego.

La vida amorosa de Mauricio Diez Canseco vuelve a captar la atención mediática, pero esta vez no por alguna controversia o escándalo, sino por un emotivo momento protagonizado por su actual pareja, Aixa Sosa. La joven modelo argentina de 27 años apareció este viernes 11 de abril en el programa ‘Amor y Fuego’, donde no pudo evitar las lágrimas al hablar de su relación con el popular empresario gastronómico y de los desafíos que implica convivir con su pasado sentimental.

Durante la entrevista, el también conocido como ‘Brad Pizza’ presentó oficialmente a Aixa Sosa como su actual pareja, confirmando que llevan cuatro meses de relación. A sus 61 años, Diez Canseco se mostró ilusionado con esta nueva etapa de su vida y no dudó en expresar lo feliz que se siente junto a la modelo, pese a la diferencia de edad de 33 años entre ambos.

Aixa se mostró serena al inicio de la conversación, respondiendo con tranquilidad a las preguntas de los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre. Sin embargo, su tono cambió al abordar temas relacionados con la familia de Mauricio, así como con Daylin Curbelo, ex del empresario, quien se encuentra próxima a dar a luz a sus hijos. “La conozco a ella, ya hemos hablado. Me parece una persona muy humilde, muy respetuosa. Y no, no estoy celosa”, comentó Aixa, mostrando una actitud madura frente a la situación.

El momento más emotivo ocurrió cuando la joven habló sobre su deseo de formar una familia en el futuro. “Más adelante sí, con un poquito más de años. Tengo 27… más de grande”, confesó con la voz entrecortada. Al ser consultada sobre qué la enamoró de Mauricio, Aixa no pudo contener el llanto: “Su familia. Es muy fuerte esto para mí”, dijo visiblemente conmovida, desatando la empatía del público.

Mauricio Diez Canseco, por su parte, reafirmó su compromiso sentimental con Sosa. Aseguró que, después de muchos años de buscar el amor, siente que por fin ha encontrado la estabilidad emocional que tanto anhelaba. “Quiero comunicar que, después de tantos años de buscar y buscar el amor... hoy creo haberlo encontrado. Tenemos 4 meses de relación. Toda mi familia me apoya”, señaló.

El empresario también destacó el papel fundamental que ha jugado su entorno familiar en esta nueva etapa. “A mí me puede quedar 10, 20 o 30 años de vida, y lo que más quiero es mi felicidad. Esto recién comienza. Por ella mato, doy la vida. Camila lo sabe, mis hijos lo saben, la mamá de Camila también. Hemos encontrado el equilibrio perfecto”, declaró, dejando claro que esta relación va más allá de la pasión, ya que ha sido acogida positivamente por sus seres queridos.

¿Quién es Aixa Sosa?

Aixa Sosa, de 27 años, ha comenzado a destacar en Perú no solo por su relación con Mauricio Diez Canseco, sino también por su carrera en el mundo del fitness y el espectáculo. Conocida en Argentina por su participación en shows de vedettes, la joven ahora apuesta por una faceta más saludable y emprendedora. Actualmente se encuentra afinando los detalles para el lanzamiento de su programa ‘Aixa Fitness’, el cual se estrenará en YouTube durante la primera semana de mayo.

Durante una reciente entrevista, Aixa compartió un capítulo íntimo de su vida al revelar que su amor por el entrenamiento físico surgió a raíz de una dura experiencia en la adolescencia. “Tengo una historia fuerte detrás. Cuando era chica, sufrí de sobrepeso y fui víctima de bullying. Llegué a pesar 95 kilos a los 13 años. Comencé a hacer ejercicios y a aprender sobre alimentación saludable, y eso cambió mi salud por completo”, confesó, conmoviendo a más de uno.

Por otro lado, el romance con Mauricio Diez Canseco ha sido motivo de debate entre el público, principalmente por la marcada diferencia de edad. Mientras Aixa tiene 27 años, el empresario está próximo a cumplir 61 este 12 de abril, lo que representa una brecha de 34 años. Esta diferencia generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos aplauden la pareja y otros critican el contraste generacional. A pesar de ello, ambos aseguran haber encontrado estabilidad emocional y el respaldo de sus respectivos entornos familiares.