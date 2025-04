Susana Alvarado reaparece tras ser captada llorando y besando a Paco Bazán en aeropuerto

Paco Bazán y Susana Alvarado son ampayados besándose, pero aún no confirman su romance. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Susana Alvarado, la cantante de ‘Corazón Serrano’, ha vuelto a ser protagonista en los medios tras ser captada en una emotiva escena en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde se le vio llorando y besando apasionadamente a Paco Bazán.

Sin embargo, lejos de ofrecer detalles sobre el episodio, Alvarado ha optado por guardar silencio y no confirmar ni desmentir rumores sobre su relación con el exfutbolista y conductor de “El Deportivo en otra cancha”.

En lugar de abordar las especulaciones, Susana recurrió a sus redes sociales para publicar una fotografía de lo que parece ser un destino paradisíaco, sin hacer mención de la polémica situación vivida en el aeropuerto. La cantante, quien había sido captada por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, optó por seguir su camino sin hacer declaraciones sobre el beso y el llanto que provocaron tantas preguntas.

Ampay en el aeropuerto: ¿romántica reconciliación o tensa despedida?

Las imágenes difundidas en ‘Magaly TV La Firme’ mostraron una interacción entre Susana y Paco que dejó más preguntas que respuestas. En el video, se puede ver a la cantante de cumbia visiblemente emocionada, limpiándose el rostro con gestos de tristeza, mientras el conductor de TV intenta consolarla tocándole la mano. Sin embargo, la popular “Morena de Oro” lo rechaza con una actitud distante, lo que genera dudas sobre la naturaleza de su relación.

El momento parecía indicar que algo más profundo estaba ocurriendo entre ellos, ya que las cámaras mostraron una situación incómoda. La interacción entre los dos no dejó claro si estaban pasando por una reconciliación o si, por el contrario, la escena mostraba una despedida llena de emociones encontradas. La reacción de Susana, al rechazar el intento de consuelo de Bazán, añadió más misterio al episodio, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

¿Son pareja o solo amigos?

A pesar de la cercanía que mostraron en el aeropuerto y las imágenes que dejaron entrever su relación, Susana Alvarado no ha confirmado si mantiene una relación amorosa con Paco Bazán. Al principio, los rumores indicaban que solo se trataba de una buena amistad, pero las escenas grabadas parecieron reflejar una conexión más allá de lo amistoso.

El programa de Magaly Medina no tardó en destacar la incomodidad que parecía existir entre los dos, aumentando la confusión sobre el verdadero estado de su vínculo.

Paco Bazán critica ampay de Magaly Medina

Quien sí reaccionó públicamente ante la difusión del ampay fue el propio Paco Bazán. El exarquero mostró su apoyo a un comentario en las redes sociales que criticaba a Magaly Medina por sacar a la luz su intimidad.

El comentario decía: “¿Ampay? Están faltos de contenido, ¿no? Si ellos son pareja”. Paco no dudó en darle “Me gusta” a la publicación, lo que fue interpretado por muchos como una crítica directa al programa de espectáculos.

Esta actitud no pasó desapercibida por la popular “urraca”, quien no tardó en responder: “Solo le he escuchado decir que son amigos, que se están conociendo. ¿Por qué le das like, Paco Bazán? No seas picón”, le dijo Magaly Medina, generando más especulaciones sobre la relación entre ambos.

El futuro de Susana Alvarado y Paco Bazán

A pesar de los comentarios y las especulaciones en torno a su relación, Susana Alvarado sigue manteniendo el misterio. La cantante, al igual que Paco Bazán, se ha mostrado reservada y no ha dado declaraciones claras sobre lo que realmente sucede entre ellos. Mientras tanto, las cámaras siguen captando cada movimiento de la pareja, dejando a los seguidores expectantes sobre si en algún momento confirmarán lo que parece una relación que va más allá de la amistad.

