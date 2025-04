Moody’s reafirma la solidez financiera de MAF Perú con alta clasificación crediticia

Moody’s Local ratifica la clasificación AA.pe de MAF Perú, destacando su solidez financiera y respaldo de su Casa Matriz Mitsui & Co. Ltd. (a Mitsui Auto Finance Perú S.A.)

En un reciente análisis, la agencia calificadora Moody’s Local ratificó las sólidas perspectivas financieras de Mitsui Auto Finance Perú S.A. (MAF Perú) al mantener su clasificación crediticia AA.pe como Emisor y A- como Entidad. La evaluación de la agencia resalta la estabilidad de la compañía y su capacidad para enfrentar los desafíos del mercado financiero peruano, reflejando la fortaleza y respaldo de su estructura patrimonial.

Respaldo de la casa matriz y de sus alianzas estratégicas

La calificación obtenida por MAF Perú no solo confirma su sólida posición en el mercado local, sino que también resalta su vínculo con Mitsui & Co. Ltd., su Casa Matriz, que brinda un respaldo crucial en términos de líneas de crédito. Además, la alianza estratégica con Mitsui Automotriz S.A., concesionaria autorizada de marcas como Toyota, Hino y Lexus, ha sido determinante en su crecimiento dentro del sector de créditos vehiculares. Esta asociación ha permitido a MAF Perú consolidar su participación en un mercado altamente competitivo, impulsado por el liderazgo de Toyota en el segmento de vehículos livianos, con una participación de mercado del 21.5%.

Asimismo, la clasificación de Moody’s también destaca la diversificación de la oferta financiera de MAF Perú, la cual ha sido clave para su crecimiento sostenido. Los productos crediticios de la empresa, respaldados por la garantía prenda vehicular (100% garantía no preferida), han sido un factor fundamental para mantener una cartera rentable y estable, a pesar de los vaivenes del mercado.

A pesar de la caída en las ventas de vehículos, las colocaciones brutas de MAF Perú aumentan un 10.22% en 2024. REUTERS/Mike Segar

Crecimiento sostenido en el segundo semestre de 2024

Los resultados financieros de MAF Perú en el segundo semestre de 2024 evidencian un crecimiento notable en su estructura financiera. Los pasivos de la entidad aumentaron un 4.31%, impulsados por el incremento de los saldos de adeudados, lo que facilitó en parte la expansión de la cartera de créditos. Este crecimiento está sustentado por una gestión eficiente de los recursos y una estrategia de diversificación que permite afrontar las fluctuaciones del mercado.

Uno de los aspectos destacados en el análisis de Moody’s es la solidez de la cartera de crédito de la empresa, que ha logrado mantener un nivel de provisiones adecuado, superior al registrado antes de la pandemia. Además, el nivel de riesgo de la cartera se mantiene por debajo del promedio de sus competidores, lo que pone de manifiesto una gestión prudente y eficiente.

Resultados financieros de MAF Perú al cierre de 2024

A pesar de la disminución en la venta de vehículos livianos, que cayó en un 8.2% en comparación con el año anterior, MAF Perú experimentó un incremento significativo de sus colocaciones brutas en un 10.22% a diciembre de 2024. Este crecimiento se explica principalmente por las sinergias generadas con sus socios estratégicos, quienes han sido claves en el impulso de las colocaciones de créditos vehiculares.

En términos de calidad de cartera, los indicadores de mora mostraron un leve aumento, con una mora contable que subió de 5.35% a 5.97%, y una mora en cartera de alto riesgo que pasó de 6.13% a 7.19%. Sin embargo, la empresa continúa mostrando una sólida capacidad de cobertura de provisiones, con una cobertura superior al 100% sobre la cartera atrasada (164.54%) y sobre la cartera en problemas (136.55%), lo que demuestra la prudencia en su gestión de riesgos.

La empresa financiera mantiene un crecimiento en su cartera de crédito, respaldado por su estrategia de diversificación y alianzas clave. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Estrategia de diversificación y proyecciones a futuro

Con miras al futuro, MAF Perú ha fortalecido su estrategia de diversificación de fondeo, a través de un Programa de Bonos Corporativos registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por un monto de hasta USD 400 millones. Además, ha registrado pagarés electrónicos en CAVALI por un aproximado de USD 210 millones, lo que le permitirá mantener la solidez financiera y respaldar sus obligaciones en el futuro cercano.

La clasificación otorgada por Moody’s Local refuerza las proyecciones positivas de MAF Perú, destacando sus logros y su sólida base para continuar creciendo en el mercado peruano. Con una política de altos estándares de solvencia y buenas prácticas de gobierno corporativo, MAF Perú reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible y su papel fundamental dentro del sector financiero del país.

Compromiso con la solvencia y el gobierno corporativo

La estabilidad financiera de MAF Perú no solo se refleja en sus resultados financieros y en su capacidad para gestionar los riesgos, sino también en su compromiso con el cumplimiento de altos estándares de solvencia y la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo. La reciente clasificación de Moody’s es un testimonio de la confianza que los inversores y analistas tienen en la entidad, lo que le permite mantenerse como un actor clave en el sector financiero peruano.