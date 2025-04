Magaly Medina destruye a Alejandra Baigorria por exigir ingreso a discoteca por canje: “Eso es abusivo y extorsionador”

Magaly Medina destruye a Alejandra Baigorria por escándalo en discoteca. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Magaly Medina no se guardó nada. Durante la edición de Magaly TV La Firme del 7 de abril, la conductora arremetió con dureza contra Alejandra Baigorria por el papelón protagonizado en Cartagena, Colombia, durante su despedida de soltera.

La influencer fue grabada mostrando su celular al personal de una discoteca —Alquímico, uno de los locales más populares de la ciudad— para alegar que tenía “cuatro millones de seguidores” y exigir que la dejaran ingresar.

La actitud de Baigorria fue duramente cuestionada por Medina, quien no dudó en llamarla “abusiva y extorsionadora”. “Una parte que sí me pareció un poco exagerada, algo fuera de lugar, es cuando están en las afueras de la discoteca en Cartagena”, dijo en un inicio.

“Esta discoteca es muy conocida, está muy de moda, se llama (Alquímico) y ella amenaza a la persona de la entrada. ¿Puedes ponerme eso? Cuando están ahí, ella le muestra el celular y le dice al tipo: ‘Tengo cuatro millones de seguidores’. Y no me vas a dejar entrar, lo voy a contar. ¡Eso me suena a mí a una especie de extorsión!”, comentó Medina asombrada por la actitud.

Para la periodista, ninguna persona, por más popular que sea en redes, puede exigir privilegios en un establecimiento que tiene sus propias normas. “Estamos viviendo en un país con tanta violencia y las tiendas, los restaurantes, las discotecas no tienen por qué, porque alguien tenga tantos millones de seguidores, verse obligados a hacernos pasar, a darnos todo gratis. Eso está muy mal”, sentenció.

“No eres J.Lo”

Magaly también cuestionó el mal uso del término “influencer” y recalcó que tener visibilidad en redes sociales no debe ser excusa para evadir reglas comunes. “Yo creo que es un abuso de la palabra influencer. Tú te lo puedes pagar. ¿Quieres entrar a una discoteca? Haz tu cola, págatelo. Pero eso de ‘no, déjame pasar porque tengo 4 millones de seguidores y si no me dejas, lo voy a contar’… Muchos de estos lugares se espantan porque dicen ‘un mal comentario nos puede hacer bullying, la gente va a criticarnos’, y odian la mala publicidad”.

Aprovechando el incidente, Medina ironizó sobre la supuesta fama internacional de la exchica reality. “Soy Alejandra Baigorria… ¿Y quién la conoce en Colombia? Si te vas acá al norte del país, dices ‘soy Alejandra Baigorria’, bueno… Pero no pretenda ser internacional ahora. Ni que dijera ‘soy Nicole Kidman’, ‘soy J.Lo’. ¡Ridículo me parece! Es abusivo y extorsionador”.

La conductora también comparó este comportamiento con el de periodistas que en su momento pedían beneficios a cambio de buenas críticas. “Eso no se hace. Es como hacían algunos periodistas mermeleros en una época, y de repente lo siguen haciendo. ‘Voy a tu restaurante, dame todo gratis o te hago una mala crítica’. ¡No pues!”.

Y cerró con una crítica a la dependencia de algunos influencers hacia sus redes para obtener beneficios. “Qué feo, de verdad. Organízate tu despedida, cómprate tu novio, cómprate un esposo, pero eso no. Eso es de muy mal gusto. Si no tuvieras plata, todavía. Pero ¿para qué trabajas tanto si al final todo lo tienes que pedir por tus redes?”.

Hasta el momento, Alejandra Baigorria no se ha pronunciado sobre los comentarios de Medina ni sobre el incidente en Cartagena. Sin embargo, el video ya circula en redes sociales y viene generando intensas reacciones entre seguidores y detractores.

