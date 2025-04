Dina Boluarte cuestiona ausencia de la fiscal de la Nación e invoca a dejar de gastar recursos en investigaciones políticas

Presidenta cuestionó el accionar fiscal durante el desarrollo del Acuerdo Nacional. | Canal N

En una reciente sesión del Foro del Acuerdo Nacional, la presidente Dina Boluarte destacó la necesidad de trabajar de manera conjunta entre los distintos poderes del Estado y sectores de la sociedad, no sin antes lanzar fuertes críticas a la Fiscalía de la Nación. Durante su exposición, la mandataria resaltó la ausencia de la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, o de un representante, y cuestionó el accionar de la institución.

Desde el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, la jefa de Estado calificó la inasistencia de Delia Espinoza como un “vacío importante para trabajar con el fin de combatir la inseguridad ciudadana”. Agregó que hace falta un “compromiso desde esa mirada objetiva de conducir a los fiscales a hacer una investigación objetiva, real, concreta y no politizada”.

En ese sentido, cuestionó que “se gasten enormes recursos del Estado en investigaciones políticas y no en lo que realmente sirva contra la delincuencia y el crimen organizado.” Aunque sus declaraciones tienen foco en la ola de criminalidad en el país, no deja de ser suspicaz el llamado, considerando las carpetas abiertas en su contra. Solo al cierre del 2024, contaba con nueve investigaciones por presuntos delitos como homicidio, lesiones graves, enriquecimiento ilícito, cohecho y abandono del cargo.

Luego de las críticas, la mandataria hizo un llamado a fin de priorizar la seguridad ciudadana. “Saludo la presencia del representante del Poder Judicial y a la vicepresidenta en representación del Congreso. Me comprometo a conformar una comisión para que podamos hacer seguimiento a los acuerdos que hayamos adoptado y no queden en el papel. […] Me aúno a las voces de cada uno de ustedes por la unidad, a ese consenso de los líderes políticos, empresariales, de las industrias, académicos, entre otros. En la suma de ese esfuerzo, el único que va a salir ganando es la patria", sentenció.

Respecto a las próximas elecciones generales del 2026, Dina Boluarte dijo esperar que las propuestas “no se contrapongan con odios, rencores o revanchismos”, y se mostró confiada en que la campaña será “alturada”.

“Nuestro compromiso con la erradicación de la violencia, el fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana, fundamentales para una convivencia digna. [...] Hoy más que nunca se necesita una mirada de largo plazo, un liderazgo responsable y un compromiso compartido. Solo unidos podemos hacer frente a la polarización, la inseguridad y la desconfianza, solo así consolidaremos una democracia capaz de sostener el sueño de un Perú más justo, equitativo, inclusivo y en paz”, destacó durante la sesión 133 del Foro del Acuerdo Nacional.

¿Quiénes asistieron al Acuerdo Nacional?

Como representantes del Ejecutivo: el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; los ministros de Defensa (Walter Astudillo), Interior (Julio Díaz Zulueta), y Justicia (Eduardo Arana).

Representantes del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.

Representantes de organismos electorales: Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ), Jurado Nacional de Elecciones ( JNE ), Registro Nacional de Identidad y Estado Civil ( Reniec ).

Representantes de gobiernos regionales y locales : Asociación de Municipalidades del Perú ( AMPE ) y Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ( ANGR )

Partidos políticos: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Morado, Perú Libre, Podemos Perú, Renovación Popular, Somos Perú.

Además, entre los invitados también se encuentran organizaciones de la sociedad civil como: Concilio Nacional Evangélico del Perú, Confederación General de Trabajadores del Perú, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Conferencia Episcopal Peruana, Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, Coordinadora Nacional de Frentes Regionales, Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, y la Plataforma Agraria de Consenso para el Relanzamiento del Agro Peruano.