La vez que Paco Bazán marcó distancia con ‘La Bella Luz’ frente a ‘Corazón Serrano’ y defendió a Susana Alvarado de bromas

A lo largo de estas semanas, viene sonando con fuerza una supuesta rivalidad entre La Bella Luz y Corazón Serrano, dos de las agrupaciones de cumbia más importantes del momento. La preferencia de los seguidores está dividida y esperan con ansias el encuentro que tendrán el 30 de abril en el Parque de la Muralla, donde se ha anunciado un mano a mano de las orquestas.

Este encuentro ha causado gran expectativa, donde los fans de la cumbia podrán escuchar lo mejor de las agrupaciones. Por su parte, Paco Bazán ha dejado en claro cuál es su agrupación musical preferida. Así lo demostró semanas atrás, en febrero, cuando tuvo en su set a La Bella Luz.

“Está noche, en mi cancha. Ojo, también se juega de visitante, vienen de visitantes, ya saben cuál es el local acá”, inició Paco Bazán en referencia a Corazón Serrano, agrupación donde canta Susana Alvarado, con quien se encuentra en salida. “En mi cancha, La Bella Luz”, continuó.

Durante la conversación, Paco Bazán resaltó la carrera y los logros de la agrupación de cumbia. Sin embargo, evitó seguir la nueva canción que habían lanzado a través de YouTube. “(Puedes hacerlo ahora mismo) ¿Sí? Es que se quedó sin batería el celular. (¿Te prohíben?) No, es que tendría que hacer una llamada”, dijo el conductor, quien tiró el su equipo móvil de los nervios. “Me ponen nervioso”, dijo Paco Bazán en medio de la risa de los presentes.

El exfutbolista optó por llamar a uno de los integrantes de su equipo de producción y pedirle que siga las indicaciones del cantante, siendo él quien terminó siguiendo la nueva canción de La Bella Luz.

No toleró comparaciones con Susana Alvarado

En otro momento, Paco Bazán pidió que todos los miembros de la orquesta se presentes. Cuando llegó el turno de Naldy Saldaña, los miembros de la producción empezar a gritar: “Igualita”, “Es su hermana”, en referencia a Susana Alvarado.

Con notoria incomodidad y tratando de no seguir el juego, el conductor pidió a sus compañeros que respeten. Esto mientras la agrupación se reía. “Respeten porque si no, no van a ir a su concierto, los bajo del carro, por favor”, dijo fiel a su estilo, negándose a pararse al costando de la cantante.

Eso no quedó ahí, Paco Bazán tuvo una inesperada reacción cuando le pidieron decir ‘el grito de guerra’ de La Bella Luz. Se dirigió a su escritorio y tomó el cuadro de Susana Alvarado. Recién ahí, se animó a presentarlos. “Esta noche, En mi cancha, canta siempre contigo...”, dijo el actor mientras abrazaba su cuadro.

Después que las cantantes gritaron: “La Bella Luz”, Bazán dio un beso al cuadro y salió del set para que la agrupación presente su tema.

Paco Bazán y Susana Alvarado preparan viaje de nuevo

Pese a que aún no oficializan su relación, Paco Bazán y Susana Alvarado se encuentran en su mejor momento. Instarándula publicó unas imágenes donde se le ve a la pareja en el Aeropuerto Jorge Chávez. Al parecer, el conductor la recogió y estarían preparando un nuevo viaje.

Según indicó el portal, la imagen es del lunes 7 de abril, cuando Susana Alvarado regresaba a Lima después de un concierto en provincia. “No se confundan ratujas, las imágenes son de hoy cuando Paco la recogió del aeropuerto. El viaje que ellos tendrían todavía es para el 9 de abril y dicen que estarían en las playas de Cuba”, señaló Samuel Suárez.

Por su parte, el animador de Corazón Serrano, el presentador y la cantante estarán juntos por un lapso de 10 días. “Del 7 al 17 van a aparecer un montón de fotos. Atención ratujas”, indicó Dani Daniel, mientras presentaba a Susana Alvarado en un concierto.

Hasta el momento, la pareja no ha publicado imágenes sobre su encuentro. Sin embargo, no se preocupa en lucir junta frente a los demás. Hace poco, viajaron a Colombia, marcando este destino como el primero de muchos en su especial relación.

