Patricio Parodi defendió a ‘EEG’ de caída de Elías Montalvo: “Fue responsabilidad 100% del bombero”

Patricio Parodi defendió a 'Esto es Guerra' de caída de Elías Montalvo: "Fue responsabilidad 100% del bombero"

La caída de Elías Montalvo durante un juego de altura en Esto es Guerra en el 2021 fue un incidente que mantuvo en vilo a los televidentes y a los propios involucrados. Ahora, Patricio Parodi, exparticipante del programa, ha salido en defensa de Esto es Guerra y ha señalado que la responsabilidad del accidente recae completamente en el bombero que estuvo encargado de la seguridad de los participantes.

En una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, mientras Elías se encontraba en ‘El Valor de la Verdad’ el domingo 6 de abril, Parodi detalló lo ocurrido, dando su versión de los hechos. Según relató, el bombero responsable de Elías cometió un error al confundirlo con otro participante.

“Lo que pasó es que el bombero responsable de Elías, el que tenía su pita, pensó que la persona que había perdido era la del costado, y que su causa era la que tenía que aguantar. Entonces, cuando Elías comienza a caer y la pita empieza a correr, el bombero mete la mano, ya cuando la pita cae”, explicó.

El exchico reality destacó que, al intentar frenar la caída de Elías, el bombero no estaba suficientemente preparado para el incidente. “El bombero mete la mano para tratar de frenar y que no se caiga, y por eso es que Elías no se cae de una. Si Elías se cae de una, hubiera podido pasar muchas cosas. Hubiera podido quedar paralítico, haberse roto el tobillo, la rodilla, o incluso haber perdido la vida”, detalló.

A pesar de lo grave del incidente, Patricio Parodi afirmó que la suerte estuvo de parte de Elías. “La caída de Elías no fue una caída directa, lo frenó un poco y es por eso que no le pasó nada. Fue un montón de suerte”, explicó. El bombero habría intentado varias veces frenar la caída, pero la falta de guantes y la acción nerviosa dificultaron su capacidad para detener el impacto. “El bombero mete las dos manos, se quema las dos manos, suelta porque, obviamente, por nervios no puedes aguantar, y cuando Elías estaba cayendo, vuelve a meter las manos y suelta de nuevo porque no aguantaba”, comentó.

En defensa del programa, Parodi destacó que Esto es Guerra no es responsable directamente de los incidentes durante los juegos de altura, ya que subcontratan a una empresa especializada en seguridad para estos desafíos. “Obviamente, responsabilidad 100% del bombero. Imagino yo que por eso, cuando entró SUNAFIL a hablar con el programa y con América sobre lo de los juegos, por eso a América no le pasa nada. En papeles, Esto es Guerra contrata a una empresa que es la responsable del juego. La falta fue de los bomberos”, señaló el exparticipante.

El trágico accidente de Elías Montalvo en ‘EEG’: sobrevivió a una caída de más de 10 metros de altura

Patricio también agregó que, tras el incidente, la producción tomó medidas correctivas, cambiando a la empresa encargada de la seguridad en los juegos de altura. “Con esa empresa estuvimos muchos años, pero errar es humano”, reconoció. Esta medida fue tomada para garantizar que situaciones similares no vuelvan a ocurrir, reafirmando el compromiso de Esto es Guerra con la seguridad de sus concursantes.

¿Elías Montalvo recibió dinero para no hablar de su accidente?

Durante su participación en ‘El Valor de la Verdad’, los televidentes esperaban que Elías Montalvo diera detalles de lo que vivió a raíz de su accidente en ‘Esto es Guerra’. Sin embargo, en la pregunta 16, cuando ingresaba al cuarto nivel del juego de respuestas, sorprendió al evitarlo.

El cuestionamiento de Beto Ortiz fue directo: ¿Te dieron 30 mil soles para que no hablaras de tu accidente en ‘Esto es Guerra’? Lejos de dar una respuesta, Montalvo usó el comodín que tenía pendiente y decidió retirarse del programa sin perder los 15 mil soles que ya había acumulado. Evitar responder generó más dudas entre los televidentes, quienes han considerado que sí existió algo más detrás de este suceso que marcó a la tv peruana.

