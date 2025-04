Callao: 85 motos policiales que costaron casi tres millones de soles llevan más de un año en un depósito del Gobierno Regional

Los vehículos fueron adquiridos con el fin de fortalecer la presencia policial en las calles del Callao, especialmente en áreas afectadas por delitos como el sicariato, la extorsión y el robo. Composición: Infobae Perú

Mientras los índices de inseguridad en el Callao se elevan, y en pleno estado de emergencia, 85 motocicletas nuevas, adquiridas con el objetivo de reforzar la seguridad en la provincia, continúan almacenadas en un depósito sin ser utilizadas para patrullajes. La compra de estos vehículos, por un valor total de 2,9 millones de soles, fue realizada por el Gobierno Regional del Callao bajo la gestión del gobernador Ciro Castillo.

Una investigación realizada por el dominical Panorama ha revelado que los vehículos, de marca Honda, fueron entregados en noviembre de 2023 y presentados públicamente con la promesa de ser distribuidos a las 17 comisarías de la región. Cada comisaría debería haber recibido cinco motocicletas, sin embargo, las unidades permanecen sin uso. Según el informe, muestran signos de deterioro, como polvo y oxidación, debido a su inactividad prolongada en el almacén del GORE Callao.

Los vehículos fueron adquiridos con el fin de fortalecer la presencia policial en las calles del Callao, especialmente en áreas afectadas por delitos como el sicariato, la extorsión y el robo. Sin embargo, los policías continúan utilizando motos en mal estado, algunas de las cuales presentan partes rotas o reparaciones improvisadas, como el uso de cinta adhesiva.

Una sesión de fotos improvisada

Presuntamente en respuesta a la investigación, los funcionarios del GORE Callao retiraron temporalmente las motocicletas del almacén para una sesión fotográfica con el gobernador Ciro Castillo. Foto: gob.pe

El Gobierno Regional del Callao explicó que la falta de distribución de los vehículos se debe a “cuestiones administrativas”, pero no proporcionó detalles específicos sobre el origen de este retraso. A pesar de que las motocicletas fueron entregadas en noviembre de 2023, no han sido oficialmente entregadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) ni se han puesto en operación para el patrullaje.

Presuntamente en respuesta a la investigación, los funcionarios del GORE Callao retiraron temporalmente las motocicletas del almacén para una sesión fotográfica con el gobernador Ciro Castillo, que fue difundida el día 4 de abril, 2 días antes de la emisión del reportaje en Panorama. No obstante, hasta la fecha, no se ha confirmado su distribución a las comisarías ni su uso operativo.

En la nota de prensa difundida junto con las fotografías, se lee: “El Gobierno Regional del Callao presentó hoy un total de 85 motocicletas lineales con el objetivo de reducir los niveles de inseguridad y combatir el delito en el primer puerto del país. Estos vehículos cuentan con el equipamiento necesario para que los policías cumplan a cabalidad sus funciones, como radio portátil Tetra para estar comunicados en todo momento con los varios centros de monitoreo de la región, e intervenir rápidamente en caso de que se registren hechos delictivos.”

Hasta el momento, el GORE Callao no ha proporcionado una explicación detallada sobre los plazos y razones que han provocado el retraso en la distribución de las motocicletas ni sobre las medidas que tomarán para su puesta en servicio. En la actualidad, la incertidumbre sobre cuándo las motos serán finalmente entregadas a la PNP sigue generando dudas entre la población chalaca, que espera una respuesta efectiva ante la crisis de inseguridad que afecta a la región.

Motos para patrullaje en Lima Metropolitana no cumplen con objetivos de seguridad

Motocicleta - PNP

Mientras tanto en Lima Metropolitana, según un informe de la Contraloría General de la República, varios distritos no están cumpliendo con los acuerdos establecidos para el uso efectivo de motocicletas donadas para el patrullaje. Las visitas de supervisión realizadas entre agosto y octubre de 2024 revelaron que municipios como La Victoria, Surquillo y Independencia no alcanzaron el kilometraje mínimo acordado, con varias unidades guardadas debido a la falta de conductores capacitados. En el caso de La Victoria, por ejemplo, de las 100 motocicletas entregadas, 30 no cumplieron con el recorrido de 86 kilómetros diarios, y siete permanecen almacenadas por falta de operadores.

Además de la ineficacia en el uso de las motocicletas, el informe también señaló la falta de capacitación de los serenos encargados de operar estos vehículos, a pesar de que la formación era una obligación establecida en el acuerdo interinstitucional. En distritos como Lurigancho - Chosica y Ancón, varios serenos no han recibido la capacitación necesaria, lo que ha impedido que las motocicletas sean utilizadas de manera óptima para mejorar la seguridad ciudadana.