Dina Boluarte promulga ley para que bomberos sean contratados por municipios en puestos de seguridad

Marisol y Pamela López se saludaron con beso y hablaron de chats con Christian Cueva: “Reconozco mi error” En un inesperado reencuentro, la esposa de Christian Cueva le compartió sus sentimientos y la cantante le aclaró que no hubo affaire con su esposo. Además, le ofreció su respaldo incondicional

Beto Ortiz pausa EVDLV para denunciar persecución y posible intervención de sus comunicaciones: “No me voy a ir, aunque me pongan 20 denuncias más” El periodista vuelve a la orilla política para referirse a los procesos legales que enfrenta, uno de los cuales es por cargos de organización criminal junto con la presidenta y el expremier Alberto Otárola. Afirma que no se exiliará nuevamente y critica la actuación del Ministerio Público