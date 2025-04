Cusco: Producción de gas natural cayó 8.3% en enero y febrero por efectos de lluvias

Egresados de Beca 18 superan la pobreza y aportan más al PBI nacional Según un informe, este programa de Pronabec no solo mejoró las cifras de ingreso a la educación superior entre jóvenes de escasos recursos, sino que también impulsó la economía en el Perú

Midis conocía que conservas Karpez había sido denunciada por presencia de gusanos dos semanas antes de intoxicación masiva de alumnos Luego de la incautación de estos productos, la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación (USME) de Wasi Mikuna dispuso como medida preventiva que no se libere, no se distribuya y no se consuman estas conservas hasta que Sanipes emita un pronunciamiento