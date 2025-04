Cenares sobre suero defectuoso de Medifarma: “Si se hubiese reportado de manera oportuna, hubiésemos evitado todas estas otras muertes”

Suero fisiológico: todo lo que se sabe del lote de Medifarma que ocasionó la muerte de al menos tres personas en Perú

El director general de Cenares, Juan Carlos Castillo , afirmó ante la Comisión de Salud del Congreso que si se hubiese reportado oportunamente los casos de los primeros pacientes afectados por el suero defectuoso de Medifarma, “hubiésemos evitado todas estas muertes”. Esta declaración hizo referencia a los casos de los cuatro fallecidos y alrededor de diez personas perjudicadas por la administración del suero fisiológico con seis veces más sodio de lo permitido.

El director de Cenares explicó que el primer caso adverso, reportado el día jueves 20 de marzo, fue clasificado como leve dentro del sistema informático de farmacovigilancia y tecnovigilancia de la DIGEMID, un sistema utilizado tanto por el sector público como privado. A pesar de la alerta temprana, el 21 de ese mes, un segundo caso también fue clasificado como leve. El día sábado, la DIGEMID emitió una alerta dirigida a todos los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, instándolos a comunicar cualquier evento adverso. Sin embargo, en la madrugada del lunes siguiente, se registró el primer fallecimiento en Cusco, lo que llevó a la inmovilización total de todos los lotes a nivel nacional.

La planta de Medifarma en Ate, donde se produjo el lote defectuoso de suero que desencadenó un escándalo sanitario. Composición: Salud con lupa/ Infobae Perú

“Si los hechos se hubiesen reportado de manera oportuna, el 28 de febrero o el 11 de marzo, cuando la Clínica Sanna reportó el segundo fallecimiento, hubiésemos evitado todas estas otras muertes, hubiésemos evitado esa niña que es la tercera, la cuarta fallecida, hubiésemos evitado que Alejandra esté el día de hoy en coma si hubiesen reportado de manera oportuna”, afirmó Martín. De acuerdo con sus declaraciones, la falta de notificación en los primeros días de los incidentes contribuyó a una cadena de sucesos que terminó con más víctimas fatales, incluyendo una niña de un año y otros pacientes que aún se encuentran en grave estado.

En relación con los casos de afectación, Martín citó las declaraciones del CEO de la Clínica Sana, Francisco Feliu Gutiérrez, quien explicó que una paciente de 72 años presentó un exceso de cloruro o sodio en la sangre, pero que no se logró determinar si el exceso fue causado por el cloruro de sodio o si había un exceso de sodio en la sangre.

El primer paciente del que se tiene conocimiento que falleció por el suero defectuoso de Medifarma fue tratado en la Clínica Sanna Sánchez Ferrer de Trujillo.

“Lo único, si es que no le han suministrado cloruro de sodio, son otros efectos, pero si le han suministrado cloruro de sodio y tiene exceso de sodio en la sangre. No soy especialista en salud, pero creo que si se hubiese advertido de manera oportuna en el mes de febrero, hubiésemos evitado esa muerte”, sostuvo.

CEO de Sanna no respondió sobre demora en el reporte de los casos

Durante una sesión, Francisco Feliu Gutiérrez, CEO de la clínica Sanna, fue consultado sobre la demora en el reporte de los casos relacionados con el suero defectuoso administrado en sus sedes. Esta consulta surgió tras la información publicada por el medio Hildebrandt en sus trece, que señaló que la clínica había demorado en emitir los reportes correspondientes sobre las reacciones adversas. Sin embargo, el representante de Sanna evitó dar una respuesta clara, indicando: “No tengo esa información, pero lo podemos verificar”.

Hasta la fecha de la alerta, se registraron diez casos de reacciones adversas en todo el Perú. Foto: Clínica Mi Mantra

La congresista Heidy Juárez mencionó que el 21 de marzo, Sanna emitió una alerta a Medifarma sobre dos pacientes afectados por el suero defectuoso, pero los reportes los clasificaron como “casos no graves”. Al día siguiente, el laboratorio realizó análisis de varios lotes, encontrando que 14 frascos de un lote específico contenían niveles de cloruro de sodio fuera de los límites permitidos. Ese mismo día, los análisis revelaron que ya se habían producido muertes en Trujillo, y que en la Clínica Sanna de Lima, varios pacientes estaban en estado grave, incluyendo a una bebé. Sin embargo, según la nota de Hildebrandt en sus trece, la información no fue reportada de manera adecuada hasta el 24 de marzo.

A pesar de la insistencia de la parlamentaria sobre si los casos graves fueron reportados de inmediato, Feliu Gutiérrez se mantuvo su postura: “No tengo esa información, pero lo podemos verificar”.

Además, afirmó que se habían reportado “todos los casos graves y no graves” relacionados con el suero defectuoso. Sin embargo, la congresista Susel Paredes interrumpió, señalando que las muertes ocurrieron en las clínicas y no en los laboratorios ni en Cenares. Feliu Gutiérrez concluyó diciendo que no contaba con la información en ese momento, pero que la proporcionaría más adelante.

(Clínica Sanna)

Sanna explica por qué no reportaron caso de paciente de 92 años

El CEO de Sanna explicó la razón por la que no se reportó el segundo caso de un paciente adulto mayor afectado por el suero defectuoso de Medifarma. Según Feliu Gutiérrez, el paciente de 92 años presentaba múltiples comorbilidades, lo que dificultaba identificar la causa exacta de los problemas de salud.

“Se puede descubrir el valor de sodio en la sangre, pero no qué lo está causando y menos pensar que había sido el suero”, comentó.

Además, explicó que no se pudo reportar el caso de manera oportuna porque no se advirtió la temporalidad de los incidentes ni los períodos en los que los lotes defectuosos llegaron a las clínicas. “Está toda la información disponible para médicos, auditores y autoridades para su revisión”, concluyó Feliu Gutiérrez.

Alerta sanitaria por uso de suero fisiológico de Medifarma: ¿qué es y por qué puede ser mortal su uso?| Latina Noticias

La Comisión de Salud del Congreso convocó a los representantes de Medifarma S.A., Sanna, Cenares y Susalud para que respondieran sobre el suero fisiológico defectuoso fabricado por Medifarma. Este suero causó la muerte de cuatro personas en clínicas privadas de Lima, Cusco y La Libertad, además de afectar gravemente a al menos diez pacientes más. Durante la sesión, los representantes de las instituciones involucradas explicaron los detalles del incidente y las acciones tomadas en respuesta a la tragedia.