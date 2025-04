Macarena Vélez y Juan Ichazo cobran fuerte suma en dólares por animar y Magaly Medina sarcástica: “Termina cargándola”

Macarena Vélez y Juan Ichazo ahora facturan juntos: Esta es la fuerte suma en dólares que piden por animar eventos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Macarena Vélez y su nueva pareja, Juan Ichazo, llegan para sorprendernos una vez más. La pareja, que se hizo conocida por el escándalo mediático en el que estuvo involucrada la exchica reality con su ex, Joana Cubillas, ahora ha encontrado una nueva forma de generar ingresos: facturando por animar eventos.

La tarifa que cobran por su participación en eventos es de nada menos que 1.500 dólares por una presentación de entre 30 y 40 minutos, en la que animan al público y, según cuentan, muestran sus particulares coreografías y momentos de humor.

En Magaly TV La Firme, la conductora se mostró sorprendida al conocer la suma que la pareja cobra por su animación. “1.500 dólares es la tarifa que cobran por 30-40 minutos en una discoteca. O sea, si de fácil se llevan líquido al bolsillo unos 5.500 soles”, comentó Magaly, destacando lo lucrativo que ha resultado este negocio para la parejita.

La periodista no pudo evitar ironizar sobre la situación, preguntándose: “¿Qué saben hacer ellos? ¿Qué sabe hacer ella?”, a lo que respondió, “pero supongo, bueno, hay otra gente que las contrata”.

Lo curioso de este negocio es que la relación de Macarena y Juan Ichazo, aunque comenzó en medio de un escándalo, ahora parece haberse convertido en un activo en el mercado de los eventos. Según contó la propia Macarena a un empresario mediante mensaje de texto, todo comenzó a partir de la creciente exposición mediática de su relación.

“A raíz de que nuestra relación ya está más expuesta, nos han contratado y hacemos como que la ganadora sale cargada por él. Él también muestra su baile, que es bastante cómico”, reveló la animadora, al dar detalles para un posible evento.

Ya tienen primer contrato

Vale indicar que, Macarena y su pareja, están bastante contentos con la respuesta del público, pues ya tienen su primer contrato. “Este sábado estaré en Chancay con él, animando. Hola mi gente hermosa de Chancay, ¿cómo están? Quiero invitar a todos”, dijo la animadora, quien aprovechó la ocasión para invitar a su público a un evento, programado para este sábado 5 de abril.

La tarifa de 1.500 dólares, sin embargo, no incluye los costos adicionales de pasajes y estadía, los cuales deben ser cubiertos por la empresa que los contrate. Pero incluso con estos gastos extra, la pareja sigue encontrando formas de capitalizar su relación, que ahora parece haberse convertido en una máquina de hacer dinero a través de su presencia en eventos.

Magaly, algo sarcástica, dejó claro que si ellos pueden cobrar esa cantidad, tal vez más figuras del espectáculo deberían también considerar cobrar en dólares por eventos similares. “Bueno, están facturando, ¿no? Porque yo pienso, ¿qué saben hacer ellos? ¿Qué sabe hacer ella? Supongo, bueno, hay otra gente que las contrata. Mil quinientos dólares por 30, 40 minutos de hacer ¿qué? Y dice que termina cargándola”, comentó Magaly entre risas.

Macarena Vélez revela que sufrió bullying por apariencia física y fue despedida en Combate

Macarena relató que, tras su éxito en las competencias, recibió una llamada inesperada del programa. “Me llaman al estudio de televisión y me dicen ‘Macarena, en dos días empieza la nueva temporada, pero no te necesitamos ahorita’. Yo no entendí, pero acabo de ganar la mejor competidora, ¿por qué no voy a estar en la próxima temporada? Mi contrato todavía faltaba seis meses”, comentó sorprendida.

La razón de su despido fue un aspecto físico. “Me dijeron, ‘Maca’, es que esta temporada van a entrar chicas que necesito que tengan mejores cuerpos. Yo te dije que necesitaba que bajes cinco, cuatro kilos, porque no se te ve bien en cámaras y como no has bajado eso, no vas a estar”. A pesar de la situación, Vélez no regresó más al programa. “No estuve, y tampoco volví más”, reveló.

Macarena Vélez confirmó que sufrió bullying durante su etapa en 'Combate'. (Foto: Captura de TV)