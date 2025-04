Xiomy Kanashiro responde a las comparaciones con Yahaira Plasencia: “Quizás en los labios o en el cabello”

Xiomy Kanashiro responde a comparaciones con Yahaira Plasencia: “Quizás en los labios o en el cabello” | Préndete

Xiomy Kanashiro fue consultada directamente sobre las comparaciones con Yahaira Plasencia. Desde que retomó su relación con Jefferson Farfán, nuevamente está en el ojo público y más de uno señaló que tiene un gran parecido con la expareja de su novio.

En redes sociales, diversos usuarios mostraron imágenes que evidenciaban la cercanía física entre la intérprete de ‘Y le dije no’ con la popular ‘Chinita’, por lo que los comentarios no se hicieron esperar. Al respecto, Plasencia marcó distancia y aseguró que no hablaría del tema, por el contrario, respeta lo que está viviendo actualmente su expareja.

Recientemente, Xiomy Kanashiro estuvo en el programa ‘Préndete’ y fue consultada al respecto. La conductora de televisión señaló que recibe las críticas de la mejor manera y aseguró que tanto ella como Yahaira tienen brillo propio.

“Yo las críticas las recibo de la mejor manera, si hay gente que opina eso, está bien pues. Yo no tengo nada que decir, cada una tiene su brillo a su manera”, mencionó al inicio.

En referencia al físico que muchos dicen que es parecido, sobre todo por los rasgos del rostro, Xiomy señaló que sí ha visto algunas cosas, pero no le da importancia a ese tema.

“Somos distintas, quizá por ahí si he visto, en el labio, en el cabello, han dicho que vamos al mismo estilista y eso, pero no para mi yo todo lo tomo de la mejor manera”, acotó en su discurso.

Respondió a las indirectas de Yahaira Plasencia

A raíz de las comparaciones, sorprendió en redes sociales un video publicado por Yahaira Plasencia. La cantante compartió un clip en su cuenta de TikTok en el que afirmaba que a quienes veía eran una ‘copia china’ de ella, por lo que las alarmas se encendieron y los cibernautas lo tomaron como una clara alusión a Xiomy Kanashiro.

“Yo los veo a ustedes y me veo yo misma porque son yo, pero copia china”, decía el video, pues claramente el apodo de Kanashiro es el de ‘Chinita’. Sin embargo, a los minutos que hubo cientos de comentarios al respecto, la cantante decidió eliminarlo de inmediato de sus redes sociales.

Sobre este video también fue consultada Xiomy Kanashiro. La presentadora de Panamericana se mostró muy tranquila y madura, por lo que aseguró que siempre habría comentarios, pero consideraba que las indirectas eran inmaduras.

Yahaira Plasencia y su presunta indirecta contra Xiomy Kanashiro | TikTok

“Comentarios siempre van a haber. A mí las indirectas me parecen inmaduras y las recibo de la mejor manera también, nada que opinar”, mencionó bastante tranquila.

En ese sentido, mencionó que no se toma los videos directamente hacia ella, pues no lo considera como una respuesta a alguna actitud que pueda tener. Incluso, respecto al video menciona sobre una copia ‘china’ y ella se jacta de tener ascendencia japonesa. “Yo siento que las indirectas no son para mí, no me he metido con ella. He visto cositas que supuestamente eran de personas hacia mí, pero yo digo que no porque yo soy japonesa, no tengo nada que ver ahí”, agregó la animadora.

Finalmente, no ahondó en el tema y le deseó lo mejor a todas las personas en sus vidas. Incluso, restó importancia a las indirectas y aseguró que todo es solo contenido. “Yo le deseo lo mejor a todos. No son indirectas, es hacer contenido, todos tenemos derecho a hacerlo”, finalizó.