La indirecta de Yahaira ante comparaciones físicas con Xiomy Kanashiro: “Yo, pero copia china”

Yahaira Plasencia y su presunta indirecta contra Xiomy Kanashiro | TikTok

Desde que Xiomy Kanashiro fue relacionada sentimentalmente con Jefferson Farfán, las comparaciones con Yahaira Plasencia, expareja del futbolista, no han dejado de crecer. Muchos han notado el notable parecido físico entre la bailarina y la cantante de salsa. En medio de este escenario, la ‘Patrona’ sorprendió a sus seguidores con un video publicado en su cuenta de TikTok, que algunos interpretaron como una indirecta.

La reconciliación confirmada entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán solo incrementó las comparaciones, lo que llevó a Yahaira Plasencia a manifestar su incomodidad en una entrevista. Al ser cuestionada sobre las aseveraciones que indicaban que la bailarina compartía ciertos rasgos físicos con ella, se mostró indiferente . “No me interesa y no quiero hablar de otras personas. Me han comparado muchas veces con otras personas, no me molesta ni nada. Prefiero no dirigirme ni expresarme de nadie, solo desearle el bien a todo el mundo”, afirmó.

Yahaira Plasencia y Xiomy Kanashiro han sido comparados por parecido físico.

La cantante de salsa dejó claro también que no desea hablar sobre la nueva relación de Jefferson Farfán, de quien se separó tras un escándalo de infidelidad. “No tengo nada que decir. Le deseo el bien a todo el mundo. Cuando uno encuentra el amor, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Prefiero no dirigirme a alguien en especial porque es incómodo, ahora que tiene pareja”, expresó, manteniendo una postura neutral respecto al romance de su expareja.

La indirecta de Yahaira Plasencia

Sin embargo, a pesar de sus declaraciones, una reciente publicación en TikTok de Yahaira Plasencia generó gran revuelo entre sus seguidores. En el clip, la cantante compartió un audio con una frase llamativa: “Yo los veo a ustedes y me veo yo misma porque son yo, pero copia china”.

Este mensaje no pasó desapercibido y muchos interpretaron que la indirecta estaba dirigida a Xiomy Kanashiro, quien mantiene una relación con Jefferson Farfán. La publicación rápidamente fue eliminada después de la ola de comentarios que provocó.

Yahaira Plasencia eliminó video de TikTok ante la polémica.

Yahaira Plascencia revela extorsión

Desde Argentina, donde graba su más reciente videoclip, Yahaira Plasencia se conectó en vivo con ‘América Hoy’ para compartir su indignación y tristeza por el asesinato de Paul ‘Russo’ Flores, vocalista de Armonía 10, quien fue víctima de un ataque armado de extorsionadores. La salsera, visiblemente afectada, expresó: “Tengo sentimientos encontrados porque, más allá de la tristeza por la pérdida de este chico, tan joven, tan talentoso, con familia, con hijo, con mamá, papá, es una muerte injusta, una muerte que nunca debió pasar”.

Durante su intervención, Yahaira Plasencia destacó cómo la inseguridad afecta a todos los peruanos, quienes viven con el temor constante de ser víctimas de la delincuencia. “Todos los peruanos estamos caminando con miedo, sales de tu casa a trabajar y no sabes si vas a regresar. Siento mucha rabia porque no hacen nada, lo único que hacen es poner un estado de emergencia que no ayuda en nada y nosotros seguimos con miedo, seguimos trabajando con miedo”, manifestó.

Yahaira Plasencia piensa si debe dejar la música por ola de crímenes en el Perú. Captura/América TV

Lo que sorprendió a muchos fue la confesión de Plasencia sobre haber sido también víctima de extorsionadores, lo que la obligó a cancelar varias presentaciones por temor a un ataque. “Yo he cancelado muchas presentaciones por miedo... me he quedado callada por miedo muchas veces, pero ahora creo que todos los colegas nos estamos uniendo en una marcha: Corazón Serrano, Armonía 10 y muchos artistas más para alzar nuestra voz y que ya cese toda esta violencia”, declaró.

La salsera también compartió sus dudas sobre su futuro en la música debido a la creciente inseguridad: “Tengo sentimientos encontrados porque estoy contenta por mi video, pero triste porque uno ya no sabe si seguir con la música, si producir, si trabajar... porque no sabemos si mañana vamos a seguir aquí y nos van a matar”. Finalmente, envió sus condolencias a los familiares de Paul Flores, pidiendo a las autoridades que tomen medidas urgentes para enfrentar la violencia en el país: “De verdad siento mucho lo que está pasando, ya tienen que poner mano dura las autoridades, supuestamente nos tienen que cuidar”, concluyó.

Paul Flores, vocalista de Armonía 10, fue asesinado en un ataque armado de extorsionadores.