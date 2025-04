Lou Ferrigno, el Hulk original, llegará al Perú para ser la figura estelar del ‘Día del Cómic Festival’

Lou Ferrigno será la figura estelar del Día del Cómic Festival 2025 en Lima

Lou Ferrigno, el actor y fisicoculturista que dio vida al legendario personaje de El Increíble Hulk en la recordada serie de televisión de los años 70, será una de las principales estrellas invitadas al Día del Cómic Festival 2025. El evento se desarrollará del jueves 1 al domingo 4 de mayo en la avenida La Peruanidad, Campo de Marte, en Jesús María, desde el mediodía hasta las 9:00 p.m., y reunirá a miles de fanáticos del cómic, la animación, el cine y la cultura pop.

Ferrigno, quien interpretó al icónico personaje verde de Marvel entre 1978 y 1982, llegará a Lima para encontrarse con sus seguidores y compartir su experiencia como uno de los rostros más reconocidos del universo de superhéroes. Además de su carrera como actor, Lou Ferrigno es un reconocido culturista profesional, que en su mejor época medía 1,96 metros y pesaba 138 kilos, características físicas que lo convirtieron en la opción ideal para encarnar al imponente Hulk sin necesidad de efectos especiales.

El actor recuerda con claridad el esfuerzo físico y emocional que implicaba dar vida al personaje. “La preparación para convertirme en Hulk fue de entre 3 a 4 horas de maquillaje diario y tener que mostrar emociones sin poder hablar. Fue un desafío tener que romperme a mí mismo para mantenerme siendo parte del reparto como Hulk”, rememoró.

Lou Ferrigno fue un culturista y logró fama internacional gracias a su papel como Hulk (Captura Hulk)

Lou Ferrigno también destaca cómo el personaje lo ayudó a dar el salto del fisicoculturismo a la actuación. “Pasar de fisicoculturista a Hulk fue un gran cambio, ya que la actuación tiene más que ver con las emociones que con la competición física”, explicó.

“Hulk fue una plataforma para convertirme en actor, me hizo mundialmente conocido”, añadió el actor, quien a lo largo de los años, ha seguido vinculado al personaje. Tuvo breves apariciones en las películas Hulk (2003) y The Incredible Hulk (2008), ambas veces como guardia de seguridad. También prestó su voz al personaje en The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Thor: Ragnarok (2017) y Avengers: Endgame (2019).

Lo que piensa de los ‘Hulk’ actuales

Aunque reconoce el trabajo de los actores que han interpretado a Hulk más recientemente, Lou Ferrigno es firme en su opinión sobre el uso de tecnología digital.

“Mark Ruffalo es un actor maravilloso, pero el nuevo Hulk CGI no es nada comparado al Hulk original”, afirma. Y agrega: “El legado de Hulk, después de 40 años, es que sigue siendo el mayor personaje icónico de Marvel en la actualidad”.

(Disney Plus)

Lou Ferrigno y su lucha contra el bullying

Más allá de su carrera en la televisión y el cine, Lou Ferrigno también se ha dedicado a promover un estilo de vida saludable. “Son comer sano, entrenar con constancia y hacer todo con moderación”, explica al hablar de sus hábitos para mantenerse en forma. Además, se refiere a las dificultades que enfrentó en su infancia, cuando fue víctima de bullying.

“Ante el acoso es importante tomar medidas, informar a tus amigos cercanos y denunciarlo para protegerte”, aconsejó de manera firme.

La edición número quince del Día del Cómic Festival contará con más de 100 tiendas con productos de colección, figuras, cómics, libros y merchandising para fanáticos del entretenimiento. También habrá exhibiciones de artículos coleccionables, invitados nacionales e internacionales, cosplay y conciertos en vivo, incluyendo la presentación de una Orquesta Sinfónica con repertorio de temas de anime y un tributo especial a BTS.

La visita de Lou Ferrigno promete ser uno de los momentos más esperados del evento, no solo por la nostalgia que despierta su versión de Hulk, sino también por su trayectoria como figura de la cultura pop y del fisicoculturismo mundial.

Lou Ferrigno, el Hulk original, llegará al Perú.