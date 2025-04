Magaly Medina pone en duda audio de Melissa Klug con Christian Cueva el ‘EVDLV’: “Parece un guion armado”

Magaly Medina cuestiona a Melissa Klug por audios con Christian Cueva para 'El Valor de la Verdad'. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El 31 de marzo, durante su programa Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina no escatimó en palabras al criticar la participación de Melissa Klug en El Valor de la Verdad. A lo largo de su intervención, Medina cuestionó las explicaciones de la empresaria sobre su supuesto ‘affaire’ del futbolista Christian Cueva y se mostró tajante respecto a la veracidad de sus declaraciones.

Desde el inicio, la periodista no dudó en descalificar las explicaciones de la empresaria sobre los comentarios de Cueva, especialmente cuando ella relató que el futbolista le dijo “esa cosita es mía”. “O sea, han quedado de acuerdo para que él le dé todo eso. Y claro, por supuesto que se han inventado todo el resto”, aseguró Magaly, sugiriendo que la conversación entre Klug y Cueva había sido planeada o manipulada.

Además, Magaly atacó la explicación de Klug sobre el famoso comentario: “Te adoro mi amor, quiero siempre que seas mía, eres todo para mí en serio”. Según Klug, esto lo dijo Cueva estando borracho, pero la conductora de Magaly TV La Firme no creyó esa justificación. “Tú crees que un hombre, aunque esté borracho, tiene la suficiente confianza y grado de intimidad para decirte eso, y que tú, sabiendo que tiene mujer, lo toleres. No se lo toleras, pues”, manifestó Magaly indignada.

Medina también mostró su escepticismo respecto a la versión de Klug cuando ella alegó que Cueva estaba borracho cuando escribió esas frases. “Ay, no, es que estaba borracho. Me escribí esas cosas borracho, y al borracho le contestas eso”, afirmó la presentadora.

Sobre los audios y las pruebas:

En otro momento, Magaly se refirió al audio que Klug presentó en el programa, asegurando que el mismo sonaba sospechosamente falso. “Ese audio es más trucho. Yo, esa es mi opinión de persona que todos los días tenemos una cabina de audio donde grabamos nuestros reportajes, y suena idéntico. Suena a guion. Eso lo delata”, expresó.

Magaly también enfatizó que el supuesto audio de Klug y Cueva no coincidía con lo que se podía esperar de una conversación real de la época, señalando que en 2017, Cueva no estaba en la misma situación que ahora.

“En esa época 2017 no estaba ‘aguja maruja’ para nada”, dijo con ironía, insinuando que la conversación había sido creada o modificada de manera artificial para que encajara con la narrativa que Klug quería presentar.

Uno de los puntos más críticos de Magaly fue la forma en que Melissa Klug aprovechó su participación en El Valor de la Verdad para referirse de Pamela López, la todavía esposa de Christian Cueva. “Lo que hizo fue agarrar, sentarse ahí y tirarle barro a Pamela López. Claro, se vengó de todo lo que ella le ha dicho, pero sin pruebas, sin nada”, expresó Magaly, acusando a Klug de hacer acusaciones infundadas contra López sin ningún tipo de evidencia que las respaldara.

“Pamela López cuando ha echado a varios ha mostrado pruebas, y cuando habló de ella, ha mostrado justamente dónde están las sábanas que dijo que iba a mostrar”, recordó, resaltando que Pamela había aportado pruebas tangibles de sus afirmaciones, mientras que Klug no había mostrado nada sólido para sostener sus acusaciones.

Magaly Medina cuestiona a Beto Ortiz

Magaly también arremetió contra Beto Ortiz, el conductor de El Valor de la Verdad, a quien acusó de no haber profundizado lo suficiente en las respuestas de Klug. “¿Cómo no le cuestionas cosas tan elementales, Beto? ¿Por qué no le pides pruebas, le preguntas sobre los audios, sobre los chats? ¡Nada!”, exclamó Medina, criticando la falta de rigor periodístico en la entrevista.

Según Medina, Beto se limitó a escuchar las declaraciones de Klug sin cuestionar lo que ella estaba diciendo o pedir pruebas que respaldaran sus versiones. “Si ella pretendió ir a limpiarse la cara, no lo logró”, sentenció Magaly. “Nadie te ha creído nada, Melissa, absolutamente”, concluyó, asegurando que el público no cayó en las explicaciones presentadas por Klug.

Beto Ortiz. Infobae Perú / Captura IG