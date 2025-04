Magaly Medina arremete contra Laura Spoya: "Si desatas una tormenta, hazte cargo". (Video: Magaly TV La Firme).

Laura Spoya se encuentra en el centro de la controversia luego de relatar una experiencia incómoda con un grupo de influencers durante un viaje a Cusco. Su testimonio, compartido en su podcast ‘Good Time’, generó una ola de comentarios y reacciones en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, tras notar la repercusión negativa hacia las creadoras de contenido mencionadas, la modelo pidió que cesaran los ataques. Esta postura no convenció a Magaly Medina, quien no tardó en responderle con dureza.

Durante su programa en ‘Magaly TV La Firme’, la periodista de espectáculos analizó la situación y consideró que Laura Spoya debió anticipar las consecuencias de sus declaraciones. Medina sostuvo que en el mundo del entretenimiento y las redes sociales la competencia y las controversias son parte del juego, por lo que Spoya debería estar preparada para afrontar las reacciones sin mostrarse sorprendida.

“Era un viaje de influencers y todas quieren ser mejor que la otra, tener más arrastre que las demás. Ahí hay una mezcla de egos muy grande. Porque el mundo de las influencers es como el mundo de la televisión. ¿Por qué sentirse ofendidas? No hay que ser tan ingenua si Laura Spoya sabe cómo es este mundo”, indicó la conductora.

Lo que generó mayor crítica por parte de Magaly fue el hecho de que, tras contar su experiencia en el podcast, Laura Spoya pidiera a sus seguidores detener los ataques hacia las influencers involucradas. La conductora consideró esto contradictorio y aseguró que la modelo había provocado la situación.

Usuarios hacen trend apoyando a Laura Spoya. Tiktok

“Ella dice ‘paren el hate chicos’, pero vestidos de rosado siempre facturando... Si tú fuiste la que provocaste con tu manera de contar en un streaming en redes donde hay un público esperando tirar hate. Si desatas una tormenta, hazte cargo”, sentenció Medina.

Rodrigo González y Gigi Mitre se suman a las críticas

El programa ‘Amor y Fuego’ también se pronunció sobre el tema, mostrando fragmentos del podcast de Laura Spoya. En la grabación, la exreina de belleza aseguró que una de las influencers la hizo sentir excluida porque su atuendo fucsia no coincidía con la “paleta de colores” del grupo.

Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en burlarse de la situación con comentarios irónicos. “¿Sabes lo que me da risa? Es que digan que es un experimento social, fue una pelea de huecas y la ridiculez más grande decir que por la paleta, por el color, por el fucsia...”, expresó Gigi Mitre. Por su parte, González añadió: “Pelea de huecas, muy bien Gigi. Eso es lo que es, una pelea de huecas”.

¿Cuál fue la queja que hizo Laura Spoya sobre algunas influencers?

Laura Spoya contó en su podcast que, durante el viaje a Cusco, se sintió excluida por no seguir el código de vestimenta del grupo. Según su versión, las influencers más reconocidas del viaje la miraban con desdén y evitaban interactuar con ella. Sin embargo, lo que generó mayor revuelo fue su relato sobre un momento específico en el que una de las creadoras de contenido la increpó por su elección de ropa.

Laura Spoya contó incómodo momento con influencers en Cusco | Good Time - Youtube

“Me está dando un infarto porque estás vestida de rosado y yo estoy vestida de beige, me estás arruinando la paleta de colores, real. Eso estaba en el brief, ¿no lo leíste? No leí el brief, pero lo último para lo que me está llevando la marca es para enseñar mi ropa. Yo estoy aquí por mi personalidad. No es mi culpa que ustedes estén vestidas de beige, blanco y marrón, eso no va con mi personalidad, esos colores son aburridos”, reveló Spoya.

La ex Miss Perú también relató que, con el transcurso de los días, las cosas empeoraron durante el viaje. “Día 1 me saludaron, día 2 casi nada y día 3 ignoraban. ¡Horrible! No entiendo la falta de educación (...) Uno se da cuenta de las carencias en la manera que trata a las personas”, dijo Spoya, quien destacó cómo la actitud excluyente empeoró con el paso de los días, principalmente cuando sus amigas cercanas, Ale Venturo e Ivana Yturbe, se separaron de ella porque tenían una actividad programada en otro lugar cusqueño.

El colmo de la incomodidad ocurrió durante una actividad, que consistía en pintar toritos de Pucará y realizar una limpieza energética. Laura Spoya se alejó del grupo para comprar un café, pero cuando regresó al lugar, descubrió que sus compañeras de viaje ya se habían ido sin darle aviso, dejándola atrás. “Cuando llegué a la montaña, me enteré que los organizadores habían preguntado a las influencers si estaban todas completas y ellas respondieron que sí. ¡Me dejaron sola! Mi energía estaba hasta las huev***”, reveló la modelo.

Carolina Braedt se pronuncia tras acusasciones de Laura Spoya | TikTok

“No diré su nombre, no la voy a quemar porque no le daré luz a una huevon*** que es totalmente impertinente. Es una partícula de este tamaño, un moco pegado en la pared, no existe”, sentenció.

Tras la polémica desatada, Carolina Braedt, una de las influencers mencionadas, admitió ser la persona que le hizo el comentario a Laura Spoya sobre su atuendo. En un video publicado en TikTok, la creadora de contenido defendió su postura, asegurando que su intención no fue excluir a nadie.

“La (persona) que dijo que Laura Spoya, bueno, se lo dije en su cara pelada, que tenía un outfit demasiado chillón para subir a las ruinas de Machu Picchu, porque era un calambre en mi ojo, así le dije porque realmente yo me visto neutral, fui yo. Yo soy consciente con el turista que va a Machu Picchu y no le pongo un punto fucsia en sus fotos. Esa fui yo. Ya. Así que, por favor, dejen de tirarle hate a mi amiga”, explicó Braedt.

Usuarios atacan a influencers de moda y defienden a Laura Spoya. (Foto: Captura de IG)

Por otro lado, Daniela Núñez Dodero y Valery Revello, también involucradas en la polémica, se mostraron afectadas por las críticas y aseguraron que no habían tenido ningún comportamiento hostil contra Laura Spoya. En una transmisión en vivo, Núñez Dodero se mostró visiblemente afectada y negó haber hecho comentarios negativos.

“Estoy haciendo un live aclarando que dejen de tirarme odio gratuitamente, yo no le he hecho daño a nadie. Yo no me he metido con nadie en este viaje. Me molesta ponerme así, llorando, pero soy una persona y me siento mal porque me dan comentarios horribles cuando no he hecho nada”, expresó entre lágrimas.

Por su parte, Valery Revello publicó un extenso mensaje en sus redes sociales negando las críticas. “Jamás haría bullying a nadie, no soy así. Es mejor decir quién fue directamente y no dejar a especulaciones porque salpica a todos. Eso no es justo”, concluyó la modelo.