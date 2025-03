Tiktoker Noel Goes Crazy llegó al Perú y le jugó pesada broma a policía y sereno de Lima: también bailó ‘Calm Down’

Tiktoker Noel Goes Crazy llegó al Perú y juega broma a policía y sereno. | TikTok.

El reconocido tiktoker Noel Goes Crazy, con más de 43 millones de seguidores, llegó recientemente al Perú y compartió un video que rápidamente se volvió viral. En el clip, grabado en la Plaza de Armas de Lima, Noel se acerca a un policía y a un sereno, finge quitarles una carpeta y, al captar su atención, comienza a bailar al ritmo de “Calm Down” de Rema. Lejos de molestarse, los agentes se unen al baile, generando una escena que ha capturado la atención de millones en las redes sociales.

El video, titulado “Calm Down in Perú”, acumuló más de 6 millones de vistas en menos de 24 horas, demostrando la popularidad del creador de contenido en el país. Noel Goes Crazy es conocido por sus bromas y bailes espontáneos en lugares públicos, y su visita al Perú no fue la excepción.

Además de su reciente visita, Noel ya había compartido contenido relacionado con el Perú en ocasiones anteriores. Por ejemplo, hace más de dos años, publicó un video titulado “I love this city #peru #parati #iquitos”, donde expresaba su aprecio por la ciudad de Iquitos.

Noel Goes Crazy llegó al Perú y sorprendió a policía y sereno de Lima. (Foto: Captura de TikTok)

La llegada de Noel Goes Crazy al país y su interacción con las autoridades locales han generado una ola de comentarios positivos en las redes sociales, resaltando la actitud amigable y receptiva de los agentes peruanos. Este tipo de contenido no solo entretiene, sino que también muestra una faceta más humana y cercana de las fuerzas del orden.

¿Quién es Noel Goes Crazy?

Noel Robinson, conocido en las redes sociales como ‘Noel Goes Crazy’, es un influencer nigeriano-alemán de 23 años que ha ganado gran popularidad por sus dinámicas de baile y bromas en espacios públicos. Nacido en Múnich, Alemania, descubrió su pasión por la danza a los 16 años y, durante la pandemia de COVID-19, comenzó a compartir su talento en plataformas digitales, lo que lo llevó a alcanzar una audiencia global.

En TikTok, Noel cuenta con más de 43 millones de seguidores, mientras que en Instagram supera los 10 millones. Su contenido se caracteriza por acercarse a desconocidos en la calle, fingir quitarles algún objeto, como un teléfono móvil, y luego sorprenderlos bailando al ritmo de canciones populares, especialmente “Calm Down” de Rema y Selena Gomez. Esta combinación de sorpresa y baile ha generado reacciones virales y ha consolidado su reputación como creador de contenido innovador y entretenido.

Noel Goes Crazy es un popular tiktoker que se caracteriza por hacer bailes.

Además de su presencia en redes sociales, Noel ha colaborado con artistas y figuras reconocidas. Por ejemplo, protagonizó un video junto al cantante estadounidense Jason Derulo durante el Super Bowl 2023 en Arizona. También ha trabajado con marcas de renombre, como Adidas, consolidándose como una figura influyente en el ámbito digital y en la industria del entretenimiento.

Recientemente, Noel ha estado viajando por diversos países de Latinoamérica, incluyendo Chile y Perú, donde ha replicado sus dinámicas en lugares emblemáticos, interactuando con locales y compartiendo su energía contagiosa. Su capacidad para conectar con diferentes culturas y su estilo único lo han posicionado como uno de los influencers más destacados de la actualidad.