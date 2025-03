La migración boliviana hacia Perú no es ahora, pero hay expectativas luego de las elecciones: Más del 25% quiere emigrar

Diputado de Bolivia describe el futuro político de su país si candidato del MAS se establece en el poder | Video: Infobae Perú

En una entrevista con Infobae Perú, José Carlos Gutiérrez Vargas, miembro de la Cámara de Diputados de Bolivia, detalló la difícil situación que enfrentan sus connacionales a causa de la crisis económica y energética que afecta al país. También habló sobre las intenciones de emigrar de la población, los destinos a los que podrían dirigirse y ofreció su visión sobre lo que podría ocurrir en Bolivia tras las elecciones previstas para agosto próximo.

Gutiérrez, quien es miembro de la Comisión de Industria, Comercio, Transporte y Turismo, señala que la realidad actual en Bolivia está algo alejada de lo que se ha especulado en Perú sobre un incremento de ciudadanos bolivianos ingresando al país vecino para establecerse. No obstante, no descarta que, en el futuro, esta situación pueda ocurrir si la crisis que vive Bolivia se vuelve insostenible.

“No es tanto así. Los bolivianos tenemos la posibilidad de transitar de manera libre dentro del Mercosur. Ahora somos miembros plenos del Mercosur y evidentemente el flujo migratorio es permanente, más que todo en las fronteras. (...) El comercio en Desaguadero también es permanente”, señala.

Frontera de Perú y Bolivia, en Desaguadero.

Según datos del último censo de Bolivia, el país tiene una población de más de 11 millones de habitantes, mientras que alrededor de 1.8 millones de bolivianos viven en el extranjero. El diputado boliviano señala que, hasta 2023, se tenía información de que al menos el 25% de la población, sobre todo la joven, expresaba su intención de establecerse en otros países en busca de una mejor calidad de vida y mayores oportunidades laborales. “Me imagino que ahora se ha expresado mucho más todavía”, añade.

Actualmente, Argentina es el país que ha acogido a más bolivianos, con una cifra que se estima podría superar los 542,000. En caso de un aumento en la emigración boliviana, se anticipa que, además de Argentina, los bolivianos podrían dirigirse a sus países vecinos más cercanos: Chile, Brasil y Perú.

Para Gutiérrez Vargas, la responsabilidad de esta posible fuga de talentos recae en el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), ya que, según él, la crisis económica y energética, es consecuencia directa del modelo estatista y la mala gestión gubernamental que “ha desangrado las instituciones del país” durante más de dos décadas.

Demonstrators march during a protest against the shortage of fuel in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia March 24, 2025. The poster reads “Without Diesel there is no Bolivia“. REUTERS/Ipa Ibanez

“La economía del país ha sido despilfarrada. Estamos hablando de que en el gobierno del Movimiento al Socialismo, a partir del 2005, ha manejado más de 340 mil millones de dólares durante el mandato empezando por Evo Morales y continuado por el actual presidente Luis Arce Catacora”, menciona y añade que la situación ha socavado la confianza de la ciudadanía boliviana en sus autoridades y ello se refleja en el 80% de desaprobación ciudadana que tiene actualmente el jefe de Estado y el 1% de intención de voto que ha obtenido para las próximas elecciones.

Bolivia dividida y sin esperanzas en el actual gobierno

Según José Carlos Gutiérrez, existe una fuerte división en los poderes del Estado y ello ha provocado que el Poder Legislativo se vea impedido de cumplir con su función de fiscalización. Además, no pueden paliar la crisis económica porque los proyectos de ley son obstruídos, asegura.

“Hay una división dentro del MAS y el gobierno, particularmente entre Evo Morales y el actual presidente Luis Arce. Aunque ambos mantienen la mayoría en el Congreso, hay una fragmentación tanto en el Senado como en Diputados, y se percibe como un boicot interno. Este boicot también es alimentado por la oposición debido a la falta de iniciativa por parte del Ejecutivo para mejorar la situación”, menciona.

“No se puede interpelar a los ministros según como lo establece la propia Constitución y el Reglamento General de la Cámara de Diputados, porque también la Justicia está manipulada. Ha salido un fallo que dice que los parlamentarios no pueden interpelar a los ministros, prácticamente el Congreso ya no tiene esa funcionalidad porque hay mucho conflicto al interior del Parlamento. No estamos sesionando de manera regular”, asegura.

“Lo único que nos está pidiendo el gobierno es crédito. Se han aprobado más de 4 mil millones de dólares en créditos en estos últimos años en favor de este gobierno de Luis Arce, y no sabemos dónde está la plata. Ahora quieren que aprobemos más crédito y eso significa más endeudamiento. La deuda pública asciende a los casi 40 mil millones de dólares, y no hay forma de poder salir de esto porque el gobierno no asume medidas reales para paliar la crisis económica”, añade.

Los posibles escenarios en Bolivia luego de las elecciones

El presidente de Bolivia, Luis Arce (c), habla durante una reunión en Casa Grande, este martes en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

En Perú existe gran expectativa sobre lo que ocurre en Bolivia, especialmente con las próximas elecciones presidenciales que definirán la continuación del actual gobierno o un nuevo rumbo. Esta preocupación surge debido a que Perú, con una de las economías más estables de la región, ya vivió los efectos de la llegada masiva de inmigrantes venezolanos.

Las encuestas muestran que Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y cercano a Evo Morales, lidera con un 18% de apoyo, representando una facción del MAS opuesta al gobierno actual de Luis Arce.

En segundo lugar se encuentra Samuel Doria Medina, empresario y candidato por cuarta vez, con un 17%, seguido por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga con 16%. “Estos tres candidatos conforman un bloque opositor del 33%”, explica. Además, existe otro bloque opositor liderado por Manfred Reyes Villa con 13%, y Chi Hyung con 11%, sumando un 24% de apoyo.

A pesar de la fragmentación de la oposición, el apoyo a Andrónico Rodríguez dentro del MAS lo posiciona como el candidato más fuerte en el contexto actual. “La oposición está muy dividida, lo que genera incertidumbre sobre si podrán unificarse para enfrentar al MAS”, señala.

Andronico Rodriguez y Andronico Rodriguez 2. Foto: Prensa local

En cuanto al futuro de Bolivia, Gutiérrez Vargas cree que si Andrónico Rodríguez gana, podría significar un regreso a la ideología autoritaria del MAS, con vínculos con movimientos internacionales como el Foro de Sao Paulo, Venezuela, Cuba, Irán, Rusia, China y Hezbolá, lo que podría poner en peligro la democracia del país. “Sería un desastre. Nos llevaría directamente al autoritarismo (...) Estamos hablando de una peligrosidad increíble que se presta para destruir más el país y para que los bolivianos seamos presa del comunismo en Bolivia”, enfatiza.

Respecto a la percepción popular, destaca que el electorado se concentra principalmente en las áreas urbanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde reside el 70% del voto. Sin embargo, la oposición está fragmentada, con candidatos centrados en intereses individuales y sin unificarse en una propuesta común, puntualiza.