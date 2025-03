Trujillo en emergencia por lluvias: Impactantes imágenes y videos de las inundaciones que deja la activación de quebradas en La Libertad

Adultos mayores: el mejor ejercicio que pueden hacer a partir de los 60 años para cuidar la salud de su corazón Esta es una de las actividades más completas para el cuerpo humano y lo mejor es que no es solo para niños o jóvenes, también es altamente beneficiosa para los adultos mayores

Emergencia en Trujillo: quebradas en Laredo y La Esperanza se activan por intensas lluvias y causan destrozos en viviendas Vecinos piden apoyo a las autoridades para retirar el lodo que continúa al interior de sus viviendas. Además, precisan que es la tercera vez que se reporta este caso, pero no se han realizado trabajos de prevención