Pamela López acusa a Christian Cueva por solicitar imágenes de cámaras de su casa: “Quiere saber quién entra y sale”

Pamela López denuncia a Christian Cueva por solicitar imágenes de cámaras de seguridad de su casa. 'América Hoy'.

La relación entre Christian Cueva y su aún esposa Pamela López sigue siendo un tema de controversia. Recientemente, Pamela López denunció a su marido por presunta violencia psicológica, acusando al futbolista de solicitar las cámaras de seguridad del edificio donde ella reside junto a sus hijos.

Según López, Cueva quería acceder a las grabaciones para monitorear sus entradas y salidas, lo que ella interpretó como un intento de control sobre su vida privada. Esto luego de que haya oficializado su romance con el salsero Paul Michael.

“Tengo entendido por la administración de mi vivienda que el señor está solicitando cámaras de donde vivo para ver mis entradas y salidas. Esto lo tomo como una violencia psicológica”, aseguró Pamela en una entrevista para ‘América Hoy’.

La situación ha generado una gran tensión, ya que López considera que estas acciones son una forma de hostigamiento y manipulación por parte de Cueva, quien aparentemente busca dejarla mal parada ante la sociedad.

Pamela López denuncia a Christian Cueva por solicitar imágenes de cámaras de seguridad de su casa. Captura TV - América TV.

Pamela denuncia que Cueva no cumple con manutención de sus hijos

Además de esta denuncia de control excesivo, Pamela López también se refirió a la falta de apoyo de Cueva en términos de la manutención de sus hijos. La madre de familia aseguró que su esposo no se ocupa de las necesidades económicas de sus hijos y que ella misma es quien se encarga de cubrir todos los gastos, desde el mantenimiento del hogar hasta los servicios básicos.

“El señor no se ocupa en la manutención de mis hijos, no quiere conciliar, mucho menos quiere divorciarse. Entonces, ¿qué busca? Mis hijos no quieren verlo y él actúa como delincuente interceptando la movilidad de mis hijos, y obligando a que abracen a gente que no quieren”, expresó, visiblemente afectada.

Según la influencer, esta actitud de Cueva tiene como objetivo perjudicar su imagen y manipular la situación a su favor.

Pamela también destacó que, a pesar de sus derechos a salir y conocer a nuevas personas, su principal preocupación es el bienestar de sus hijos. “A pesar de que yo me puedo divertir y conocer personas, yo no dejo de hambre a mis hijos y soy responsable en darles lo mejor a cada uno de ellos, empezando por amor”, puntualizó López, dejando claro que, aunque está en una etapa personal de cambios, no descuida sus responsabilidades como madre.

Pamela López denuncia a Christian Cueva por solicitar imágenes de cámaras de seguridad de su casa.

Pamela López envía mensaje a Pamela Franco: “Él no está respetando tu relación”

Además, Pamela López hizo un fuerte llamado a su exmarido, pidiendo públicamente que asuma su responsabilidad en la manutención de sus hijos.

En una entrevista con ‘América Hoy’, López expresó: “Hago un llamado público a que por favor concilie y pase los alimentos a mis hijos lo que les corresponde. Ojalá reflexione y deje husmear mi vida y que respete la relación que tiene”, refiriéndose a la situación que atraviesa con el futbolista.

Además, López denunció lo que considera una violación a su privacidad y un acto de violencia psicológica por parte de Cueva.

Según ella, el futbolista habría solicitado las imágenes de seguridad del edificio donde ella vive, lo que interpretó como un intento de controlar su vida personal.

“Eso es un acto de violencia psicológica, él aún pretende ejercer dominio sobre mi vida. A él no le debería importar nada sobre mí, más aún si no es responsable con la manutención de mis menores hijos”, afirmó

En este contexto, Pamela López también envió un mensaje directo a Pamela Franco, la actual pareja de Cueva, pidiendo respeto por su situación familiar y por el bienestar de sus hijos.

Pamela López pide a Christian Cueva que respete su relación con Pamela Franco Captura TV - América TV.