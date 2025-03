Pamela Franco pidió que Ric La Torre no esté durante su entrevista y él responde: “No quiere preguntas incómodas”

Ric La Torre, creador de contenido y conductor de televisión, estuvo como panelista en el programa “OUKE” de Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada. Durante la emisión, Orozco reveló que el equipo de Pamela Franco había solicitado que Ric no estuviera en el set cuando la cantante iba a ser la invitada, por lo que quiso conocer el trasfondo de esta situación.

Según La Torre, este pedido podría estar relacionado con su cercanía con Pamela López, quien es la expareja de Christian Cueva, el novio de la cumbiambera. “Porque seguramente yo estuve con Pamela López y seguramente el día que Pamela López fue, tras bambalinas, posiblemente me pudo haber dicho cosas”, expresó La Torre, dejando entrever que tendría más información interna.

Ric también mencionó que tiene evidencia de que Pamela Franco interactúa en redes sociales con contenidos que critican a otras personas. “Yo tengo capturas que le da like a todos los TikToks en donde Pamela López salía atacando a Cueva”, aseguró. Además, señaló que había intentado contactar directamente con Franco a través de TikTok, pero no recibió respuesta. “Le escribí en TikTok, nunca me respondió, ella me sigue y la empecé a seguir”, comentó.

El conductor de ‘La Noche Habla’ continuó con su crítica hacia la actitud de Franco en ciertos programas. “Si Pamela Franco no quiere ir al Valor de la Verdad porque puso en tela de juicio el polígrafo, cuando fue al programa de Metiche no le quiso responder un montón de cosas, tampoco quiere ir al programa de Magaly”, dijo La Torre, sugiriendo que la cantante prefiere evitar situaciones incómodas.

“No me sorprendería que quiera estar en un lugar donde no le van a preguntar por cosas incómodas o cosas que no quieres responder o simplemente va a venir a promocionar su canción”, agregó. En ese momento, Franco ingresó al set para pasar a un camerino, pero evitó cruzar miradas con Ric.

Finalmente, Ric La Torre dejó en claro que no tiene problemas personales con Pamela Franco. “Yo no tengo problemas, para mí en la historia hay cosas desprolijas, como espectador, veo cosas que no tienen relación”, comentó. “Luego, que cada quien quiera vivir su vida, ya”, concluyó.

Pamela Franco reveló que pagó a Christian Cueva para estar en su videoclip

Aunque el futbolista había aparecido en otras ocasiones junto a la cantante en eventos y escenarios, esta vez la situación era diferente, ya que su inclusión en el video no fue un simple acto de apoyo por parte de su pareja. Franco confesó abiertamente que contrató a Cueva para su participación, dejando claro que no fue un favor gratuito.

Durante su intervención en el programa OUKE, conducido por Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada, Pamela aclaró cómo ocurrió todo. Cuando se le preguntó sobre el papel de Cueva en la producción, la cantante confirmó que no fue un acto desinteresado de su parte, sino que hubo un acuerdo económico entre ambos.

“Sí, lo contraté, gratis no fue”, explicó, desmintiendo cualquier suposición de que su presencia en el videoclip fuera un gesto romántico o un apoyo gratuito. La conversación continuó con un tono humorístico, donde el presentador bromeó diciendo que Cueva habría sido pagado solo con “amor”, pero Franco reafirmó que no fue así.

Pamela Franco asegura que le pagó a Christian Cueva por aparecer en su videoclip: “Me pidió su ‘bolo’”

Aunque la cumbiambera no quiso revelar la cifra exacta que le pagó al deportista, dejó en claro que todo fue legal y transparente. “Todo está facturado, su cuenta, me pasó... tiene que trabajar”, comentó con firmeza, indicando que su relación laboral con Cueva estaba completamente en orden y que él había cumplido con su parte.