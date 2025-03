Juliana Oxenford cuenta la vez que se enfrentó a Mario Hart: “¿Qué puedo esperar de un tipejo como tú?”

Juliana Oxenford sorprendió en el espacio Madi Streaming al referirse a su tenso momento con Mario Hart. En el 2022, el piloto y la periodista tuvieron diversos enfrentamientos a través de las redes sociales por sus diferencias políticas, por lo que la exfigura de ATV no quería quedarse de brazos cruzados y encontró el momento de decirle, en su cara, todas sus verdades a Hart.

Recientemente, Oxenford reveló que, en aquel entonces, el ahora conductor de televisión se mudó muy cerca a su casa, por lo que se encontraron casualmente en un café. Juliana notó la presencia de Mario y, sin pensarlo dos veces, aprovechó la ocasión para enfrentarlo y pedirle explicaciones por todo lo que había dicho de ella.

La mujer de prensa, ya con experiencia, decidió tomar su teléfono y grabar toda la intervención con Hart para evitar futuros conflictos. Allí, contó cómo fue que se acercó directamente a él y le reclamó haberle dicho ‘bebita fui fui’ en Twitter.

“Le doy la mano y le digo ¿cómo estás? Mi nombre es Juliana Oxenford. Me conoces perfectamente parece, porque te atreves a hablar de mí y me insultas y me tratas como si fuera una prostituta en Twitter. Tú no sabes que tengo hijos, tú me conoces?, ¿tú sabes como pienso?, ¿tú sabes que siento yo?”, mencionó, claramente molesta.

Juliana Oxenford cuenta la vez que se enfrentó a Mario Hart: “¿Qué puedo esperar de un tipejo com tú?”

En ese momento, Hart le pidió que no continuara porque se encontraba con otra persona más trabajando. “Juliana te voy a pedir por favor que lo hablemos en otro momento, yo no tengo nada en contra tuyo, estoy en una reunión”, dijo el piloto.

Las palabras del exchico reality enfurecieron a Oxenford, quien cuestionó que él tampoco tuvo empatía con ella cuando le dijo esos comentarios en redes sociales: “A ti te importó a la hora de tuitear eso si yo estaba de buen humor, si estaba recogiendo a mis hijos del colegio, si estaba en un momento de pronto triste por algo que me estaba pasando. No pensaste nada y vienes a pedirme a mí que me calle porque estás haciendo tu negocio. Ahora me vas a escuchar”.

Le pidió que le diga lo mismo frente a frente

Juliana reveló que decidió grabar como una constancia de lo que realmente sucedió para evitar acusaciones en su contra. Además, explicó que como periodista siempre tiene pruebas de lo que pasa. En medio de la furia, otra vez, la periodista le pidió que le repita las palabras que le dijo en Twitter para evidenciar que en verdad pensaba lo que escribía, pero, claramente, Hart se negó rotundamente.

Juliana Oxenford cuenta la vez que se enfrentó a Mario Hart: “¿Qué puedo esperar de un tipejo com tú?”

“Lo único que te voy a pedir es que te pares y que me digas, frente a frente lo mismo que me dices en redes sociales. Lo que quiero saber es si realmente eres tan cobarde”, sentenció, aunque Hart insistía en que ese no eral momento para hablar de ese tema.

“Estoy dejando constancia de lo cabrón que puedes ser, porque cuando estás detrás de una computadora o de un celular eres capaz de insultar a cualquier mujer y cuando me tienes al frente ni siquiera te paras de tu silla, que puedo esperar de un tipejo como tú, me fui”, concluyó Oxenford, quien además confesó que sí tiene el video guardado, pero no lo compartirá por respeto a sus hijos y los de él.