Los drogaron en Miraflores, los abandonaron en Ate y gastaron 50 mil soles con su tarjeta: así opera esta banda criminal

La ex Calle de las Pizzas sigue siendo un punto de encuentro para turistas y limeños, pero también para delincuentes. (Composición: Infobae / Municipalidad de Miraflores / VisualesIA Infobae)

El bullicio de la ex Calle de las Pizzas en Miraflores se confunde con el ir y venir de turistas y limeños que buscan diversión en bares y discotecas. Entre las luces de neón y la música a todo volumen, dos mecánicos peruanos, uno residente en Dubái y otro en Lima, celebraban su reencuentro sin imaginar que la noche terminaría con ellos abandonados en un descampado de Ate, sin documentos ni pertenencias.

Las imágenes de cámaras de seguridad reconstruyeron los movimientos de las personas que participaron en la operación criminal. En los registros se observa cómo dos mujeres se acercaron a los mecánicos en la terraza bar Dubái. Entre conversaciones y tragos, lograron que los hombres bajaran la guardia antes de administrarles una sustancia en sus bebidas. La droga surtió efecto en poco tiempo, permitiendo a las mujeres trasladarlos hasta un vehículo en el que las esperaban sus cómplices.

Mientras las víctimas permanecían inconscientes en un terreno baldío de Ate, los delincuentes utilizaron una tarjeta llamada “Royal Dubai” para realizar compras. Cámaras de seguridad captaron cómo la banda ingresaba a diferentes establecimientos comerciales para adquirir muebles, electrodomésticos, ropa y licores. En una de las grabaciones se observa a un hombre identificado como Peter John de la Cruz Inga, alias Árabe Piter, quien usó mascarilla para evitar ser reconocido.

“No solamente le retiran tarjetas, sino joyas, celulares, dinero en efectivo y dentro de las tarjetas que lo manejan como monedero virtual dentro de los celulares. En una de ellas, la tarjeta de Dubai. Se apropian ilegalmente de más de 50.000 soles”, señalaron fuentes policiales para Panorama.

La captura de Árabe Piter

La policía logró identificar y capturar a ‘Árabe Piter’ gracias a sus tatuajes, pero las mujeres implicadas siguen prófugas. (Composición: Infobae/ Captura de pantalla: Panorama)

El seguimiento policial llevó a los agentes de la División de Robos de la Dirincri hasta una vivienda en Huaycán. La revisión de los videos permitió reconocer a Árabe Piter por los tatuajes que lleva en ambas manos: un sol en la derecha y una cruz con un puma en la izquierda. En el operativo también fue capturado Juan Carlos Campo, quien movilizaba al delincuente en una mototaxi.

Las investigaciones apuntan a que esta organización criminal estaría operando desde hace meses en Miraflores, seleccionando víctimas en la zona turística para luego someterlas con somníferos. “Normalmente, el grupo de chicas con un grupo de hombres que los apoyan. Es más, hasta los mismos hombres les ayudan a las chicas a encontrar sus víctimas potenciales”, indicaron los investigadores.

La modalidad empleada sugiere que los delincuentes trabajan en coordinación con taxistas que se encargan de trasladar a las víctimas hasta lugares apartados. “Se conocen, orientan en algunas oportunidades para llevar a personas a consumir a ciertos lugares donde ya son esperados por mujeres para que en algún momento los sometan”, afirmaron fuentes policiales.

Investigación en curso

Dos mecánicos fueron drogados y asaltados tras ser seducidos en un bar de Miraflores. (Captura de pantalla / Panorama)

La Policía Nacional no descarta que esta banda tenga vínculos con una red más amplia que opera en distintos distritos de Lima. En la ex Calle de las Pizzas, donde ocurrió el caso, los agentes han intensificado operativos para identificar a otras personas involucradas. A pesar de la captura de dos implicados, las mujeres que ejecutaron la seducción y el robo aún no han sido localizadas.

Las autoridades solicitaron a las víctimas que reconozcan a los delincuentes a través de las imágenes captadas en las cámaras de seguridad. Además, se espera que las entidades financieras proporcionen información adicional sobre los movimientos realizados con la tarjeta “Royal Dubai”.

“Hace falta mayor control y la presencia de una policía secreta que no tenemos hoy en día. Una policía investigativa que actúe de manera subrepticia, sin identificarse, sin que nadie sepa que son policías, pero que ellos van identificando precisamente a los delincuentes”, señalaron especialistas en seguridad.

Mientras las investigaciones avanzan, la ex calle de las Pizzas sigue siendo punto de encuentro para turistas y locales. Sin embargo, la presencia de redes criminales que operan con este modus operandi mantiene en alerta a las autoridades.