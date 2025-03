Armonía 10, La Única Tropical, Corazón Serrano, Leslie Shaw y más artistas brindarán concierto de despedida a Paul Flores ‘Russo’

Agrupaciones de cumbia rendirán homenaje a Paul Flores en Piura | América Hoy

El 16 de marzo de 2025, el asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, dejó una gran conmoción en el mundo de la música peruana. Conocido como ‘Russo’, su trágica muerte ha generado una serie de homenajes por parte de sus compañeros de la música y fans, quienes recuerdan al artista con cariño y admiración. En su honor, se llevará a cabo un show con la participación de diversos grupos musicales que rendirán tributo a su legado.

El concierto se realizará en las afueras de la casa que vio crecer a Paul Flores, este martes 18 de marzo, a partir de las 7:00 p.m., donde se están velando los restos del artista. En este evento se presentarán diversos artistas y agrupaciones, destacando la presencia de su orquesta, Armonía 10, Corazón Serrano, La Única Tropical, Los Hermanos Chapoñay, Ernesto Pimentel, Leslie Shaw, entre otros, quienes se han sumado a este acto de cariño y respeto hacia el fallecido cantante.

Armonía 10 estará presente en homenaje a Paul Flores.

El programa comenzará con una oración a las 5:00 p.m. para rendirle homenaje a Paul Flores, y luego, a las 7:00 p.m., el concierto se llevará a cabo en el velatorio, brindando un espacio donde los fanáticos podrán recordar al cantante y expresar su pesar. El evento reunirá a artistas de diversas áreas musicales para rendir tributo a un hombre cuya música marcó la vida de muchos y fue asesinado en manos de la delincuencia que azota el país.

América Hoy llegó a Piura para hacer una cobertura especial sobre la despedida del cantante de cumbia. En imágenes, se puede ver el armado del escenario, ubicado en el AA.HH. Andrés Avelino Cáceres, lugar donde vivió Paul Flores.

Armado de escenario para el concierto en honor de Paul Flores. América TV

Paul Flores ‘Russo’: Misa y entierro de sus restos

Además de los conciertos, el miércoles 19 de marzo se realizará un recorrido hacia la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde se celebrará una misa de cuerpo presente a las 8:45 a.m. Posteriormente, a las 9:30 a.m., los restos de Paul Flores serán trasladados en un recorrido por las calles de la ciudad, para finalmente llevarlo al campo santo a las 11:00 a.m., donde se realizará su cristiana sepultura en el Cementerio Mapfre, a las 12:00 p.m.

Este emotivo homenaje se lleva a cabo no solo como un tributo a la figura artística de Paul Flores, sino también como una muestra de solidaridad para su familia, amigos y compañeros de Armonía 10, quienes han quedado profundamente marcados por la pérdida. La música seguirá siendo una de las formas más importantes de recordar y celebrar la vida de ‘Russo’, cuya muerte ha levantado a todo un país y dejado en evidencia el abandono de las autoridades ante la ola de delincuencia.

Armonia 10 - Paul Flores

Paul Flores ‘Russo’ deja a un pequeño en la orfandad

La muerte de Paul Flores, conocido cariñosamente como ‘Russo’, deja un vacío enorme en la música, pero también en su familia, conformada por su esposa e hijo de 12 años. A través de las redes sociales, Carolina Jaramillo, también dedicada a la música, le dedicó unas palabras a su esposo y padre de su hijo.

“Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto. Nunca imaginé que tendría que despedirme de ti tan pronto, y aún no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se dice adiós a la persona que amas con toda el alma?”, escribió Carolina.

Asimismo, le dedicó unas palabras a su hijo, quien quedó en la orfandad a causa de la delincuencia. “Dios me regaló tu amor, tu sonrisa y tus besos para que yo nunca olvide lo que es ser feliz”, escribió Carolina en su publicación, reflejando el sentimiento que su hijo representa en este difícil momento. “Gracias por dejarme un pedacito de ti”, concluyó Jaramillo, recordando a Paul Flores.

Esposa de Paul Flores ‘Russo’ le dedicó emotivas palabras a su hijos. IG