Esposa de Paul Flores ‘Russo’ dedica desgarrador mensaje a su hijo tras asesinato de su padre

Armonía 10 no es el único grupo musical víctima de los extorsionadores. (Fuente: Latina)

La muerte de Paul Flores García, conocido cariñosamente como Russo, ha dejado un profundo vacío en la música peruana y, sobre todo, en su familia. El vocalista de Armonía 10 fue asesinado la madrugada del 16 de marzo, cuando se trasladaba junto a sus compañeros tras una presentación en Jicamarca.

El intérprete, de 40 años, recibió un disparo en la espalda. Aunque fue auxiliado de inmediato y trasladado al Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino, los médicos solo confirmaron su muerte. La noticia conmocionó a sus miles de seguidores y amigos, pero sobre todo a su familia.

Paul Flores mantenía una relación con Carolina Jaramillo, también dedicada a la música, y con quien tuvo un hijo pequeño que queda en la orfandad.

Integrantes de Armonía 10 recuerdan últimos momentos de Paul Flores. ATV

A través de sus redes sociales, la artista y hoy viuda no solo dedicó emotivas palabras hacia la persona que tanto amó, sino también a su hijo de 12 años, con quien le toca salir adelante sola. Con una frase llena de emotividad, la esposa de Paul Flores dejó en evidencia el dolor de su pérdida y la esperanza que encuentra en su hijo.

“Dios me regaló tu amor, tu sonrisa y tus besos para que yo nunca olvide lo que es ser feliz”, escribió Carolina en su publicación, reflejando el amor que su hijo representa en este difícil momento. “Gracias por dejarme un pedacito de ti”, concluyó Jaramillo, recordando a Paul Flores.

Esposa de Paul Flores ‘Russo’ le dedicó emotivas palabras a su hijos. IG

Esposa de Paul Flores lo despide

Previo a ello, le dedicó unas palabras al cantante, resaltando lo difícil que es decirle adiós. “Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto. Nunca imaginé que tendría que despedirme de ti tan pronto, y aún no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se dice adiós a la persona que amas con toda el alma?”, escribió Carolina.

Desde que ocurrió este terrible hecho, Jaramillo no ha dejado de publicar mensajes para su esposo, recordando lo mucho que la hizo feliz y cuánto lo extrañará.

Paul Flores ‘Russo’ fue asesinato el domingo 16 de marzo por la madrugada. IG

APDAYC anuncia pensión para hijo de Paul Flores

El asesinato de Paul Flores, integrante de la orquesta de cumbia Armonía 10, ha puesto en evidencia la creciente problemática de la extorsión en el sector musical peruano. En este contexto, Estanis Mogollón, presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), anunció que se otorgará una pensión al hijo de Paul Flores.

Sin embargo, también reveló que al menos 15 orquestas, incluidas algunas de las más destacadas, siguen siendo víctimas de amenazas constantes por parte de grupos criminales. Mogollón calificó esta situación como “grave” y denunció la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades para proteger a los músicos.

En una entrevista con Latina, expresó su preocupación por el aumento de la violencia contra los artistas, lamentando que las medidas de seguridad sean insuficientes. “No tenemos más que ceder a las exigencias de los delincuentes, ya que no encontramos respaldo concreto del gobierno”, afirmó.

El presidente de APDAYC recordó que él mismo fue víctima de extorsión, recibiendo amenazas que incluían fotografías de sus familiares. A pesar de sus solicitudes de protección al Ministerio del Interior, las estrategias implementadas hasta ahora no han logrado frenar este “terrorismo urbano”.

El cantante Paul Flores (39), integrante de Armonía 10, fue asesinado por sicarios el pasado domingo 16 de marzo durante la madrugada. (Composición: Infobae Perú)

Brindarán concierto en honor a Paul Flores ‘Russo’

En honor a Paul Flores ‘Russo’, se organizará un emotivo concierto este martes 18 de marzo, a partir de las 7:00 p.m., en las afueras de la casa que lo vio crecer, donde actualmente se velan sus restos. El evento reunirá a artistas y agrupaciones como Armonía 10, Corazón Serrano, La Única Tropical, Los Hermanos Chapoñay, Ernesto Pimentel, Leslie Shaw, entre otros, quienes rendirán tributo al legado del querido cantante.

El concierto comenzará a las 5:00 p.m. con una oración en homenaje a Paul Flores, seguido por el espectáculo musical a las 7:00 p.m., donde los fanáticos podrán recordar su música y compartir su dolor por la trágica pérdida. La presentación contará con reconocidas figuras, quienes harán un homenaje único a la vida y carrera de ‘Russo’, víctima de la violencia que afecta al país.

Además del concierto, el miércoles 19 de marzo, se llevará a cabo un recorrido hacia la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, seguido de una misa de cuerpo presente y el traslado de sus restos al Cementerio Mapfre para su cristiana sepultura.

Agrupaciones de cumbia rendirán homenaje a Paul Flores en Piura | América Hoy