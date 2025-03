Magaly Medina arremete contra Pamela Franco al negar infidelidad con Christian Cueva: “Pediste perdón públicamente”

Magaly Medina a Pamela Franco en negar ser culpable de la ruptura entre Christian Cueva y Pamela López. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Magaly Medina, en su programa Magaly TV La Firme este 11 de marzo, no pudo ocultar su indignación tras las recientes declaraciones de Pamela Franco en un podcast en donde niega ser la responsable de la ruptura entre Pamela López y Christian Cueva, su actual pareja.

La conductora indignada no dudó en compartir un extracto de la entrevista que dio Franco en donde reconoció públicamente la infidelidad de Cueva a la madre de sus hijos. Y es que, en una pasada entrevista de Mande Quien Mande, Franco había pedido disculpas públicamente, aceptando su error sin justificación alguna y pidiendo perdón directamente a López por el daño causado.

En ese momento, la disculpa fue una muestra de arrepentimiento, en la que la cantante de cumbia admitió su participación en la relación clandestina con Cueva y reconoció el sufrimiento que causó. Sin embargo, Magaly Medina mostró su enfado al notar el cambio de discurso de Pamela Franco en declaraciones recientes.

Magaly Medina arremete contra Pamela Franco y su doble discurso

La conductora de Magaly TV La Firme expresó que ahora Pamela Franco niega su infidelidad, desvinculándose de la separación de Cueva y López, y trató de presentarse como una víctima, argumentando que no tuvo nada que ver en el daño causado.

Magaly cuestionó abiertamente: “¿Por qué cambió el discurso? Si hace en ese tiempo, durante dos años de clandestina, a la otra la torturaron, la dejaron, la abandonaron en los momentos más importantes, la maltrataron física y psicológicamente por la amante. Cuando cada vez que Pamela Franco descubría una conversación, descubría un viaje, descubría una infidelidad con Pamela Franco, que fue una sombra durante varios años de su relación con su esposo Christian Cueva.”

La figura de ATV también fue clara al señalar la hipocresía que ve en la actitud de Franco. “¿Por qué solamente a mí me tratan así, como la M? ¿Por qué ella y otra? Pero si tú lo reconociste, públicamente lo reconociste con una carita que quería parecer de mujer realmente arrepentida. Pediste perdón públicamente a Pamela López, específicamente le pediste perdón a ella porque sabías el daño que le habías causado, el sufrimiento que le habías causado”, dijo con contundencia.

Además, Medina no dejó pasar la oportunidad de mencionar lo que ella considera el comportamiento egoísta de la cantante de cumbia. “Cuando estabas con Christian Cueva de viaje en Brasil, en Rusia, cuando estabas con él de clandestina y de amante, no te importaba el sufrimiento de su ex, no te importaba. Tú lo que querías era que él dejara a esa familia, que dejara a su mujer y a sus hijos y que se quedara contigo. Cosa que este tramposo no hizo. Este hombre no hizo. Las engañó a las dos. Pero hubo una que sufrió más, que además no tuvo el valor en ese momento, por el apego emocional, económico, lo que fuera, de votarlo de una patada fuera de su casa.”

“No tuvo el valor y luego después ha tenido que sufrir una retahíla de humillaciones porque hay que tener el valor de darse cuenta de que si tú descubres esta conversación, esta otra, esta prueba, esto más allá, ya es algo que es una falta de respeto, que es tan humillante que yo creo que no hay amor propio que lo resista. Hay que deshacernos de esa persona que nos hace tanto daño, que es tan sociópata de que no le lleguen nuestras lágrimas y nuestro sufrimiento, que eso es lo que hizo Christian Cueva con esta mujer, con Pamela López.”

Magaly Medina le dice ‘víctima’ a Pamela Franco

Magaly también se refirió a la postura de Franco al intentar victimizarse ahora. “Y ahora la Pamela Franco viene a pegársela de víctima. ¿Por qué me echan la culpa a mí si yo no he roto nada y el otro la avala, no? El Cueva la avala”, dijo, destacando que Cueva fue el principal responsable de todo lo ocurrido.

Pamela Franco y la vez que pidió perdón a Pamela López

En febrero del 2024, en el programa Mande Quien Mande, Pamela Franco hizo una serie de declaraciones en las que se mostró arrepentida por su comportamiento en el pasado y pidió perdón públicamente a Pamela López, la madre de los hijos de Christian Cueva. La cantante reconoció abiertamente los errores cometidos y asumió la responsabilidad por el daño causado.

“Yo acepto mi error, no tengo justificación. Y también sé que hubo personas estimadas. Y por eso a mí no me hace ni más ni menos agarrar y mirar a la cámara y que me perdone la señora Pamela López por el daño que yo le causé en ese momento. Y por eso nuevamente, yo acepto mi error. Pido disculpas directamente a la persona afectada que es la señora Pamela López”, expresó Franco, visiblemente arrepentida por sus acciones pasadas.

En un acto de vulnerabilidad, Pamela Franco reconoció que el impacto de sus decisiones afectó no solo a la otra persona, sino también a su entorno. Con un tono serio, afirmó que no había justificación para lo sucedido y se comprometió a asumir la responsabilidad de lo que había ocasionado en la vida de López, a quien finalmente pidió perdón de forma pública.

