El conmovedor mensaje de Samahara Lobatón a Jesús Barco tras confesiones de Pamela López sobre Melissa Klug y Christian Cueva

Melissa Klug fue uno de los nombres mencionados en El Valor de la Verdad. En la emisión del domingo 9 de marzo, Pamela López no dudó en contar detalles del supuesto romance que tuvo con Christian Cueva, el padre de sus hijos.

Durante sus confesiones, Beto Ortiz le preguntó “¿Te dijo Cueva que tuvo relaciones sexuales con Melissa Klug?”, teniendo como respuesta un contundente: “Sí”. Inmediatamente, el polígrafo confirmó que decía la verdad.

Sin embargo, esto no fue todo, López leyó también las conversaciones comprometedoras que tuvo Christian Cueva con Melissa Klug, en el tiempo que ella tenía una relación con el bailarín Ítalo Valcárcel.

Pese a que Jesús Barco no estaba en la vida de Melissa Klug, el futbolista ha sido fuertemente criticado, por lo que tomó una drástica medida, eliminar su cuenta de Instagram. Esta decisión fue tomada un día después de su cumpleaños.

Aún no se sabe si la relación con Melissa Klug se encuentra en crisis tras estas confesiones de Pamela López. No obstante, la influencer no ha hecho ninguna felicitación pública por su cumpleaños, avivando aún más los rumores de una posible distanciamiento.

Samahara Lobatón le dedicó emotivo mensaje

Pese a que Melissa Klug no escribió ningún mensaje para Jesús Barco, Samahara Lobatón sí compartió una publicación donde expresa lo mucho que estima al futbolista.

A través de una de sus historias se puede ver una foto de él cargando a la pequeña que tuvo con Melissa Klug. Ambos sonríen a la hija de Samahara. Una tierna foto familiar que fue acompañada con las palabras de la influencer.

“Feliz cumpleaños Jisus. Te adoramos con el corazón. Somos muy afortunados de tenerte en nuestra familia. Este es tu año que todas tus metas se te cumplan y Dios te siga bendiciendo”, le escribió Samahara Lobatón, quien en más de una oportunidad ha revelado el cariño que le tiene a la pareja de su madre.

Las fuertes conversaciones de Melissa Klug con Christian Cueva

Pamela López reveló en El Valor de la Verdad que descubrió la infidelidad de Christian Cueva al revisar su cuenta de Instagram y encontrar conversaciones comprometedoras con la ‘Blanca de Chucuito’.

Según relató Pamela, Christian Cueva le dio la contraseña de su cuenta creyendo haber eliminado toda evidencia. Sin embargo, mientras revisaba la aplicación, se topó con el perfil de Klug en la sección de ‘Sugerencias’. “Por instinto, abro el perfil de la señora y abro en mensajes, y se abrió la caja de Pandora”, contó.

Beto Ortiz, al escucharla, le preguntó si estas conversaciones coincidían con la relación de Klug e Ítalo Valcárcel. “Sí”, respondió Pamela, lo que llevó al conductor a señalar que había una “doble trampa”.

Pamela López reveló algunos de los mensajes intercambiados entre Klug y Cueva. “El padre de mis hijos le responde una historia el 1 de diciembre de 2017 y le pone: ‘Agárrame entonces’; ella le responde: ‘Y no te suelto’, él le dice: ‘Te adoro, mi amor, quiero que seas mía’; y ella le responde: ‘Siempre’. Otro día Cueva pone: ‘¿Esa cosita es mía?’; y ella responde: ‘Sí’”, detalló Pamela.

“Mientras tanto, el señor Ítalo Valcárcel y tú no tenían idea de lo que estaba pasando en el Instagram”, acotó Beto Ortiz.

Ítalo Valcárcel tuvo una relación con Melissa Klug en 2017.