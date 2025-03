Pamela Franco rechazó sentarse en ‘EVDLV’ y lanza mensaje contra Pamela López: “Yo me gano mi dinero cantando”

Pamela Franco rechazó estar en ‘EVDLV’ y lanza mensaje contra Pamela López: “Yo me gano mi dinero cantando”

Pamela Franco está en el ojo público luego de que se revelara que Pamela López será la primera invitada en el regreso de ‘El Valor de la Verdad’. En esta edición se han destapado más detalles de la vida privada de la trujillana y su tormentosa relación con Christian Cueva, la actual pareja de la cumbiambera.

En esa línea, la pregunta que rondaba era conocer si Pamela Franco tenía intenciones de también sentarse en el sillón rojo y contar su versión de los hechos. Al respecto, la cantante de cumbia fue bastante tajante y, en conversación con Expreso, señaló que no tiene intención de continuar con estos dimes y diretes, sin embargo, también aprovechó la oportunidad para lanzarle un mensaje a la expareja de Cueva.

“No deseo seguir alimentando el morbo, además me gano mi dinero trabajando con lo que tengo, que es mi voz”, afirmó fuerte, dejando en claro que su trabajo es el arte del canto.

Pamela López rechazó trabajar con Pamela Franco

Por otro lado, respecto a lo que se pueda decir sobre ella y Christian Cueva en la emisión del programa del 9 de marzo, Franco se mantiene firme y tranquila. Asegura que no es la buena ni la mala en la historia.

“Ni la menor idea, lo único que te puedo decir que no soy la mala de la película, tampoco la víctima. Creo que todos pasamos por cosas en la vida, buenas malas que te enseñan a ser mejor”, acotó.

Mencionó también que tiene mucha historia que el público no conoce. Aseguró que ella no está pensando en los demás, sino que solo se enfoca en salir adelante con su hija. “Qué no he pasado que la gente no sabe y quizá nunca sabrá, porque afronto mis cosas, asumo mis decisiones y trato de siempre salir adelante”, agregó.

Finalmente, arremetió contra las redes sociales, afirmando que todo el mundo puede decir lo que desee, pero ella solo cree en Dios. “Se dicen muchas mentiras, hablan hasta del karma y tantas cosas, todo se lo dejo a Dios”, finalizó la cantante.

Pamela Franco hace fuerte reclamo a Christian Cueva.

Beto Ortiz le aconsejó a Pamela Franco ver las declaraciones de Pamela López

Tras grabar la edición del 9 de marzo de ‘El Valor de la Verdad’, Beto Ortiz se mostró impactado por las revelaciones de Pamela López. Afirmó que desconocía que había más historia entre la expareja que no se había contado públicamente.

“Me sorprendió saber que hay más historias de esta pareja (Cueva - López) que no se conocían, que tienen que ver no solo con agresiones, sino con abortos”, mencionó impactado el periodista a Trome.

En esa línea, se animó a darle un consejo a Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva, para que pudiera prevenir que se repita alguno de los capítulos vividos por la trujillana.

Beto Ortiz le da consejo a Pamela Franco tras escuchar las confesiones de Pamela López.

“Le aconsejaría a Pamela Franco que vea el programa, que saque su cuaderno y tome nota, porque los agresores, golpeadores, tienen un patrón serial y, si cree que a ella no le va a pasar lo que ha vivido Pamela López, bueno pues”, dijo Ortiz.

Las revelaciones de Pamela López se emitirán este domingo 9 de marzo en el estreno de ‘El Valor de la Verdad’ a las 9:45 p.m. a través de Panamericana Televisión. La expectativa por este regreso es grande, por lo que se espera conocer su versión que, seguramente, dará de qué hablar.