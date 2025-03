LAP mantiene el 30 de marzo para apertura del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, pero piden que aclaren si subsanaron observaciones

La apertura de puertas del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se dará el 30 de marzo. (Fuente: Latina)

Lima Airport Partners (LAP) emitió un comunicado confirmando que la fecha de inicio de operaciones del renovado Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue siendo el 30 de marzo y que no hay ninguna comunicación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre un posible cambio. Asimismo, mencionó que las pruebas continúan y que la última fase, iniciada el 27 de febrero, se extenderá hasta el 13 de marzo. “Continuaremos probando todos los sistemas necesarios y reiteramos nuestro compromiso de ofrecer un buen servicio y un nuevo aeropuerto Jorge Chávez”, se lee en la misiva.

Esta confirmación de LAP se da luego que el periodista Mauricio Aguirre, en el programa 2025 en 24 Horas de Panamericana Televisión, revelara que las pruebas operativas detectaron problemas tanto en los accesos como dentro del terminal. Según Aguirre, documentos internos de LAP indicarían que algunas obras no estarían completamente listas hasta julio de este año.

Sergio Ocampo, gerente del Proyecto del Nuevo Terminal, Plataformas y Accesos de Lima Airport Partners (LAP), explicó que el sistema de gestión de edificios (BMS, por sus siglas en inglés) ha sido motivo de discusión con el contratista y que ello ha generado confusión en la población, pero subrayó que no es un componente crítico para la seguridad.

Comunicado de LAP sobre inicio de operaciones del nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

“El BMS es un control adicional que estamos discutiendo con el contratista. Los propios equipos ya regulan la temperatura extrayendo aire, midiendo la diferencia y ajustando las frigorías necesarias. Así es como está funcionando hoy en día, y con eso cumplimos los requerimientos”, afirmó Ocampo.

Cabe mencionar que, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), a través de su representante Carlos Gutiérrez, ha cuestionado la falta de transparencia en el proceso y la justificación para postergar su entrega. Señaló que LAP no cumplió con la fecha contractual original del 30 de enero y que el retraso hasta el 30 de marzo carece de una razón clara.

“Lo principal es sincerar las cosas, cosa que no ha pasado. Hay una falta de transparencia total. LAP ha sacado un comunicado que no dice absolutamente nada sobre si el sistema BMS es crítico o no para el funcionamiento del terminal”, afirmó Gutiérrez y cuestionó que Lima Airport Partners intente deslindar responsabilidades, enfatizando que el (MTC no es el responsable de aclarar la situación.

El MTC justifica las rampas provisionales del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, mientras se espera la finalización del puente Santa Rosa en 2028. (24 Horas)

“Ellos dicen ‘Al día de hoy, el MTC no ha dicho nada al respecto’. No, señor, el tema no es problema del MTC, el problema es de LAP. Ellos son los que tienen que aclarar, ellos son los que tienen que decir: señores, este sistema es crítico o no es crítico, y si lo es, cuánto tiempo más va a tomar subsanar esto”, afirmó.

¿Qué problemas operativos en el nuevo aeropuerto fueron denunciados?

Los problemas operativos denunciados en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez incluyen:

Retraso en la implementación del sistema BMS (Building Management System)

El sistema, clave para la gestión y monitoreo de subsistemas como temperatura, humedad, iluminación y alarmas, no ha sido instalado por el consorcio Inti Punku, según una carta enviada por Lima Airport Partners (LAP) el 15 de febrero.

Un informe del subcontratista Antaka advirtió que la instalación del BMS podría retrasar la inauguración del aeropuerto hasta julio de 2025.

Deficiencias en los accesos al terminal

Se han identificado problemas en la infraestructura vial de ingreso, lo que podría afectar la movilidad de pasajeros y transportistas.

Existen vías sin adecuación completa, falta de señalización y otras condiciones que podrían generar dificultades operativas.

Fallas en la operatividad interna del terminal

Documentos internos de LAP indican que ciertas áreas del aeropuerto no estarán completamente listas hasta julio de 2025.

Según Aguirre, estos problemas podrían comprometer el correcto funcionamiento del terminal en la fecha prevista para su apertura.

Incumplimiento en plazos de entrega

La obra debía ser entregada el 30 de enero, pero se postergó hasta el 30 de marzo sin una justificación clara.

Existe preocupación sobre una posible nueva postergación debido a las fallas detectadas.

Riesgos en la seguridad operativa

Según especialistas consultados por Aguirre, el aeropuerto no puede operar sin el sistema BMS, ya que su ausencia podría representar un riesgo para la seguridad de las personas dentro del terminal.