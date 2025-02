Rafael Belaúnde admite que no sabe cuánto cuesta el pasaje del Metropolitano, el kilo de azúcar ni el sueldo mínimo: “Asumo mi error”

Rafael Belaúnde se disculpa por error sobre el sueldo mínimo y el costo del pasaje del Metropolitano. Foto: composición captura Beonoticias/ Andina

El exministro de Energía y Minas y actual candidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde, pasó un incómodo momento en una entrevista donde evidenció su desconocimiento sobre las necesidades básicas de todos los peruanos. Cuando el periodista Paolo Benza en Beonoticias, le cuestionó sobre el actual sueldo mínimo en el Perú, el empresario cometió un error al responder que el monto era de 1 900 o 2 000 soles, lo que generó una fuerte ola de críticas en las redes sociales.

“(¿En cuánto está el sueldo mínimo?) 1,900 soles o 2,000 soles, creo que ha subido. No le pago a nadie el sueldo mínimo. Ningún empleado mío gana el sueldo mínimo, así que no sabría decirle”, respondió. Para intentar salvar la situación, Belaúnde Llosa dijo que creía que la suma era superior, puesto que en su empresa nadie recibe el sueldo básico, que actualmente es de 1 130 soles.

Pero esa no fue la única respuesta que hizo quedar mal al político. Tampoco supo que contestar cuando le preguntaron por el costo del pasaje del Metropolitano y el kilo de azúcar.

El candidato presidencial dijo que el sueldo mínimo era de 1 900 soles. Foto: Andina

Rafael Belaúnde se disculpa

Tras los cuestionamientos por sus respuestas, el político reconoció su error y publicó un extenso comunicado en sus redes sociales donde pide perdón por desconocer las necesidades básicas del “peruano de a pie”.

“Fue un diálogo extenso, con momentos tensos y distendidos. Hacia el final, me hicieron un ping-pong de preguntas que no supe responder acertadamente, cosa inaceptable y que lamento”, inició en su pronunciamiento. “Me interrogaron en torno al precio del pasaje del Metropolitano y del kilo de azúcar, y confieso que no tenía respuesta”, agregó.

Sobre el sueldo mínimo, reconoció que su respuesta fue errónea, a pesar de que, al ser director de una empresa y pretender hacer carrera en la gestión pública, debería estar al tanto del tema. “Inexplicablemente, también contesté de manera errónea, a pesar de que en mi compañía acabamos asegurarnos de que nadie esté cerca al sueldo mínimo, por lo que debí tener la cifra clara en mi cabeza.”, afirmó.

Disculpas de Rafael Belaúnde

“Es una situación injustificable, que lamento profundamente. No tengo más que pedirle disculpas a las personas que me siguen y me apoyan, y asegurarme de tomar estos asuntos tan vitales para el peruano de a pie con el rigor que ameritan. Asumo mi error dando la cara, como corresponde, y ofrezco nuevamente disculpas”, finalizó.

Como se menciona en su comunicado, la entrevista en Beonoticias estuvo marcada por momentos tensos, como cuando le recordaron su discurso sobre los manifestantes que marchaban contra Dina Boluarte, a quienes calificó de terroristas.

Reunión con Harvey Colchado

Rafael Belaúnde, líder de Libertad Popular, explicó los detalles de su reciente reunión con el coronel Harvey Colchado y el exministro del Interior Gino Costa, centrada en temas de inseguridad ciudadana, particularmente la extorsión y el sicariato. Belaúnde destacó que ya conocía la trayectoria de Colchado desde su época como oficial en la región del Monzón, una zona marcada por el narcoterrorismo, y lo consideraba una figura clave para combatir la delincuencia.

La reunión, que se realizó en la oficina de Belaúnde, no fue secreta, pero lo que llamó la atención fue que horas después, imágenes de las cámaras de seguridad del edificio y la bitácora de visitantes se filtraron a un canal de televisión. En la conversación, Belaúnde también le preguntó a Colchado sobre sus aspiraciones políticas, manifestándole el interés de incluirlo en su lista, ya sea para el Congreso o el Senado. Colchado, sin embargo, le explicó que estaba centrado en su proceso judicial para reincorporarse a la Policía Nacional del Perú.

Coronel en retiro evalúa participar en las próximas elecciones 2026. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso

“Le he manifestado que a nosotros nos encantaría tenerlo. Nos encantaría tener a Harvey Colchado en nuestra lista, ya sea a diputados o a senadores. Él me ha manifestado que por el momento está abocado a su proceso judicial para ser reincorporado a la Policía Nacional del Perú”, señaló en entrevista con Perú 21.