Flavia Laos desata furia de Magaly Medina tras decir que denuncia contra Diealis no es su tema: “Le ha pegado a una ex”

Flavia Laos causa polémica por respuesta sobre denuncia de agresión contra Diealis. Magaly TV La Firme

Flavia Laos ha sido objeto de fuertes críticas tras sus recientes declaraciones sobre la denuncia de agresión contra el streamer Diealis. La cantante y actriz fue entrevistada por la emisora La Zona, donde fue consultada sobre las acusaciones contra Diego Aliaga, más conocido como Diealis.

“Yo no me quiero meter, yo no tengo nada que ver, qué me van a meter a mí. (Sobre las denuncias de agresión) Sinceramente no estoy muy enterada del tema para conversarlo ahorita”, fueron las incómodas palabras de la cantante y actriz.

Pese a que le repreguntaron, ya que había tenido un acercamiento con el streamer, Flavia Laos insistió en que no tenía relación con el tema y que no se encontraba informada al respecto. “Siempre me preguntan este tipo de cosas y yo no me puedo meter a opinar de lo que no es mi tema”, reiteró.

Cuando le preguntaron si estaba defendiendo al streamer, la expareja de Austin Palao aclaró que no era así, sino que simplemente no deseaba verse involucrada en la polémica. “No, simplemente no quiero meterme en un tema que no es mío, que no es mi polémica”, enfatizó la artista, tratando de deslindarse del escándalo.

Flavia Laos fue consultada por denuncia contra Diealis tras ser vinculados

Las declaraciones de la influencer generaron la reacción de Magaly Medina, quien a través de su programa no dudó en cuestionarla por tratar de mantenerse al margen. La conductora indicó que esperaba que Flavia Laos tuviera una postura más clara sobre el asunto tras haber compartido momentos con Diealis.

“Cómo no va a ser un tema tuyo, (dice) ‘yo no quiero meterme en un tema que es mío’. Claro que le haya pegado a una exenamorada que, que haya una denuncia pública, que todos hayamos visto la cara arañada de la chica, que todos la hayamos visto golpeada, ese no es su tema, dice”, despotricó la conductora de Magaly TV La Firme.

Asimismo, le reprochó que no sepa los antecedentes de la persona con la que se le ha visto cercana. “Debería de ser su tema porque si le permites a este tipo que te agarre el trasero delante de todos, debería de ser tu tema. Por lo menos deberías asombrarte y decir: ‘Oh, bueno yo no sabía’. Por lo menos, pégala de ignorante, (diciendo) ‘no sabía, yo he estado fuera, no sabía que era un pegalón. Si hubiera sabido, no le hubiera dejado tocarme’. Por lo menos, pero ella (dice) ‘no sé, ese no es mi tema’”, dijo bastante molesta.

Flavia Laos y Diealis

Magaly Medina le resaltó que como mujer debería informarse y hasta solidarizarse con la situación, no tratar de evitar el tema u opinar de ello.

“Cómo que no va a ser tu tema, creo que es el tema de todas las mujeres en este país. Hablar de que ninguna persona, sea un streamer, un tiktoker o un jugador de fútbol, debe golpear a una mujer”, sentenció la presentadora, alegando que debió informarse más sobre la persona con la que se expuso en un centro público.

El acercamiento entre Flavia Laos y Diealis

El programa Magaly TV La Firme difundió un video donde se ve a Flavia Laos y Diealis en un centro nocturno. En las imágenes, se le ve al streamer sobándole la espalda a la cantante, posteriormente, baja su mano a la altura de su trasero, mientras ella no dice nada.

Días después, Flavia Laos participó como invitada en un podcast de Diealis, donde, sorprendentemente, pareció no recordar los hechos de aquella noche. En la conversación, incluso calificó al streamer como una persona respetuosa.

En la entrevista con radio La Zona, Flavia Laos fue consultada sobre los toqueteos del streamer, a lo que ella solo respondió: “De verdad, son ángulos. No hizo nada en realidad. Ni yo hago drama y ustedes van a hacer drama”.

Flavia Laos en situación comprometedora con streamer Diealis | Magaly TV La Firme