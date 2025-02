Christian Domínguez revela que le pidió perdón a su hija y a los hijos de Karla Tarazona por sus infidelidades

Christian Domínguez confiesa que le pidió perdón a su hija mayor y a los hijos de Karla Tarazona por sus escándalos. (Captura de IG)

Christian Domínguez ha vuelto a ser tema de conversación tras abrirse sobre las consecuencias emocionales de sus actos, especialmente en relación con los escándalos de infidelidad que han marcado su vida personal. Durante su participación en el programa digital ‘Tampoco, Tampodcast’, conducido por Kenji Fujimori, el líder de La Gran Orquesta Internacional confesó que, tras su último escándalo, decidió disculparse con su hija mayor y con el primogénito de Karla Tarazona y Leonard León. El cumbiambero reconoció que los menores han sido los más afectados por la exposición mediática, ya que tienen edad suficiente para entender lo que ocurre y acceder a redes sociales.

El cantante admitió que esta situación lo llevó a reflexionar profundamente sobre su comportamiento y a asumir la responsabilidad de sus actos con quienes considera parte de su familia. “Son más grandes y usan redes. Le pedí disculpas a ellos, porque son los que más sufren y eso yo lo tengo clarísimo”, declaró, destacando el impacto emocional que sus decisiones han tenido en los niños. Además, expresó lo significativo que es para él haber ganado el cariño de los menores, a quienes considera una parte fundamental de su vida.

Durante la entrevista, Karla Tarazona, quien también estuvo presente, resaltó el afecto que Christian Domínguez tiene por sus hijos mayores y le agradeció por su cercanía con ellos. La modelo y empresaria destacó la importancia de que el cantante haya asumido su responsabilidad y haya buscado reparar el daño emocional causado. “Mi Cami puede decirme cosas lindas y hacerme sentir bien, y mi Cata también lo hará. Pero cuando ellos (los hijos de Karla) me dicen cosas sentimentales, me parten el alma porque sé que me lo gané. Me pongo a llorar”, confesó, evidenciando la conexión especial que siente con los niños.

En otro momento de la conversación, la conductora de ‘Préndete’ sorprendió al mencionar que, si su relación con Christian Domínguez continúa por buen camino, no descartaría la posibilidad de tener otro hijo con el cantante. Sin embargo, aclaró que esto dependería de varias condiciones, tanto económicas como emocionales. “Si todo va bien, si continuamos trabajando, porque la parte económica es importante para darle a nuestros hijos lo que merecen, y si mi cuerpo responde, no descarto la posibilidad. Y si Diosito quiere, vuelvo a tener un hijo”, afirmó Tarazona.

La modelo también enfatizó que, más allá de los aspectos económicos, es fundamental cumplir con las responsabilidades emocionales que implica traer un nuevo hijo al mundo. “Tampoco me roba el sueño, hay responsabilidades que cumplir, no solamente económicas, sino también emocionales”, agregó, dejando en claro que cualquier decisión al respecto sería tomada con seriedad y compromiso.

Tras anunciar su reconciliación, Karla Tarazona y Christian Domínguez dieron su primera entrevista como pareja en el podcast de Kenyi Fujimori, donde hablaron abiertamente sobre el proceso que los llevó a darse una segunda oportunidad, a pesar de haber terminado su relación en medio de una polémica por infidelidad. Sin embargo, el momento más impactante ocurrió cuando Fujimori le entregó un anillo de compromiso a Domínguez y lo animó a pedirle matrimonio a Tarazona. Aunque el cantante aceptó la propuesta, reconoció que su pareja ha sido reacia a la idea de volver a casarse debido a sus experiencias pasadas con el divorcio. Aun así, expresó su esperanza de que, con el tiempo, ella cambie de opinión.

Visiblemente emocionado, Christian Domínguez se arrodilló frente a Karla Tarazona y le dijo: “No te voy a pedir lo que para mí sería un sueño: que te dé amnesia y que, de pronto, la historia cambie en tu cabeza; pero no se puede hacer eso. Me quito el sombrero por la persona que eres ahora”. El cantante destacó lo gratificante que ha sido redescubrir a Tarazona después de más de una década, reconociendo que su inmadurez y malas decisiones del pasado le impidieron apreciar aspectos de su personalidad que ahora admira. Este emotivo momento refleja el deseo de Domínguez de reconstruir su relación y la disposición de ambos para sanar heridas y seguir adelante juntos.