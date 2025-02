‘Los Mexicanos’: Banda criminal conformada por menores de edad extorsiona a empresarios de Gamarra y Mesa Redonda

Una investigación de la Policía Nacional permitió capturar a dos integrantes de esta organización, quienes serían responsables de amenazas a emprendedores en el Centro de Lima. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Cuarto Poder)

Las redes de extorsión ahora han llegado a nuevos límites luego de que se revelara que una banda criminal conocida como ‘Los Mexicanos’, usa a menores entre los 13 y 18 años para amenazar, asesinar y en ocasiones incluso hasta incinerar los cuerpos de sus víctimas, principalmente aquellas que trabajaban en emporios comerciales del Centro de Lima.

Una investigación de la Policía Nacional logró dar con la captura de Luis Peyrone (20) y Alessandro Ascanoa (18), dos integrantes de esta banda de jóvenes extorsionadores, cuyas declaraciones permitieron conocer más sobre cómo estos delincuentes operaban desde la zona de Barrios Altos y llegaron a amenazar de muerte a decenas de empresarios.

La pieza clave para conocer cómo es que los criminales fue el celular que le fue incautado a Ascanoa al momento de su detención, pues en su interior se encontraron videos de los integrantes de la banda criminal, además de registros de sus ataques, según un reportaje difundido en Cuarto Poder.

Esta información también permitió conocer que las víctimas de estos criminales eran en su mayoría comerciantes de Cercado de Lima, Mercado Central, Mesa Redonda y algunos que trabajaban en Gamarra.

‘Los Mexicanos’ atacan a balazos a las casas y negocios de sus víctimas, que deben pagar hasta 50 mil soles para q ue los criminales no les hagan daño. (Foto: Cuarto Poder)

¿Cómo operan ‘Los Mexicanos’?

Según la información recopilada por la Policía Nacional, ‘Los Mexicanos’ operan como otras bandas dedicadas a la extorsión, con contactos y cartas extorsivas y posteriores amenazas directamente a los establecimientos comerciales, almacenes o viviendas de sus víctimas.

“Escúchame mano, hay una caña también. Íbamos a llevar la piña (granada), la piña y lapicero (pistola), pero primero vamos a meter plomo (bala) y si la tía no entiende, si no se comunica al número...”, se escucha a Luis Peyrone en uno de los audios obtenidos de su celular.

Cada una de las víctimas debía pagar cuotas de hasta 50 mil soles para que estos criminales los dejen trabajar en paz. Estos ataques tienen un detalle particular, y es que según el informe de Cuarto Poder, ‘Los Mexicanos’ también reclutaron a conductores de motocicletas que se encargan de trasladar a los gatilleros y sicarios en entrenamiento: menores de edad entre 13 y 18 años.

Alessandro Ascanoa, otro de los integrantes de ‘Los Mexicanos’ que fueron detenidos por la PNP, reveló cómo es que llegó a la organización y su labor al interior de la banda.

“Una motocicleta normal me daban a mí y yo manejaba y un día me para un encapuchado. ‘Mano, te han visto manejando, quieren que te reportes con la gente’. Me dieron ese número que dan a todos. Me dijeron para chambear ahí (...) No me dijeron para matar gente, sino para extorsión", dijo durante su interrogatorio con la Policía Nacional.

Alessandro Ascanoa, otro de los integrantes de ‘Los Mexicanos’ que fueron detenidos por la PNP, reveló cómo es que llegó a la organización y su labor al interior de la banda. (Foto: Cuarto Poder)

Según la PNP, aunque los criminales menores de edad se encuentran en Perú, no trabajarían solos, sino que obedecerían las órdenes de otros dos criminales peruanos quienes residen en México.

Extorsión en Lima Metropolitana se incrementó en enero de 2025

Según datos del Sistema de Registro y Control de Denuncias (SIDPOL), Lima Metropolitana registró 796 denuncias por este delito solo en enero, lo que representa un incremento significativo en comparación con el mismo mes del año anterior, diciembre del 2024.

El incremento no solo es en la ciudad capital, sino que otras regiones, como es el caso de La Libertad, presenta un total de 402 denuncias, aunque estas solo representen los casos denunciados, por lo que en realidad podrían ser muchos más.

De acuerdo con el exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, José Baella, en entrevista con 24 Horas Noticias, la criminalidad en el Perú no permanece estática, sino que se adapta y evoluciona constantemente. Baella señaló que la tecnología y el acceso a armas de guerra han facilitado que los delincuentes diversifiquen sus métodos, lo que ha llevado a un aumento en la frecuencia y alcance de delitos como la extorsión.