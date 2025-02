Jaime Bayly da detalles de su estado de salud y revela por qué le salió un bulto en el abdomen: “No es algo malo”

Jaime Bayly revela cómo le detectaron un bulto en su abdomen y aclara que no es cancerígeno. | TikTok.

El reconocido escritor y presentador peruano Jaime Bayly sorprendió a sus seguidores al compartir detalles sobre un reciente episodio de preocupación relacionado con su salud. A través de un video en sus redes sociales, Bayly confesó que, por insistencia de su esposa, Silvia Núñez de Arco, acudió al médico para evaluar un bulto que apareció en su abdomen. Afortunadamente, los exámenes descartaron que se tratara de un tumor cancerígeno y determinaron que no requiere cirugía.

El conocido escritor relató que inicialmente la noticia generó gran preocupación tanto en él como en su familia. Sin embargo, tras una exhaustiva evaluación en el Centro Médico Monte Sinaí de Miami, los especialistas le dieron un diagnóstico tranquilizador. “Mi esposa hizo unas citas con médicos y no pude rehusarme, así que acudí con ella a los doctores. Estuvimos tres horas en Monte Sinaí. Nos atendió una doctora excepcional, muy inteligente y agradable”, explicó el presentador.

Durante la consulta, la doctora palpó el bulto mientras Jaime Bayly estaba tendido en una camilla y le aseguró que no se trataba de algo maligno. “Para mi inmenso alivio, me dijo que no era nada malo”, afirmó el escritor, quien también recibió explicaciones sobre las posibles causas de la aparición del bulto. La especialista le indicó que esta condición no es exclusiva de mujeres embarazadas, sino que también puede presentarse en personas con sobrepeso.

Jaime Bayly sobre Shakira en Lima: “Ganó 7 millones en una noche, el ceviche más caro de su vida”. (Captura: YouTube)

Bayly, quien cumplirá 60 años próximamente, destacó la importancia de realizarse chequeos médicos regulares, especialmente a medida que se avanza en edad. Agradeció a su esposa por haberlo convencido de acudir al médico, ya que inicialmente se mostraba reacio a someterse a los exámenes. “Fue una experiencia que me hizo reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud”, comentó.

El presentador también compartió que la aparición del bulto podría estar relacionada con su rutina de ejercicios, específicamente con la práctica de pilates. “Estoy bastante seguro de que esos músculos se separaron cuando hacía pilates. Los ejercicios eran bastante severos para mí, que no hago actividad física con frecuencia, y muy a menudo se concentraban en la zona abdominal”, explicó.

Tras los exámenes, Jaime Bayly aseguró que no tiene un tumor maligno y que su condición no requiere una intervención quirúrgica. “De momento, no tengo que operarme. No tengo un tumor maligno ni algo que me vaya a matar”, declaró con alivio. Sin embargo, el escritor reconoció que este episodio lo ha llevado a ser más consciente de su salud y a considerar cambios en su estilo de vida.

Jaime Bayly lamenta situación médica de Shakira en Lima y alerta sobre posible intoxicación. (Captura: YouTube)

Finalmente, el periodista agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido durante este proceso y los instó a no descuidar su bienestar. “La salud es lo más importante, y a veces necesitamos que alguien nos empuje a cuidarla”, concluyó. Su testimonio ha servido como recordatorio de la importancia de los chequeos médicos y la prevención, especialmente en una etapa tan significativa como el paso a los 60 años.

Las enfermedades de Jaime Bayly

A lo largo de su vida, Jaime Bayly ha enfrentado diversos problemas de salud que han marcado su relación con los médicos y su perspectiva sobre la medicina. Uno de los episodios más críticos fue su experiencia con ictericia, que lo llevó a ser hospitalizado tras un diagnóstico de obstrucción en el conducto biliar. La cirugía para corregir el problema resultó en un error médico que dañó su páncreas, dejándolo hospitalizado por una semana con fuertes dolores y complicaciones graves. Además, Bayly enfrentó la ginecomastia, un crecimiento anormal del tejido mamario, al que bromeó llamándolo su “teta coqueta”. Aunque optó por una cirugía para extirpar la glándula, luego expresó arrepentimiento, considerando que había perdido una peculiaridad que lo hacía único.

Otro capítulo significativo en su historia de salud fue el diagnóstico de trastorno bipolar, una condición que afectó profundamente su calidad de vida. Durante un tiempo, el exceso de medicamentos agravó su apatía y depresión, pero fue un médico quien finalmente ajustó su tratamiento, reduciéndolo a tres pastillas diarias. Este cambio le permitió alcanzar una estabilidad emocional y mejorar su calidad de sueño, algo que el conductor de ‘El Francotirador’ ha agradecido públicamente. Estos episodios han moldeado su visión sobre la importancia de un cuidado médico adecuado y la necesidad de equilibrar tratamientos para mantener tanto la salud física como mental.