Karla Tarazona minimiza las críticas del público luego de oficializar su relación con Christian Domínguez y habla de sus planes de boda

Tras confirmar su reconciliación con Christian Domínguez, Karla Tarazona ha decidido hablar sobre su relación, los planes a futuro y cómo enfrenta las críticas del público. En una reciente entrevista, la conductora de televisión y locutora de radio aseguró que esta segunda oportunidad les permitirá hacer las cosas mejor que antes.

Las segundas oportunidades existen

En una entrevista con Radio Panamericana, Karla explicó por qué decidió retomar su relación con el cantante. “Espero que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Al final, como yo se lo dije (a Domínguez), pierde el que obra mal. Los años han pasado y los golpes de la vida se supone que hacen madurar a las personas. Creo ahora en las segundas oportunidades, el por qué no darle una oportunidad a alguien si uno perdona de corazón”, declaró.

Tarazona reconoció que en el pasado no creía en las segundas oportunidades, pero su perspectiva ha cambiado. “Nunca estuve a favor de eso, pero los tiempos cambiaron y siento que podríamos, en esta segunda oportunidad, hacer las cosas mejor. Nadie es santo, todos cometemos errores, tomamos malas decisiones, pero como ya lo dije, el que decida mal o cometa algún error es el que pierde más”, agregó.

Planes de matrimonio con Christian Domínguez

Sobre la posibilidad de un matrimonio, Karla Tarazona se mostró abierta a la idea, aunque sin prisas. “Quisiera casarme muy lejos, tipo en una playa, siempre me ha gustado una playa. Fecha en mente no la tengo, pero sí tendría que ser en mis vacaciones porque no me dan permiso”, comentó, esto luego que el cantante le pidiera matrimonio cuando fueron padrinos de una boda masiva en Ventanilla.

Karla Tarazona habla de sus planes de matrimonio con Christian Domínguez. (Video: Instagram Radio Panamericana)

En cuanto a una boda religiosa, Karla fue clara en su postura: “No me veo entrando a la iglesia con él. Creo en Dios, pero ya lo dije, si en algún momento pienso en casarme por un tema de legalizar la situación, papeles, sí quizás en algún momento, pero ahora no me roba el sueño sinceramente”.

Respecto a cómo inició su relación nuevamente con Christian Domínguez, la conductora reveló que prefieren mantenerlo en privado. “No hablamos de fecha porque en realidad queremos mantenerlo en privado. Las cosas se dieron poco a poco y aprendimos de los errores que se cometieron en el pasado. Lo único que puedo decir es que Panamá fue un viaje maravilloso”, dejando entrever que su reconciliación oficial se habría dado en dicho viaje a inicios de 2025.

¿Cuánto tiempo tiene la nueva relación de Karla Tarazona con Christian Domínguez?. (Video: Instagram Radio Panamericana)

Sin embargo, tal como lo digo la conductora, ellos prefieren no dar a conocer una fecha porque han aprendido de los errores del pasado y eso quizá se deba a que siempre se ha señalado que Christian Domínguez solo dura tres años en sus relaciones y casi todas han terminado luego de ese tiempo por una infidelidad del cantante.

Minimiza las críticas del público

Desde que se confirmó su reconciliación, Karla Tarazona ha recibido diversos comentarios en redes sociales, tanto de apoyo como de crítica. No obstante, ella dejó en claro que las opiniones externas no afectan su decisión.

“En realidad, lo que opine la gente es lo que opinen ellos y lo respeto mucho. No me inmiscuyo en las decisiones de otros. Soy una persona adulta y me hago responsable de las decisiones que pueda tomar yo. De las acciones de otros no puedo manejar, pero de mis acciones y decisiones sí”, declaró.

Cuando le preguntaron si confía plenamente en Christian Domínguez, su respuesta fue contundente: “No, mi madre siempre dijo de sus hijos: ‘de la puerta para adentro pongo la mano por mis hijos, de la puerta para afuera yo no sé qué hace cada uno’. Ya no estamos en esos tiempos en el que uno decía ‘confío ciegamente o voy a poner las manos al fuego por alguien’, simplemente decidí dar mi voto de confianza. Hasta el momento, las cosas van avanzando bien y espero que sigan así. Si no, cada uno seguirá su camino”.

Karla Tarazona minimiza las reacciones del público luego de oficializar su relación con Christian Domínguez. (Video: Instagram Radio Panamericana)

En cuanto a los rumores sobre si están viviendo juntos, Karla confirmó que el proceso de adquisición del departamento está en marcha. “Está en proceso (si está a nombre de Domínguez), está en firma de papeles todavía, pero sí, vamos avanzando bien porque sería lo correcto”, aseguró.

¿Qué opina la familia y los hijos de Karla Tarazona y Christian Domínguez?

Finalmente, Karla Tarazona comentó que antes de hacer pública su relación, ya había hablado con su familia y sus hijos sobre la decisión que habían tomado. Sin embargo, no detalló si ellos estaban de acuerdo o no con la reconciliación.

“Obviamente, esto ha sido un proceso, una conversación. Acuérdense que tenemos niños de por medio y que todo a tenido su momento. Si uno quiere hacerlo bien, lo tiene que hacer bien desde un comienzo y esa siempre ha sido nuestra intención. Por eso es que los primeros en saber o en enterarse o ver cómo se ha ido desarrollando este proceso obviamente ha sido la familia”, comentó.

¿Qué opina la familia y los hijos de Karla Tarazona y Christian Domínguez? (Video: Instagram Radio Panamericana)

Cabe recordar que Karla tiene dos hijos mayores con el cantante Leonard León, mientras que Christian Domínguez tiene una hija mayor con Melanie Martínez y una pequeña con Pamela Franco. Además, ambos comparten un hijo en común.