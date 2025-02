Karla Tarazona y Christian Domínguez remodelan departamento ¿para vivir juntos?: esto dijo la pareja

El vínculo romántico entre Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue generando especulaciones sobre su posible convivencia, pese a que ya dieron a entender que son pareja. Ahora, la conductora y el cumbiamero compartieron un video en redes que insinuaba que habían decidido mudarse juntos. En la grabación, ambos aparecen de la mano en un sofá y entablan un diálogo propio de una pareja que ya comparte un hogar.

“Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para remodelar el cuarto y los clósets para que entre todo?”, pregunta Domínguez, mientras Tarazona responde con tono cómplice: “Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Ya sé, tengo una idea”. La conversación sigue en el mismo tono, hasta que finalmente el cantante la reta a sorprenderlo. Sin embargo, la escena era parte de un guion publicitario, ya que el video promocionaba una empresa de remodelaciones con la que la pareja había realizado un canje.

Lo que sí es real es que el departamento mostrado en el clip existe y es de público conocimiento que Tarazona reside allí. Además, la propiedad está registrada a nombre de Domínguez desde octubre de 2024, cuando la adquirieron. En el video, la locutora de Panamericana mostró una habitación con una cama matrimonial y dos almohadas, además de un walking clóset donde exhibió su ropa y accesorios, mientras que el cantante hizo lo mismo con su espacio en el mismo inmueble.

Decoradora aclara que solo remodeló departamento para Tarazona

Las dudas sobre una posible convivencia entre Tarazona y Domínguez aumentaron con la publicación del video, pero la decoradora de la empresa que patrocinó la remodelación negó esta versión. En diálogo con el programa ‘Todo Se Filtra’, conducido por Kurt Villavicencio ‘Metiche’, aclaró que el servicio en el departamento mostrado se realizó solo para la presentadora.

“La habitación no era para los dos. Para Christian hicimos la remodelación en paralelo en su departamento de Surquillo”, declaró la decoradora, descartando así que la pareja haya decidido mudarse oficialmente.

Pese a esta aclaración, la descripción del video en Instagram avivó los rumores. “Estamos muy felices porque encontramos la solución perfecta para remodelar nuestra casa. ¿Ahora ya saben qué sigue? 🫣🤫”, escribieron Tarazona y Domínguez, dejando abierta la posibilidad de una futura convivencia.

Christian Domínguez aclara reconciliación con Karla Tarazona: “Tenemos códigos de pareja”

Habla la pareja: no descartan irse a vivir juntos en un futuro

Ante las especulaciones, el líder de la Gran Orquesta Internacional fue consultado por el magacín de Panamericana sobre si estaba conviviendo con la exactriz cómica. Aunque evitó dar una respuesta directa, dejó entrever que su presencia en el departamento de la madre de su hijo es habitual.

“Todavía pues, espérate. Se van a dar cuenta porque me verán, seguro, que entro y salgo como si fuera mi casa. Como ahora… no, mentira”, comentó en tono de broma, sin confirmar ni negar la posibilidad de que estén viviendo juntos.

Tarazona y Domínguez no descartan irse a vivir juntos en un futuro (Todo Se Filtra)

Metiche no les cree y asegura que conviven desde hace tiempo

Por su parte, el conductor de ‘Todo Se Filtra’, aseguró que la pareja ya comparte el mismo hogar y que su actitud ante las cámaras ha cambiado en los últimos meses. “¿Han visto la pose de Karla y de Christian? Antes, cuando nuestro reportero los entrevistaba acabando ‘Préndete’, cada uno estaba a una distancia prudencial. Ahora, bien pegados como marido y mujer”, afirmó.

Además, el presentador hizo referencia a la cama matrimonial mostrada en el video y sugirió que el actor pasa las noches en el departamento. “Han visto la camota en la que supuestamente duerme Karla Tarazona. No, esos vienen hace rato, ella va hacia el lado de la izquierda porque Christian duerme a la derecha”, dijo en tono de burla.

Metiche asegura que Karla Tarazona y Christian Domínguez ya conviven como pareja. (Todo Se Filtra)

Domínguez le pide matrimonio a Tarazona tras besarla en público

Los rumores sobre la relación entre la expareja se fortalecieron después de que el cantante le pidiera matrimonio a la conductora. La propuesta ocurrió luego de que ambos protagonizaran un beso en público durante un matrimonio comunitario en Ventanilla, donde asistieron como padrinos.

Inicialmente, Tarazona minimizó el gesto y afirmó que solo estaban siendo una referencia para los recién casados. “Fuimos padrinos de un matrimonio comunitario en Ventanilla y estábamos dando el ejemplo de cómo darse el beso, ja, ja, ja”, explicó a un diario local.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el cumbiambero le propuso matrimonio de manera inesperada. “Me dijo: ‘¿Te quieres casar conmigo?’. Pensé que era parte de una parodia, pero me dijo que era verdad. Me dijo: ‘Quiero envejecer contigo y al lado de mis hijos. No voy a desperdiciar la nueva oportunidad que me dio Dios y tú para ser feliz. Haré que jamás te arrepientas de la decisión de darme esta oportunidad, que pensé que jamás podrías darme’. Así me dijo y me quedé helada”, relató Tarazona.

Christian Domínguez le pidió matrimonio a Karla Tarazona, luego de besarla en público | TikTok

Aunque la conductora no dio una respuesta inmediata, aseguró que el cantante no la presionó y que seguirán viendo cómo evolucionan las cosas antes de tomar una decisión definitiva.

Le responderé hasta cuando yo sepa bien lo que quiero, sea casarme o no. Igual estaremos juntos, así que no me siento presionada”, finalizó. Como se sabe, la expareja se ha mostrado unida a raíz de la separación de Domínguez de Pamela Franco, pero ninguno se ha animado a confirmar cuál es el estado actual de su romance.