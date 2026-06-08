Dólar, ahorros y volatilidad: cómo prepararse mientras Perú espera el resultado electoral, ¿conviene dolarizarse al 100% hoy?

El eventual triunfo de Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial de Perú instaló dudas sobre el dólar, la inflación y las inversiones. REUTERS/Stifs Paucca

Con el 93.920% de actas procesadas por la ONPE, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú obtiene el 50.008% de los votos, con un total de 8,790,560 sufragios, tomando así la delantera en los conteos parciales. En tanto, Keiko Fujimori de Fuerza Popular registra el 49.992%, que representa 8,787,618 votos. La diferencia entre ambos candidatos es de 2,942 votos.

El desenlace electoral mantiene en vilo a los mercados y a los actores económicos, que siguen de cerca el comportamiento del tipo de cambio y buscan estrategias para proteger sus inversiones.

Expectativa e incertidumbre en los mercados

El escenario de paridad y la ausencia de un resultado definitivo alimentan la cautela entre inversores institucionales y familias peruanas.

De acuerdo con un análisis de Inversiones.io Gestión Patrimonial, la coyuntura política genera incertidumbre, pero el contexto actual presenta diferencias respecto al vivido en 2021.

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El equipo técnico de Juntos por el Perú ha moderado su discurso y evalúa mantener a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR), mientras que el respeto por los tratados de libre comercio (TLC) y la autonomía del BCR siguen como pilares económicos.

Las proyecciones citadas ubican el tipo de cambio en 3,60 soles por dólar en 2026 si se mantiene la estabilidad y la continuidad institucional. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Proyecciones cambiarias y recomendaciones

Según José Bueno, profesor de tributación internacional de ESAN, es probable observar una presión temporal sobre el tipo de cambio debido a movimientos especulativos y mayor demanda de dólares en las próximas semanas, aunque no se espera una volatilidad como la que marcó el inicio del gobierno de Pedro Castillo.

Las estimaciones previas sitúan el tipo de cambio en un promedio de 3,60 soles por dólar en 2026 si el contexto se mantiene estable y se confirman señales de continuidad institucional. El análisis de Inversiones.io presenta cuatro recomendaciones clave para inversionistas en el actual contexto de incertidumbre:

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Mantener un portafolio diversificado: Inversiones tanto en soles como en dólares permiten reducir riesgos ante eventuales movimientos bruscos del mercado.

No dolarizar el patrimonio al 100%: El sol peruano ha mostrado resiliencia y quienes perciben y gastan en moneda local deberían conservar una parte relevante de sus activos en soles.

Priorizar sectores con demanda estructural: La vivienda social aparece como una oportunidad menos expuesta a la coyuntura política, con programas como Fondo MiVivienda y Techo Propio manteniendo demanda constante.

Mantener liquidez suficiente: Un fondo equivalente a entre seis y doce meses de gastos corrientes es clave para enfrentar episodios de volatilidad y aprovechar oportunidades que surjan.

Inversiones IO recomienda un portafolio diversificado, con activos en soles y un fondo de liquidez de entre seis y 12 meses de gastos corrientes.

Perspectivas y cautela hasta el resultado final

La fortaleza estructural de la economía peruana, especialmente en minería y en la demanda internacional de cobre, sigue siendo un factor de respaldo para el país. Los especialistas coinciden en que la evolución del dólar y las inversiones dependerá de las primeras señales del próximo gobierno, una vez que se confirme oficialmente el ganador.

Mientras tanto, la recomendación generalizada de los principales actores financieros es mantener la calma, evitar decisiones apresuradas y apostar por estrategias diversificadas.

Y es que, hasta que la ONPE procese el 100% de las actas y proclame un resultado oficial, la cautela y la gestión prudente del patrimonio se mantienen como las mejores herramientas frente a la volatilidad electoral.

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